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Новости Война
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Последствия вчерашнего ракетного удара по Львовщине: Обесточен район, есть задержка движения поездов, нанесен существенный ущерб железнодорожным подстанциям

львів

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о последствиях ракетных обстрелов, которые произошли вечером 3 мая. По его словам, оккупанты атаковали железнодорожные подстанции.

Об этом Козицкий заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На данный момент частично один из районов Львовской области находится без света, ведется работа по восстановлению, есть задержка движения поездов. Удар был по железнодорожным подстанциям, нанесен существенный ущерб", - отметил руководитель области.

Он добавил, что в результате вражеского обстрела пострадали два человека. Они были госпитализированы с легкими повреждениями.

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Автор: 

армия РФ (19592) железная дорога (1413) Львов (4597) обстрел (27685) ракеты (3596) Тарифы на электроэнергию (2173) Козицкий Максим (98) Львовская область (2929)


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Топ комментарии
+13
тримайся, місто Левів ...
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04.05.2022 10:33
+12
Кацапи , здохніть всі до єдиного та залиште нас в спокої 😡
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04.05.2022 10:37
+11
100% якесь падло орків наводило. Бо інакше вони б вдарили раніше. А тут напевно чекали на те, коли те падло надасть точні координати цілей.
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04.05.2022 10:35
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тримайся, місто Левів ...
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04.05.2022 10:33 Ответить
100% якесь падло орків наводило. Бо інакше вони б вдарили раніше. А тут напевно чекали на те, коли те падло надасть точні координати цілей.
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04.05.2022 10:35 Ответить
У Львові велика расєйська диаспора не дарма там расєйське консульство завжди було...
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04.05.2022 10:40 Ответить
Двадцять відсотків жителів центрального львівського району - Галицького (колишній Ленінський) голосували за партію регіонів.Саме там в сецесійних,збудованих ще за Австріі будинках живуть нащадки колишніх кегебістів,що приїхали після Другої Світової у Львів.Багато з них спилось,здохло від наркоти,але ще досить залишилось і ходить по Львову,блискаючи з під лоба ненависним поглядом і розмовляючи,до речі,чистою галицькою говіркою...Ними треба СБУ зайнятись,поставити на облік,працювати з ними...
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04.05.2022 12:50 Ответить
Наводили і знали,що означає розруха інфраструктури. Не потрібно писати,що вони яйцеголові. Убивати орки навчились. Тримайтесь і бережіть Україну
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04.05.2022 10:41 Ответить
зачем нужно было из каждого утюга вещать, что в Польшу прибывают военные самолеты США с военной же помощью, и как теперь эту помощь везти туда, где она нужна..., неужели никто из тех, кому мешал язык во рту, не подумал, что так оно и будет...
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04.05.2022 10:36 Ответить
А вы думаете это как то остановит прибытие помощи куда нужно?
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04.05.2022 10:39 Ответить
Ну затримає точно... А третій удар по підйомному мосту поблизу Затоки, фактично відрізав залізничний шлях з Румунії до Одеси. Відтак будь-яке залізничне постачання з Бухареста до Одеси вже неможливе.
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04.05.2022 11:12 Ответить
Є таке пойняття, "дезінформація", думайте.
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04.05.2022 10:40 Ответить
вот ненавижу "слишком умных", особенно в комментах, вы сильно мешаете...
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04.05.2022 11:05 Ответить
Те, що ви б воліли заборонити є відкритою інформацією. А саме - кількість, час і місце прильоту транспортних літаків. А інформацію про склад надходжень легше отримати не з публікацій Цензора, а від спостерігача в Жешуві.
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04.05.2022 13:52 Ответить
Кацапи , здохніть всі до єдиного та залиште нас в спокої 😡
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04.05.2022 10:37 Ответить
Танки,гаубиці, джавеліни...ПРО давайте. Бо не доїдуть до передової.
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04.05.2022 10:41 Ответить
Вспоминаю интервью Арестовича ( Люси )за 3 недели до войны - у нас самое сильное ППО в Европе, ракет у них мало, точных изче меньше, короче у кацапов нет шансов.
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04.05.2022 10:59 Ответить
Я б за краще просто забув Арестовича, але воно курва лізе з відусіль зі своїми "експертними оцінками і коментаріями".
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04.05.2022 11:14 Ответить
То що ця говоряча дупа варнякає ще пів біди.Основна біда для нас то це що йому дають час на державнихканалах.
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04.05.2022 12:28 Ответить
ПРО дуже потрібне. Стільки шкоди вже завдали тими ракетами... Чого лише Кременчуцький НПЗ вартує...
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04.05.2022 11:14 Ответить
Анджеліну Джолі хотіли вбити?

Під час її візиту до Львова я була впевнена, що у Львів прилетить.
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04.05.2022 11:21 Ответить
очевидно, що усі важливі підстанції треба закопувати під землю в бункера.
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04.05.2022 12:08 Ответить
Пригадую, колись у моє містечко приїхав на літні канікули хлопчик з Ленінграда років 9-10, і всіх задовбував одним питанням, - "А пачіму у вас нєт мєтро? Ето же можна било би єздіть сюда на мєтро прямо із Лєнінграда?"

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04.05.2022 14:21 Ответить
 
 