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Новости Война
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Российская армия мощна только в представлении Путина и россиян. О ее "героических" поступках они слышали только с телевизора, - Зеленский

рф

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что он может описать российскую армию лучше, чем жители РФ, поскольку те слышали о ее "мощности" только у телеэкранов, но в войне против Украины эти заявления не подтвердились.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В представлении русского населения их армия самая мощная в мире благодаря внутренней их политике. И так же, как и в представлении лидера РФ, что у них самая мощная армия. Мне кажется, я могу описать их армию лучше, чем они, потому что у нас они воевали, а на их территории они только об этих "героических" поступках слышали по телевизору", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в РФ действительно много техники, но ее руководство вообще не жалеет своих людей.

"Они действительно десятками тысяч людей просто выгоняли как скот, чтобы мы, защищая себя, убивали их. Они уносили нашу жизнь - мы уносили их. Все справедливо. Мы просто защищаемся. Мы понимаем, что их армия просто количеством людей, они просто хотят утопить нас в крови свои военные. Их просто много, и им их не жалко", - заметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, представление Кремля по поводу современной армии абсолютно неадекватно.

Смотрите: Общие потери РФ с начала войны – около 24,5 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 077 танков и 2 610 бронированных машин

Но они не могут сказать своему обществу, что они проиграли нашему объединению и проиграли современности, их армия была к этому не готова. Да, можно нас разрушить полностью, сжечь, но с точки зрения военной тактики взять они нас не смогли и не смогут", - объяснил Зеленский.

Он также добавил, что российским властям лучше сказать своему народу, что они борются "с коллективным Западом", чем признать поражение Украине.

"Поэтому, конечно, лучше сказать, что Россия борется с объединенным мероприятием и потому не так все просто, и потому не так просто было захватить Киев за 5 дней, как они гарантировали, но это оправдание. Факт остается фактом – мы воюем и умеем воевать, потому что у нас война на нашей территории 8 лет, а они о том, что они воины, слышали по телевизору. Мы не гордимся тем, что можем отразить Россию, мы гордимся просто своими людьми. Я хотел бы максимум их сохранить", - резюмировал Зеленский.

армия РФ (19592) Зеленский Владимир (20769) пропаганда (3692) путин владимир (31519)


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Топ комментарии
+14
Вова,ми воюємо лише 5 років,а три роки укладаємо асфальт
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04.05.2022 12:19
+12
Осмілив зеля, коли ЗСУ працює всупереч його сподівань подивитися в очі х*йлу.
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04.05.2022 12:18
+12
Так чого ти їм тоді постійного пропонуєш вивести війська на
псевдокордони 23 лютого???
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04.05.2022 12:18
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Осмілив зеля, коли ЗСУ працює всупереч його сподівань подивитися в очі х*йлу.
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04.05.2022 12:18 Ответить
може скластися враження що ЗСУ воють з непрофесійною армією, які нічого не вміють. Це не так. Вони дійсно не жаліють своїх людей, та безбашено йдуть вперед переступаючи через трупи своїх же. ЗСУ важко як не було важко до цього з 2014 року, дуже багато і в нас втрат. Кожний день гинутьнаші хлопці, тут не треба недооцінювати ворога. Ворог дуже жорстокий. І тим більша заслуга мужності наших воїнів.
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04.05.2022 12:35 Ответить
Так чого ти їм тоді постійного пропонуєш вивести війська на
псевдокордони 23 лютого???
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04.05.2022 12:18 Ответить
Да он просто придорк, уже видимо забыл как броневики по Оболоне летали. Если бы не США даже говорить не хочеться... И да шо ж оно сцытся лугандон и Крым забрать, я уже за Мариуполь молчу.
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04.05.2022 12:57 Ответить
Вова,ми воюємо лише 5 років,а три роки укладаємо асфальт
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04.05.2022 12:19 Ответить
правильніше буде:
.... а три роки асфальт розкрадаємо
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04.05.2022 14:40 Ответить
Знов почалась словесна діарея.
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04.05.2022 12:21 Ответить
Обычно ночью начинается, сегодня решил открыть кран своего словесного поноса днем.
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04.05.2022 12:27 Ответить
Ти б подивився на карту України, особливо на південний схід і побачив, що через тебе, опудало, ця "армія потужна лише з телевізора", скiльки захопила території, як руйнує міста і скільки вже загинуло людей.
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04.05.2022 12:22 Ответить
Менше слів, а більше справ, пане президенте. Майже весь південь країни під орками, раптом ви не в курсі. Я вже мовчу про Донбас і Крим...
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04.05.2022 12:23 Ответить
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04.05.2022 12:25 Ответить
Трепещи НАТО.
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04.05.2022 12:29 Ответить
Тупарі все що сподіваються порозумітись з хорошими рускіми! поки в гідранта не склеїть ласти хтось в родині від рабсійської ракети, перемоги нам не бачити
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04.05.2022 12:27 Ответить
Вони знову дадуть підсрачника арестовичу, щоб відробляв подароване йому військове звання і повторив, що у війні винувата минула влада, яка внесла в Конституцію вступ до НАТО.

