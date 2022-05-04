Россия развернула под Изюмом 22 батальонных тактических группы: пытается продвинуться дальше на Донбасс, - Минобороны Великобритании
Россия развернула близ Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.
"Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе", - говорится в сводке.
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+20 Игорь Ковальчук #514672
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Активно відсовують орків від Харкова. Скажімо Кутузівка та Руська Лозова важливі точки, бо звідти обстрілюється двох-мільйонне місто.
Те що віджали під Харковом за останній тиждень важить більше, ніж всі здобутки орків за останній місяць.
До речі по харківському напрямку цензор пише дуже мало. А справи у орків там кепські.
В окупованій Макіївці горить нафтобаза.
Цензор.нет сьогодні пригальмовує.
Про це у середу, 4 квітня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, сили противника були атаковані на території, яка, як вважало керівництво ЗС РФ, перебуває під їхнім контролем.
На херсонському напрямку йде планомірна робота з утилізації орків артилерією.
Бригади там як я зрозумів в основному легкі піхотні. Та ще й нові. В окопах вони норм. Але наступ, та ще й пішки їм поки-що рано.
Слава ЗСУ! Смерть ворогам!