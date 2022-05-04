В Горловку привезли более сотни трупов россиян, ликвидированных в Запорожской области, - ОВА

В морг Горловки доставлено более 100 тел российских военнослужащих, погибших на территории Запорожской области, а также в Запорожском направлении группа россиян попала в плен.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация по российскому вторжению по состоянию на 04.05.2022 года (08:00) - #ЗСУ, 70 сутки



На Запорожском направлении российские войска проводили штурмовые действия в направлении Орехова, но снова не имели успеха. В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных российских военнослужащих, погибших на территории Запорожской области.

Кроме того, наши защитники на Запорожском направлении взяли в плен очередную группу россиян, заблудившихся на украинской земле.



В Гуляйполе в результате вражеских атак горели жилые и хозяйственные постройки. Пожарные потушили огонь в летней кухне на площади 48 кв.м., а также на крыше жилого дома и пристройках общей площадью 170 кв.

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Вместе с тем, пиротехники ГСЧС отчитываются об уничтоженных ими в Запорожском районе вблизи Новояковлевки 39 единиц остатков реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами современного производства. Кроме того, в селе Веселянка Запорожского района на поле агрофирмы были изъяты и обезврежены 2 реактивных снаряда "Ураган" 220-мм.



За нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 24 человека, среди которых 20 мужчин и 4 женщины. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передано 15 человек, которым вручены повестки. Кроме того, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 2 водителя.



В своих телеграмм-каналах россияне распространяют фейк, что якобы все, кто будет выезжать с временно оккупированных территорий области в Запорожье, будут испытывать в городе "СБУшные репрессии". Как доказательство приводят слова исполняющего обязанности председателя Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье стекается много переселенцев из Донбасса, полиция проводит "проверочные и фильтрационные мероприятия". Также оккупанты призывают жителей региона выезжать на территорию России, где власть, мол, не устраивает никаких фильтрационных мер беженцам". Правда же совсем иная. Так, украинские полицейские проверяют документы выехавших из неподконтрольной Украине территории, чтобы не пропустить в мирное Запорожье российских диверсантов. Но вряд ли можно назвать проверку документов фильтрационными мерами. Нам хорошо известно о существовании российских фильтрационных лагерей и допросах, которые устраивают захватчики гражданским жителям оккупированных территорий.

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Известный в Запорожье коллаборант Владимир Рогов на своем телеграм-канале обвинил городские власти Запорожья в уничтожении памяти о Второй мировой войне, сообщив, что вчера якобы был демонтирован советский самолет на бульваре Шевченко. Кроме этого, он отметил, что якобы его продали какому-нибудь коллекционеру. На самом деле каждый житель Запорожья может убедиться своими глазами: самолет на месте, правда, на самом постаменте убрали некоторые элементы, подпадающие под запрет Закона Украины о декоммунизации".