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Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, - Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления нашей страны

ляєн

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для обновления Украины и победы нашей страны в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

Об этом она заявила сегодня в Европарламенте, представляя 6-й пакет санкций против РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну", - сказала она.

По при этом она отметила, что Украина нуждается в восстановлении.

"Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ.

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Автор: 

Еврокомиссия (1468) инвестиции (1164) помощь (7861) санкции (11430) Урсула фон дер Ляйен (537)


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Топ комментарии
+25
Е-бєня вже облизується...
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04.05.2022 10:49
+20
До масштабного пакету допомоги для відновлення потрібно додати пункт, щодо знищення олігархату, як явища в українському політичному середовищі.

Неможливо відновити країну,якщо такі люди як Коломойський, Ахмєтов і решта будуть мати вплив на політичну систему України.

Кожна фінансова допомога повиннна бути прозорою для суспільства. Суспільство має знати до деталей, куди, як і наскільки буде виділятись кожна копійка в потрібні сектори економіки.
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04.05.2022 10:54
+17
Тільки готуйте такий пакет, щоб жодна мохната лапа туди не влізла.
Бо єрмак вже ручками сучить від радості.
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04.05.2022 11:00
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Е-бєня вже облизується...
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04.05.2022 10:49 Ответить
Лично видел? Когда предполагают, обычно принято писать " я полагаю", "я считаю". Утвердительно пишут лишь о том, чём точно знают и чему масса свидетельств. Интеллигентные люди, я имею ввиду
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04.05.2022 11:07 Ответить
лИгорь номерний, тобі по курсу вашого *******,
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04.05.2022 17:33 Ответить
у прислуг шмарклявого багато імен
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04.05.2022 17:34 Ответить
Нажаль, наша влада хоче перемовин, а не перемоги.
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04.05.2022 10:49 Ответить
Влада,як автобус. Один відійшов наступний на підході. Читала інтерв'ю з Луценко, там багато є відповідей на питання влада і її рейтинг.
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04.05.2022 10:53 Ответить
🤖бот подолячный,а деньги -то ворованные, у налогоплательщиков США ИДУТ НА ТВОИ 3 сребрянника !
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04.05.2022 11:31 Ответить
Лично видел? Когда предполагают, обычно принято писать " я полагаю", "я считаю". Утвердительно пишут лишь о том, чём точно знают и чему масса свидетельств. Интеллигентные люди, я имею ввиду
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04.05.2022 11:44 Ответить
Браво!
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04.05.2022 12:03 Ответить
Ми також цього хочемо
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04.05.2022 10:50 Ответить
До масштабного пакету допомоги для відновлення потрібно додати пункт, щодо знищення олігархату, як явища в українському політичному середовищі.

Неможливо відновити країну,якщо такі люди як Коломойський, Ахмєтов і решта будуть мати вплив на політичну систему України.

Кожна фінансова допомога повиннна бути прозорою для суспільства. Суспільство має знати до деталей, куди, як і наскільки буде виділятись кожна копійка в потрібні сектори економіки.
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04.05.2022 10:54 Ответить
Так Чехии выделятся не будут, чего ты переживаешь?
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04.05.2022 11:10 Ответить
Ватный длбб,идешь вслед за хрюсским кораблем
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04.05.2022 11:37 Ответить
пакети...відновлення...олігархи...кацапів потрібно спочатку знищити, ось що головне.
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04.05.2022 11:14 Ответить
кейси, кульки, авоськи- ОПі та бородатій баБені.
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04.05.2022 18:06 Ответить
Пинчука сКучмой , НОВИНСКИЙ ,Бойко,Шуфрич,Рабинович ………рашистские МРАЗИ должны исчезнуть с земли Украины
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04.05.2022 11:35 Ответить
Єрмаки гадають, що настав їх зоряний час. Проте наша задача, щоб вони побачили цей пакет допомоги з-під асфальту.
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04.05.2022 10:56 Ответить
для початку може з орбаном "поговоріть" ?
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04.05.2022 10:56 Ответить
потрібно поговорити з орбаном:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 час назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20095&force-full=1

