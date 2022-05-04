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Из-за ужасных потерь РФ прибегает к отчаянному ракетному террору по Украине. Необходимо больше санкций против России и тяжелое вооружение для Киева, - Кулеба
Необходимо ввести еще больше санкций против РФ, чтобы остановить ракетный террор, направленный на Украину.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Россия пытается продвигаться вперед и терпит ужасные потери, а затем прибегает к отчаянному ракетному террору по Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против России. Больше тяжелого вооружения для Украины, российский ракетный терроризм должен быть наказан" , – заметил он.
Топ комментарии
+12 Vadim Izumov #511001
показать весь комментарий04.05.2022 11:08 Ссылка
+12 Руслан Жгун #517528
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+10 pacerhard melina
показать весь комментарий04.05.2022 11:07 Ссылка
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а этот Кулебоба и другие бибочки балаболят и делают вид что это не их вина, что нет ни ПВО, ни ракет
пуляют арабы в том числе самодельными гуано-ракетами из газовых баллонов ... такую дичь классической ПВО и не сбить ... это два
і взагалі кулеба кіздобол
https://www.youtube.com/watch?v=17cNgMpBiWw
ЛО не доступне...
Видать планируют там там только" вэлыке будывныцтво"