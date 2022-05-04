Россия развернула под Изюмом 22 батальонных тактических группы: пытается продвинуться дальше на Донбасс, - Минобороны Великобритании

Россия развернула близ Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

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"Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе", - говорится в сводке.