🇭🇺👥🇷🇺Венгрия открыто заявляет о возможности наложения вето на санкции Евросоюза против российских энергоресурсов. Официальная причина - тотальная зависимость от российского газа и нефти. Противоречия между странами Евросоюза действительно лежат скорее в плоскости экономических вопросов - если богатые страны готовы покупать более дорогие энергоресурсы у других поставщиков, то у более бедных стран такие меры вызывают ожидаемый протест. Однако Венгрия уже не в первый раз совершает действия, которые могут рассматриваться как жест в сторону Кремля. Несмотря на формальную поддержку Евросоюза в осуждении спецоперации, президент страны Виктор Орбан ранее осудил санкции в отношении России, а также запретил транзит оружия через Венгрию в Украину. Причина исключительного отношения к России со стороны Венгрии может быть основана на личных отношениях Путина и Орбана, но особенно - на наличии у Кремля компромата на последнего. Эту версию косвенно подтверждает резкое изменение позиции Орбана относительно России до и после 2009 года. В 2009 году Орбан неожиданно посетил съезд «Единой России» в Санкт-Петербурге, где у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Этому событию предшествовал арест в Москве международного криминального авторитета Семёна Могилевича, позже освобождённого «за отсутствием состава преступления». Согласно https://theins.ru/korrupciya/43801 расследованию The Insider, Могилевич в обмен на свободу передал видеозапись, подтверждающую получение Виктором Орбаном средств от криминального авторитета в 1994 году. Журналисты издания предполагают, что на судьбоносной встрече в 2009 году Путин мог впервые обозначить черты политики «кнута и пряника» в отношении Венгрии - сочетание компромата и выгодных для Орбана и его окружения энергетических контрактов. Уверенная победа возглавляемой Орбаном партии «Фидес» на апрельских парламентских выборах сулит отношениям России и Венгрии минимум пертурбаций. Тем не менее, Венгрия находится в критической зависимости не только от российских энергоресурсов, но и от финансирования со стороны Евросоюза. Как и всякий «союзник» России, Венгрия на данный момент сохраняет осторожный баланс между противоборствующими сторонами, но чем дольше длится спецоперация, тем более неизбежным становится окончательный выбор в пользу одной из них.

https://theins.ru/korrupciya/43801 Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокомпромат на лидера Венгрии?

Сегодня Владимир Путин с официальным визитом прибывает в Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, одним из наиболее лояльных Кремлю европейских лидеров
THE INSIDER

