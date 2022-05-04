Ситуация в регионах: ракетные удары, обстрелы Харькова и Николаева, утром в Сумской области отработал вражеский вертолет, - отчеты ОВА

Вечером 3 мая российская армия выпустила ракеты по 8 областям Украины, утром 4 мая в Сумской области вблизи границы работал российский вертолет, в Донецкой области второй раз подряд обстреляли Авдеевский коксохимический завод, ночью был обстрел Николаева, Донбасс и Херсонщина – под постоянными обстрелами.

Об этом свидетельствуют данные глав регионов по состоянию на 8 утра среды 4 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Относительно спокойно, ночь прошла во многих областях, однако накануне вечером враг выпустил ракеты по разным регионам Украины. Так, в Винницкой, Киевской и Запорожской области ракеты были обезврежены ПВО.

В Кировоградской области: попадания ракет в тяговую подстанцию, жертв нет. Еще одну ракету обезвредило ПВО.

В Одесской области: вечером три ракеты сбиты ПВО, однако есть попадание в инфраструктурные объекты в Арцизской ТГ Одесской области. Пострадавших по состоянию на утро нет.

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На Днепропетровщине вечером два ракетных удара по железной дороге. Разрушена тяговая подстанция. Один человек ранен. Ночь прошла без воздушных тревог.

На Закарпатье вечером попадание ракеты в электроподстанцию железнодорожной станции, жертв нет, поврежден распределительный газопровод. Продолжаются восстановительные работы. Пострадавших нет.

Львовщина: также вчера вечером ракетные попадания по электрическим подстанциям. Нанесены серьезные повреждения. Была задержка в движении поездов. Два человека, находившиеся неподалеку от мест взрывов, получили ранения. Пожары ликвидированы.

Сумщина: с вечера 3 мая россияне трижды обстреляли территории Сумщины со своих позиций из-за границы. Около 7 утра в Сумском районе вдоль границы отработал вражеский вертолет. Данные по потере и разрушениям уточняются.

Харьковская область: ночью были неинтенсивные обстрелы окрестностей Харькова, пострадавших нет.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев.

За сутки – 6 раненых (Харьков, Золочев, Первомайский) и один человек погиб в Донецкой громаде Изюмского района.

В Изюмском направлении продолжаются бои.

Луганщина: ночью были обстрелы Лисичанская и Новодружеска, в результате которых двое гражданских погибли, двое - ранены. Эвакуировано 49 человек.

За прошедшие сутки по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому были нанесены четыре ракетно-бомбовых удара. Также враг совершил артобстрелы Лисичанска, Северодонецка, Попаснянской и Гской громад. Повреждены 45 домов и других объектов.

Донетчина: во вторник вечером россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Есть погибшие и раненые. Сегодня с утра: очередной обстрел АКХЗ. Поврежденная инфраструктура. Детали выясняются.

В Марьинском ВА накануне вечером удалось восстановить линию 110 кВт в г. Красногоровку.

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21:30 г. Марьинку обстреляли зажигательными снарядами, произошло возгорание по частному сектору. В районе с. Новомихайловка – обстрелы почти круглосуточно.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, ночью взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают мародерство на Херсонщине. Стабильно критичная ситуация.

Николаевщина: ночью был обстрелян один из районов Николаева. Жертв и пострадавших нет. Жилые дома значительных разрушений не потерпели.