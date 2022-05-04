Российская армия мощна только в представлении Путина и россиян. О ее "героических" поступках они слышали только с телевизора, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что он может описать российскую армию лучше, чем жители РФ, поскольку те слышали о ее "мощности" только у телеэкранов, но в войне против Украины эти заявления не подтвердились.
Об этом Зеленский заявил во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В представлении русского населения их армия самая мощная в мире благодаря внутренней их политике. И так же, как и в представлении лидера РФ, что у них самая мощная армия. Мне кажется, я могу описать их армию лучше, чем они, потому что у нас они воевали, а на их территории они только об этих "героических" поступках слышали по телевизору", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что в РФ действительно много техники, но ее руководство вообще не жалеет своих людей.
"Они действительно десятками тысяч людей просто выгоняли как скот, чтобы мы, защищая себя, убивали их. Они уносили нашу жизнь - мы уносили их. Все справедливо. Мы просто защищаемся. Мы понимаем, что их армия просто количеством людей, они просто хотят утопить нас в крови свои военные. Их просто много, и им их не жалко", - заметил Зеленский.
Кроме того, по его словам, представление Кремля по поводу современной армии абсолютно неадекватно.
Но они не могут сказать своему обществу, что они проиграли нашему объединению и проиграли современности, их армия была к этому не готова. Да, можно нас разрушить полностью, сжечь, но с точки зрения военной тактики взять они нас не смогли и не смогут", - объяснил Зеленский.
Он также добавил, что российским властям лучше сказать своему народу, что они борются "с коллективным Западом", чем признать поражение Украине.
"Поэтому, конечно, лучше сказать, что Россия борется с объединенным мероприятием и потому не так все просто, и потому не так просто было захватить Киев за 5 дней, как они гарантировали, но это оправдание. Факт остается фактом – мы воюем и умеем воевать, потому что у нас война на нашей территории 8 лет, а они о том, что они воины, слышали по телевизору. Мы не гордимся тем, что можем отразить Россию, мы гордимся просто своими людьми. Я хотел бы максимум их сохранить", - резюмировал Зеленский.
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псевдокордони 23 лютого???
.... а три роки асфальт розкрадаємо
Ні в ОПі, ні в кремлі не знають, що рашисти вбивають українців вже багато століть, без НАТО.
Коли?
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko April 28 at 6:48 AM ·
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko Остін каже що очікує заявку від України до НАТО ...Хрипатий, то про що ти там Байдена питав ? Ти заяву хоч подавав , брехло !???
А люди, которые в военное время подрывают доверие к армии, не внушают уважения.
Приезжай из Чехии, и только потом *****.
велика кількість мяса яке будь коли можна компенсувати ці бтг
тому мені не подобається така зверхність ввд людини яка взагалі ніде не служила