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Новости Санкции против России
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ЕС представил проект нефтяного эмбарго в отношении РФ: предусматривается постепенный запрет в течение 6-8 месяцев, для Венгрии и Словакии – до конца 2023 года

нефть

Европейская комиссия предоставила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщает австрийское агентство APA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам дипломатов, Комиссия передала документ членам ЕС в ночь на среду. Он предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев. Исключения должны быть для Венгрии и Словакии, сильно зависящих от российской нефти. Им должно быть позволено продлить импорт до конца 2023 года.

Нефтяное эмбарго является основной составляющей шестого пакета санкций против России. Для принятия необходимо единогласное решение 27 стран ЕС.

Читайте: Новые санкции ЕС коснутся импорта нефти из РФ, - глава Евросовета Мишель

По мнению дипломатов ЕС, предложение Еврокомиссии может спровоцировать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, ссылаясь на уязвимость своих экономик, сильно зависящих от российской нефти.

Венгрия и Словакия получают российскую нефть через южную ветвь нефтепровода "Дружба", также поставляющего в Чехию. Согласно правительственным данным, Венгрия импортирует около 65 процентов своей нефти из России – более чем вдвое больше, чем в среднем по ЕС (26 процентов).

Венгрия угрожала наложить вето на нефтяное эмбарго, если оно ограничит ее безопасность поставок. Министр экономики Словакии Ричард Сулик подчеркнул, что прощание его страны с российской нефтью займет несколько лет. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил в понедельник в Брюсселе, что Германия поддержит нефтяное эмбарго.

Также читайте: Лихтенштейн поддержал очередной пакет санкций ЕС против России

Кроме нефтяного эмбарго предложение Еврокомиссии также предусматривает новые санкции против компаний. Среди последних – крупнейший российский банк Сбербанк, а также два банка и телевизионные каналы, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Банки не должны иметь возможность использовать международную финансовую коммуникационную систему Swift.

Лица, ответственные за российские зверства в таких украинских городах, как Буча и Мариуполь, добавят в список ЕС лиц и организаций, чьи активы планируется заморозить.

Венгрия (2000) нефть (1929) россия (96057) санкции (11430) Словакия (990) Евросоюз (17258)


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Топ комментарии
+10
Куйнуть ту "дружбу" і звільнить Євросоюз від цих проблем. Тоді швидко знайдуть інших постачальників, і я впевнений не до кінця 2023 а до кінця поточного місяця.
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04.05.2022 09:06
+6
с этим нефтепроводом Дружба вообще мутняк ... вроде он на балансе у какой-то белоордынской конторы, которая принадлежит олигарху, который под санкциями ... и проходит нефтепровод по территории Украины, между прочим .... и орки разбомбили несколько наших нефтеперерабатывающих заводов, между прочим ...
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04.05.2022 09:06
+3
пропоную переселити мадярів за урал---і всі питання вирішені
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04.05.2022 09:18
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Куйнуть ту "дружбу" і звільнить Євросоюз від цих проблем. Тоді швидко знайдуть інших постачальників, і я впевнений не до кінця 2023 а до кінця поточного місяця.
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04.05.2022 09:06 Ответить
Это точно❗Мнутся в нерешительности👎
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04.05.2022 09:09 Ответить
Ага, и весь транспорт "до кінця місяця" в Словакии и Венгрии остановится . . . А тогда ЕС или отдельные страны в отместку за создание проблем возьмут и заветируют продолжение санкций. Или прекратят помощь Украине (финансовую, военную . . .). И что тогда "кувать" будете ?

Международные отношения - это всегда дорога с двухсторонним движением, не забывайте. Русские это забыли и сейчас выгребают от всего цивилизованного мира. И плохо кончат, 100%.
Поэтому надо делать выводы и вести себя ответственно. Нефтяное эмбарго будет обязательно. Надо просто усиленно и быстро искать схему, приемлемую для всех, а не кавалерийские наскоки устраивать. Сложные системы не работают на простых решениях. К сожалению.
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04.05.2022 11:23 Ответить
с этим нефтепроводом Дружба вообще мутняк ... вроде он на балансе у какой-то белоордынской конторы, которая принадлежит олигарху, который под санкциями ... и проходит нефтепровод по территории Украины, между прочим .... и орки разбомбили несколько наших нефтеперерабатывающих заводов, между прочим ...
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04.05.2022 09:06 Ответить
Німеччині потрібно також допобачення сказати руській культурі,цілий день музика,кухня,інтерв'ю. А по нафті, так тут уже писали та хоть завтра,а тепер нові дані.
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04.05.2022 09:07 Ответить
Треба говорити чесно якраз німці і схилили решту краї до санкцій, без Німеччини ембарго не буде.
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04.05.2022 09:21 Ответить
Без Германии Венгры бы уже украинским флагом подтирались,а Вован бы венгерский язык вторым государственным сделал,надо ж реверс газа с Венгрии продолжать на зло врагу
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04.05.2022 10:01 Ответить
пропоную переселити мадярів за урал---і всі питання вирішені
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04.05.2022 09:18 Ответить
6-8 месяцев??расчёт на то что разобьем кацапов и снимут санкции???
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04.05.2022 09:23 Ответить
Я ДУМАЮ ВІЙНА НА ТЕРИТОРІЇ ЄС ЇМ БИ ПІШЛА НА КОРИСТЬ, А МАХАННЯ ПРАПОРЦЯМИ ТИПУ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ, НІЧИМ НЕ ВІДМІНЮЄТЬСЯ ВІД 8- ЛІТНЬОГО ОБУРЕННЯ.
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04.05.2022 09:30 Ответить
На счёт Сербии, только, не скажу

А остальные уже завтра отказались бы от российской нефти, если бы был предложен альтернативный адекватный вариант !!!
Но его нет, пока
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04.05.2022 09:32 Ответить
Ищут
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04.05.2022 10:18 Ответить
Нафту треба брати, але за копійки. Тобто, доцільніше ввести величезне мито. Тоді раша зможе її продавати тільки з великою знижкою, можливо навіть в збиток. Так буде краще для Європи, для нас, і паганіше для касапстану.
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04.05.2022 10:19 Ответить
Це просто знущання, через 6-8 місяців вже не треба може бути. Європейські підараси!
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04.05.2022 10:33 Ответить
 
 