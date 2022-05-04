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Новости Война
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В Горловку привезли более сотни трупов россиян, ликвидированных в Запорожской области, - ОВА

ліквідація

В морг Горловки доставлено более 100 тел российских военнослужащих, погибших на территории Запорожской области, а также в Запорожском направлении группа россиян попала в плен.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация по российскому вторжению по состоянию на 04.05.2022 года (08:00) - #ЗСУ, 70 сутки

На Запорожском направлении российские войска проводили штурмовые действия в направлении Орехова, но снова не имели успеха. В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных российских военнослужащих, погибших на территории Запорожской области.

Кроме того, наши защитники на Запорожском направлении взяли в плен очередную группу россиян, заблудившихся на украинской земле.

В Гуляйполе в результате вражеских атак горели жилые и хозяйственные постройки. Пожарные потушили огонь в летней кухне на площади 48 кв.м., а также на крыше жилого дома и пристройках общей площадью 170 кв.

Смотрите: Войска РФ обстреляли поселок Железнодорожный под Гуляйполем, погибли два человека, - ОВА. ФОТО

Вместе с тем, пиротехники ГСЧС отчитываются об уничтоженных ими в Запорожском районе вблизи Новояковлевки 39 единиц остатков реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами современного производства. Кроме того, в селе Веселянка Запорожского района на поле агрофирмы были изъяты и обезврежены 2 реактивных снаряда "Ураган" 220-мм.

За нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 24 человека, среди которых 20 мужчин и 4 женщины. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передано 15 человек, которым вручены повестки. Кроме того, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 2 водителя.

В своих телеграмм-каналах россияне распространяют фейк, что якобы все, кто будет выезжать с временно оккупированных территорий области в Запорожье, будут испытывать в городе "СБУшные репрессии".  Как доказательство приводят слова исполняющего обязанности председателя Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье стекается много переселенцев из Донбасса, полиция проводит "проверочные и фильтрационные мероприятия". Также оккупанты призывают жителей региона выезжать на территорию России, где власть, мол, не устраивает никаких фильтрационных мер беженцам". Правда же совсем иная. Так, украинские полицейские проверяют документы выехавших из неподконтрольной Украине территории, чтобы не пропустить в мирное Запорожье российских диверсантов. Но вряд ли можно назвать проверку документов фильтрационными мерами. Нам хорошо известно о существовании российских фильтрационных лагерей и допросах, которые устраивают захватчики гражданским жителям оккупированных территорий.

Читайте: Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 40 огневых задач: уничтожили вражеский пункт управления и три склада с боеприпасами, - ОК "Південь". ВИДЕО

Известный в Запорожье коллаборант Владимир Рогов на своем телеграм-канале обвинил городские власти Запорожья в уничтожении памяти о Второй мировой войне, сообщив, что вчера якобы был демонтирован советский самолет на бульваре Шевченко. Кроме этого, он отметил, что якобы его продали какому-нибудь коллекционеру. На самом деле каждый житель Запорожья может убедиться своими глазами: самолет на месте, правда, на самом постаменте убрали некоторые элементы, подпадающие под запрет Закона Украины о декоммунизации".

армия РФ (19592) ликвидация (3667) Запорожская область (3172)


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Топ комментарии
+35
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04.05.2022 09:32
+30
жаль, что только сотню... лучше бы пару тысяч... а после этого майор Чернобаев позвонил бы каждой кацапской свиноматке и сообщил радостную весть - сын нашелся, получите компенсацию...
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04.05.2022 09:30
+18
"Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці", - коли перед кожним гомном починають виправдовуватися, то у мене перед очима спливає недалекий виборець та його вібор 2019
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04.05.2022 09:38
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жаль, что только сотню... лучше бы пару тысяч... а после этого майор Чернобаев позвонил бы каждой кацапской свиноматке и сообщил радостную весть - сын нашелся, получите компенсацию...
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04.05.2022 09:30 Ответить
Це вже, мабуть, мобiлiзованi з Донбасу, iм компенсацii не буде.
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04.05.2022 09:38 Ответить
Так. Це мобілізовані "дирляндійці". Про це повідомив сьогодні Генштаб ЗСУ у цій новині -

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області. Джерело:
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04.05.2022 13:49 Ответить
Это то, что привезли. А так много больше
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04.05.2022 10:11 Ответить
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04.05.2022 09:32 Ответить
бурячени....
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04.05.2022 10:02 Ответить
чебуреки .., они же ... копченые чебуряты путлера ...
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04.05.2022 10:04 Ответить
Сотня чмонєй повернулась в донбаську швейцарію...
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04.05.2022 09:37 Ответить
"Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці", - коли перед кожним гомном починають виправдовуватися, то у мене перед очима спливає недалекий виборець та його вібор 2019
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04.05.2022 09:38 Ответить
"Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці", -

коли перед кожним гомном починають виправдовуватися, то у мене перед очима спливає недалекий виборець та його вібор 2019
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04.05.2022 09:39 Ответить
От як воно там получається?Всі знають,що воно колаборант і йому, за це, нічого.
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04.05.2022 09:50 Ответить
Так а де цей "відомий в Запоріжжі колаборант"?
Його вже затримано?
Він вже дає покази?
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04.05.2022 09:53 Ответить
До речі не погана ідея: інфільтрувати до мордору , разом з біженцями, наших диверсантів.
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04.05.2022 10:02 Ответить
У морг Горлівки доставлено понад 100 тіл російських військовослужбовців Джерело: https://censor.net/ua/n3338813

В Горловку нет прямой дороги из Запорожской области. Сейчас можно проехать только через Донецк, поэтому вряд ли это привезли россиян, их бы либо сгрузили бы в Донецке, либо повезли бы сразу "домой". Скорее всего это местные, горловские и из соседних поселков.
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04.05.2022 10:03 Ответить
Довго в нас ще будуть рефлексії на всяких рогових і тому подібну ватну шваль?
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04.05.2022 10:08 Ответить
Горловку в первые дни войны наши вроде как заняли. Жаль, не удержали.
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04.05.2022 10:08 Ответить
никто ее (Горловку) не занимал,увы...к сведению, этот город больше по площади чем Запорожье и для взятия нужно немало личного состава.
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04.05.2022 11:55 Ответить
«Насправді кожен мешканець Запоріжжя може переконатися на власні очі: літак на місці, Джерело: »

блин , сколько вы ещё оправдываться будете изза відомих колаборантов( Рогов) ? Враги пол Украины разрушили !!

НА ГИЛЯКУ ТОГО РОГОВА , шоб воду не мутил !!!
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04.05.2022 10:10 Ответить
Хорошо отдыхают , а могли бы идиоты , водку пить , шашлыки жрать , и баб своих трахать . И все за *****, я не могу их понять, дебилы.
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04.05.2022 10:13 Ответить
Якщо б були наші плояльні українські громадяни , мобілізовані в дирі, то встигли б здатися в полон. А так , пішли на путінський шашлик.
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04.05.2022 10:14 Ответить
там обережніше с дондасяо -щось дуде багато колоборантів сдають позиції ЗСУ.
Таке враженя що хочуть розвідати шляхи постачання західної зброї
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04.05.2022 10:45 Ответить
Чем больше будет такого "товара", тем лучше будет Украине!!!
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04.05.2022 12:24 Ответить
Коли на повну пiде ленд-лiз - зашкварених *************** буде бiльше
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04.05.2022 13:21 Ответить
 
 