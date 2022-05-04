"Я абсолютно шокирован, эти картины не выходят из головы", - лидер ХДС Мерц посетил Ирпень

Лидер оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц во время своего визита в Киев выразил потрясения разрушениями Украины во время развязанной Россией войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я был и остаюсь абсолютно шокирован, эти картины не выходят из головы", – заявил Мерц.

Мерц рассказал, что в Ирпене он видел, что ударами тяжелых вооружений разрушены культурные центры, детские сады и больницы, что война ведется и против гражданского населения.

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"Такое нельзя смотреть прямо по телевизору, это нужно видеть своими глазами, чтобы осознать весь трагизм таких нападений", - сказал лидер оппозиции ФРГ. По его словам, Германия должна помочь Украине в восстановлении Ирпеня.

Мерц также заявил, что поддерживает поставки оружия Киеву и предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.