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04.05.2022 15:17 Ответить
"С большим удовольствием и в кратчайшие сроки готовы реализовать это желание с высокоточными ракетами радиусом действия хотя бы 500 км ..."
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04.05.2022 10:57 Ответить
А тим часом все нові перехоплення з зізнаннями катування й страт наших в полоні.
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04.05.2022 10:57 Ответить
а ми вже як хочемо! (виграти війну і почати відновлювати наші зруйновані ****** села і міста)
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04.05.2022 10:58 Ответить
Зєля, прибирай відвертих покидьків зі свого кола. Бо після перемоги тебе обов'язково спросять. У першу чергу віськові.
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04.05.2022 10:58 Ответить
Прибрати? А з ким же він залишиться?
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04.05.2022 11:08 Ответить
Он тебя позовёт. Ты же знаешь как надо всё правильно сделать. И авторитет имеешь у руководства Цензора. Ведь несмотря на один из пунктов, который гласит, что за рекламу в нике или сообщениях бан, у тебя указано, что ты частный предприниматель и тебя не банят
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04.05.2022 11:15 Ответить
Яспень, я ж на Цензор рошенки поставляю...
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05.05.2022 00:39 Ответить
Тільки готуйте такий пакет, щоб жодна мохната лапа туди не влізла.
Бо єрмак вже ручками сучить від радості.
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04.05.2022 11:00 Ответить
Венгрия не хочет ... впустили гиену в курятник называется ... ладно там немцы с австрийцами подсуетились чтобы у мадьяр скупить все западнее Балатона ... а другие куда смотрели? Сейчас еще и Сербию хотят принять ... явно лобби орков постаралось
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04.05.2022 11:10 Ответить
Венгрия ведёт себя так же как вела бы себя Украина 1:1.
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04.05.2022 11:18 Ответить
та не свисти ... Нахіба ти порівнюєш дві гілки одної народності із українцями?
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04.05.2022 18:12 Ответить
Другого выбора и желания уже не остаётся. После официального заявления ублюдочного коня, стало ясно, что недомерки объявляют тем самым холокост не только евреям, но и всему цивилизованному миру. Поэтому, хотим или не хотим - это уже не вопрос. Мы должны остановить эту чуму всем миром, всеми возможными средствами! Первое, что надо делать, ещё вчера, закрыть воздушное пространство над Украиной и палить эту гниду чем можно и где можно. Достойней умереть евреем, чем жить рядом с этими ******.
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04.05.2022 11:29 Ответить
Жаль только что вы все взвалили на плечи украинцев, а сами предпочитаете в большинстве своем делать вид что вас не касается. Очень сложно доходит до умов европейцев что это война Европы против рашки, а не просто какой то локальный конфликт. Очень туго у них с пониманием, что путинская рашка это полный аналог фашистко-нацисткой Германии образца 39года. Могу выделить страны за которые не стыдно:
США,Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония,Словения.
Польша вообще показала себя настоящим другом, сильным союзником, благодаря ее усилиям, что-то в Еврозоне вообще что-то двигается.
Абсолютно ничего не слышно от Италии, Испании,Франции хотя это далеко не последние экономики мира. Для них войны не существует. Только блаблабла по СМИ.
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04.05.2022 11:48 Ответить
Справедливо... 😒
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04.05.2022 11:54 Ответить
Всё Европа и мир прекрасно понимают. И оружие подгоняет по максимуму возможного
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04.05.2022 12:12 Ответить
Для восстановления страны начать надо с ПВО.
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04.05.2022 12:05 Ответить
Беда в том что наш президент вчера открыто заявил что не очень хочет выиграть войну, а хочет вернуться до состояния 24 февраля, только со стертыми городами, и десятками тысяч убитых украинцев.
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04.05.2022 12:07 Ответить
Валерий Фёдорович думаю в сотый раз проведёт с ним и его людьми беседу, где границы на 24.02.
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04.05.2022 12:14 Ответить
Ты чем слушаешь? Зеленский заявил до состояния на 24 февраля, и чтобы они вернули Крым
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04.05.2022 14:11 Ответить
Читай: "Відновити територіальну цілісність - це наша задача номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого. Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно. І все ж, я вважаю, що ми можемо потім, показавши свою міцність, перейти на дипломатичний шлях", - наголосив він. Джерело: .
Он хочет посредине. У него всё по средине
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04.05.2022 15:54 Ответить
По ходу в Німеччині німкені більш тямущі ,чим чоловіки!)
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04.05.2022 14:34 Ответить
Чем больше русские хотели уничтожить Украину, тем больше дихотомически должно произойти развитие Украины при помощи демократических стран мира! русские хотели устроить ад, а в итоге Украина должна получить рай!
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04.05.2022 17:44 Ответить
І пришліть в Україну своїх спеціалістів щоб вони контролювали витрату коштів
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04.05.2022 19:31 Ответить
Поки ви хочите нам перемоги, то ми вже обнищені до ручки... просто на харчі немає коштів.

Я переселенка з Сумської обл. і обіцяли хоч щось заплатити, але нуль, та щей кажуть що хто з Сумької обл. то зняли допомогу, щоб поверталися а там ідуть обстріли і міни кидають. От вам і правда
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04.05.2022 20:14 Ответить
А для цього потрібно надати багато різних ракет Україні. Розмовами війну ще ніхто не вигравав.
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05.05.2022 00:12 Ответить
 
 