Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, - Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления нашей страны

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для обновления Украины и победы нашей страны в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

Об этом она заявила сегодня в Европарламенте, представляя 6-й пакет санкций против РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну", - сказала она.

По при этом она отметила, что Украина нуждается в восстановлении.

"Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ.

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