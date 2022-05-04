"Я абсолютно шокирован, эти картины не выходят из головы", - лидер ХДС Мерц посетил Ирпень
Лидер оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц во время своего визита в Киев выразил потрясения разрушениями Украины во время развязанной Россией войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.
"Я был и остаюсь абсолютно шокирован, эти картины не выходят из головы", – заявил Мерц.
Мерц рассказал, что в Ирпене он видел, что ударами тяжелых вооружений разрушены культурные центры, детские сады и больницы, что война ведется и против гражданского населения.
"Такое нельзя смотреть прямо по телевизору, это нужно видеть своими глазами, чтобы осознать весь трагизм таких нападений", - сказал лидер оппозиции ФРГ. По его словам, Германия должна помочь Украине в восстановлении Ирпеня.
Мерц также заявил, что поддерживает поставки оружия Киеву и предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.
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Шо не так ?
У квітні 2014 року, Порошенко зустрічаючись зі студентами Харківського юридичного університету, пообіцяв "швидко і ефективно" налагодити стосунки з Росією. "Три місяці я відводжу, щоб відносини з Росією були нормалізовані", сказав Порошенко тоді.
Президент, який обіцяє: чого не виконав Порошенко: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160425_poroshenko_promises_upd_sx
Не портібно вибілювати Порошенко, обоє рябоє, що Порошенко, що Зеленський)))
Зеленський так критикував Порошенко, але все робить в точності, як він.
Одна у нас тільки була при Порошенко перевага, більш-менш проукраїнська Рада, яка не дала протянути баригі особливий статус Донбасу.
А у 2019-2021 оборонне замовлення недовиконувалося. Ну це ж правда - я не те щоб порохобот, але варто визнати, що Зе обрав будівництво доріг, а не посилення ЗСУ. З Нептунами тими ж - у нас уже в 2020 мав бути цілий дивізіон їх. Стугни в 2021 взагалі ПРИПИНИЛИ ЗАКУПОВУВАТИ!
Взагалі (це докір і Петі, і Зе) у нас ще із 2014 року мала бути мілітаризація економіки!
А коли в держбюджеті 14 року 10 тисяч гривень, то мілітаризуй їх скільки хочеш
І чому Ви цю обіцянку переносите та ситуацію, коли не 100 довбойобів з автоматами, а три бригади регулярної армії кацапії ?
Сейчас есть претензии ?
И очень много.
А зачем ты спрашиваешь ?
вспомните фильм "Кавказская пленница", когда герои Моргунова и Никулина держат Вицина за руки, перегораживая дорогу - такова ситуация и с Зеленским: Байден и Джонсон будут держать Zе до победного конца, не давая ему уползти в кювет
НАДІЯ Є !!!
В прихильників його
на сьоме,восьме чи дев"яте президентство...
Так 90 років тому назад , наших предків москальня намагалась знищити голодом !
Фрідріх Мерц, - це політик старої школи, правого християнсько-демократичного спрямування, за що його ненавидить вся дрислява німецька лівачня, яка давно лягла під *****.
На сьогодні такі, як Мерц, поки що інерційно не можуть прийти до влади. Але дуже скоро це зміниться. І нинішній політичний клас Німеччини теж буде просто змушений до швидких змін. В іншому разі бурхливий потік історії просто змете цих нікчемних нездар, які постійно заглядають у рот москві.
Він зараз при посаді на відміну від Меркель.
Можете переконатися в цьому самі, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Не треба бути занадто м'якою пампушкою, - бо тебе просто з'їдять. Іноді, зрештою, необхідно продемонструвати тверду принципову позицію. Щоб тебе поважали, і надалі були змушені рахуватися з твоєю думкою.
Я чомусь більше довіряю професійному дипломату Павлу Клімкіну, ніж диванним експертам, які постійно завивають "всьо прапало - зєля абідєл штангенциркуля".
І змінюю свою риторику та вчинки.
Тому потрібно не бикувати проти них хамськими заявами та неадекватними діями, а перетягувати їх на свій бік у протистоянні з Мордором.
Міністр закордонних справ Клімкін часів Порошенка підтримав це рішення Зеленського.
Можете переконатися в цьому самі, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Не треба бути занадто м'якою пампушкою, - бо тебе просто з'їдять. Іноді, зрештою, необхідно продемонструвати тверду принципову позицію. Щоб тебе поважали, і надалі були змушені рахуватися з твоєю думкою.
Я чомусь більше довіряю професійному дипломату Павлу Клімкіну, ніж диванним експертам, які постійно завивають "всьо прапало - зєля абідєл штангенциркуля".
Ви теж підтримуєте наративи москви?
Якщо ні, то маєте розуміти, що у кожної країни, - власні інтереси, і наші інтереси не обов'язково мають співпадати з інтересами, наприклад, Німеччини.
Тому, відстоювання інтересів України навіть перед союзниками, - можуть називати "бикуванням" тільки кацапи, або корисні ідіоти.
Значить, міністр ЗС Порошенка Клімкін теж "бикує", - адже він підтримав рішення Зеленського щодо Штайнмаєра?
Клімкін особисто про це сказав, - https://www.youtube.com/watch?v=T-uc58Y9-yY
Шейтельман: Путин был изнасилован когда-то, скорее всего / война, Буча, Россия / Украина 24
https://youtu.be/FbXuM_BlrDs