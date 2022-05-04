Последствия вчерашнего ракетного удара по Львовщине: Обесточен район, есть задержка движения поездов, нанесен существенный ущерб железнодорожным подстанциям
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о последствиях ракетных обстрелов, которые произошли вечером 3 мая. По его словам, оккупанты атаковали железнодорожные подстанции.
Об этом Козицкий заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На данный момент частично один из районов Львовской области находится без света, ведется работа по восстановлению, есть задержка движения поездов. Удар был по железнодорожным подстанциям, нанесен существенный ущерб", - отметил руководитель области.
Он добавил, что в результате вражеского обстрела пострадали два человека. Они были госпитализированы с легкими повреждениями.
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Під час її візиту до Львова я була впевнена, що у Львів прилетить.