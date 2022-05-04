Из-за ужасных потерь РФ прибегает к отчаянному ракетному террору по Украине. Необходимо больше санкций против России и тяжелое вооружение для Киева, - Кулеба

Необходимо ввести еще больше санкций против РФ, чтобы остановить ракетный террор, направленный на Украину.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия пытается продвигаться вперед и терпит ужасные потери, а затем прибегает к отчаянному ракетному террору по Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против России. Больше тяжелого вооружения для Украины, российский ракетный терроризм должен быть наказан" , – заметил он.

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