Ні в ОПі, ні в кремлі не знають, що рашисти вбивають українців вже багато століть, без НАТО.
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04.05.2022 12:42 Ответить
Долго ещё будут эти разглагольствования,которые ни на что не влияют и ничего не решают? Пиар наше всё.
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04.05.2022 12:27 Ответить
Якби ти не був таким дебілом, то розумів би, що ці слова є нівелюванням майбутньої промови ***** на параді 9 травня про перемоги та доблєсну нєпабєдіму армію. Це важливо, враховуючи ймовірність повної мобліізації та проголошення війни. Але ж ти за своїм презирством, окрім лайна, нічого не здатний бачити.
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04.05.2022 12:38 Ответить
Отчего же тогда Херсон, Токмак, Мелитополь, Бердянск, Энергодар без боя сдавались?
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04.05.2022 12:28 Ответить
За Херсон были бои. ЧАЭС нет в списке. Вопрос к чорту авакову и "нацгвардии".
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04.05.2022 12:59 Ответить
Монастирського вже звільнили?
Коли?
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04.05.2022 14:43 Ответить
Ага, только вот линия фронта движется почему-то в нашу сторону. А так да, картонная армия..
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04.05.2022 12:29 Ответить
Саме херо!е на війні, це недооцінка противника і закидання шапками його.
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04.05.2022 12:29 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319&__cft__[0]=AZXEreSKXG9ePbX89yZODkziEIwO-vmWk6dSLK1JuH1ax5CwYHAgAHELhib9RRpU9DcKVI1iKwFBRhBsl-_kLcTvGheUXlV2wT8a9ywNgAVH9icJiXas9D8zNPzAcxqfGAE5ohxJJdlGoyP7x9PMIIQkNMAFDJHynUMaBTPm6hR3Yw&__tn__=-UC%2CP-y-R Гена Шарамук

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko April 28 at 6:48 AM ·

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko Остін каже що очікує заявку від України до НАТО ...Хрипатий, то про що ти там Байдена питав ? Ти заяву хоч подавав , брехло !???
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04.05.2022 12:32 Ответить
а сам что для ВСУза 2.5 что сделал?
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04.05.2022 12:42 Ответить
А ты ***** кто такой? Сиди в Германии и закрой пасть.
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04.05.2022 14:17 Ответить
а сам что за 3.5 года сделал для ВСУ
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04.05.2022 12:44 Ответить
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04.05.2022 12:45 Ответить
Расскажи, сколько новых самолетов построила Украина за последние 30 лет? Ну тогда и не раскрывай рот на папуасную армию кацапов. Если они папуасы, то мы не лучше. Это серьезный и опасный враг, требующий мобилизации миллиона человек, миллион уже сейчас должны каждый день бегать, питаться правильно, учить теорию, заниматься хотя бы удаленно. Уже сейчас. Но кое-кто боится создавать здесь народный фронт, конечно это олигархи. Они реально бояться народной структуры, кто после войны сделает сильный профсоюз и займет себе место во властной элите самостоятельно, без всяких представителей. И уничтожит коррупцию жесточайшими методами, а их это категорически не устраивает.
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04.05.2022 12:47 Ответить
експерт по росіянам обізвався, давно не чули
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04.05.2022 12:47 Ответить
а сам что за 3.5 года сделал для ВСУ
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04.05.2022 12:48 Ответить
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04.05.2022 12:49 Ответить
Это все временно. Еще ничего не закончено.

А люди, которые в военное время подрывают доверие к армии, не внушают уважения.

Приезжай из Чехии, и только потом *****.
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04.05.2022 14:19 Ответить
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04.05.2022 12:56 Ответить
Красивий хлопець на фото, живи собі з дівчиною, рости дітей... нє, треба стати покидьком та гарматним м'ясом. Я не вірю в бескінечну силу пропаганди, все ж таке це усвідомленний вибір.
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04.05.2022 12:58 Ответить
Як хтось казав уже - рашистська армія не велика. вона просто довга.
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04.05.2022 13:13 Ответить
в них просто інша такиика
велика кількість мяса яке будь коли можна компенсувати ці бтг
тому мені не подобається така зверхність ввд людини яка взагалі ніде не служила
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04.05.2022 14:45 Ответить
 
 