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Хакерские атаки РФ направлены прежде всего на логистику, транспорт и энергетику, - глава Госспецсвязи Щеголь

хакер,киберпреступление

Хакерские атаки России направлены на все государственные органы, однако больше всего захватчиков интересуют логистика, транспорт и энергетика.

Об этом во время брифинга сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Практически на все государственные органы, но больше всего оккупантов интересует логистика, транспорт, энергетика - то, что обеспечивает гражданскую инфраструктуру и жизнедеятельность нашего государства", - сказал Щиголь.

Он подчеркнул, что хакерские атаки направлены на нанесение как можно большего ущерба населению.

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Напомним, согласно данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины за два месяца в Украине было осуществлено 430 кибератак.

хакер (1190) Госспецсвязь (180) кибератака (185)


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А елеватори для чого обстрілюють? Ракета коштує більше, ніж зерно, що знищується. Нищать усе, до чого можуть дотягнутися просто "на зло".
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04.05.2022 11:50 Ответить
 
 