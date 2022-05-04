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Новости Война
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Пограничники пока не фиксируют в Приднестровье скопление сил и формирование колонн для вторжения в Украину, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

придністров’я

Украинские пограничники не наблюдают скопления военной силы и колонн на границе Украины с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы и провокации в Приднестровье - это игра Кремля. Он использует такие ячейки, чтобы нагнетать ситуацию или попытаться использовать эту территорию в войне против Украины. К настоящему моменту на линии границы мы не фиксируем скопления сил и формирования колонн, которые были бы уже готовы к вторжению в Украину", - подчеркнул Демченко.

Кроме того, он напомнил, что по решению правительства пункты пропуска на участке границы с Приднестровьем закрыты с конца февраля.

Читайте: Из-за ситуации в Украине в Молдове поставили на паузу переговоры по Приднестровью

Спикер ГПСУ заверил, что участок границы с оккупированной частью Молдовы усилен как силами Государственной пограничной службы, так и другими силами сектора безопасности и обороны Украины.

Госпогранслужба (6551) Приднестровье (657) Демченко Андрей (295)


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Топ комментарии
+4
*Розвідка не фіксує формування жодної БТГ для наступу на Україну (за 2 дні до війни)... уроди!
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04.05.2022 12:33
+1
Так же как не фиксировали создания "ударных груп" у границ Украины? А потом про**али Север и Юг?
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04.05.2022 12:43
+1
Не бачу сенсу речнику ДПСУ робити якийсь заяви з цього приводу.
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04.05.2022 12:48
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*Розвідка не фіксує формування жодної БТГ для наступу на Україну (за 2 дні до війни)... уроди!
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04.05.2022 12:33 Ответить
они не пойдут на Украину , они просто зайдут на Молдову , заменят санду на своего, заберут аэропорты, и начнут через молдову укреплять группировку , или не начнут, там и так хватит кого набирать, сделают еще одну бучу, и в страхе народ молдовы пойдет под ружье , вот и вся недолга. В молдове некому оказывать сопротивление .
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04.05.2022 14:45 Ответить
Демченко???? Це пзд.
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04.05.2022 12:33 Ответить
Це не той Демченко.
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04.05.2022 12:49 Ответить
це вам Будка сказала ? (буданов в смислі)
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04.05.2022 12:39 Ответить
Так же как не фиксировали создания "ударных груп" у границ Украины? А потом про**али Север и Юг?
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04.05.2022 12:43 Ответить
Не бачу сенсу речнику ДПСУ робити якийсь заяви з цього приводу.
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04.05.2022 12:48 Ответить
Не будуть сюди ця наволоч лізти, у них нема сил, щоб заподіяти якусь шкоду нам. З чим вони полузуть з 8 танками та 5 літками? Ну це не серйозно, а ось захопити Молдову можуть спробувати, тут справа в тому, що у Молдові армії взагалі як такої наразі нема, кремлівський виродок Додон її добив остаточно, плюс до того, там дуже багато вати, тому "спецоперація" там може спрацювати, ось тоді в України будуть проблеми. Вихід простий, якщо вони полізуть у Молдову, Санду має запросити допомоги в України, тоді ми зможемо придушити цей анклав раз і назавжди!
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04.05.2022 12:52 Ответить
Прикордонники наразі не фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну, - речник ДПСУ Демченко.

Без того НАРАЗІ ніяк не можна...?

Прикордонники наразі не фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну. Так фіксують чи не фіксують... НАРАЗІ?

В ********* канцеляриті був такий штамп "нЄ наблюдалось".

Так була певна подія чи "нЄ наблюдалось"?

Можливо в той час НАРАЗІ відвернулися, тому і "нЄ наблюдалось"? Чи спали - були неуважні, чи так треба було ? НАРАЗІ "нЄ наблюдалось".

Можливо, через те НАРАЗІ і "нЄ наблюдалось" втратили крим і ЛуганДон, а тепер і південь України. НАРАЗІ!
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04.05.2022 12:53 Ответить
Наразі, тобто на сьогоднішній день, в даний момент, з натяком на те що ситуація може змінитися в майбутньому! Що тобі в слові "наразі" ще не зрозуміло?
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04.05.2022 12:57 Ответить
Это же понятно, что и Бульбаши, и вот эти будут держать на границе напряжение максимального уровня. Как раз джавелины и подойдут для защиты свежие, они идеально для мобильных групп и камер видеонаблюдения по всем дорогам. Запустил колонну вперед, выбил в центр и тут же голову артой накрыл. Они там в панике все бросят и побегут назад. Не надо 3000 человек держать и сдерживать. Надо запустить, провоцировать, а потом уничтожить. Приманить то есть якобы место без защиты, нападайте.
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04.05.2022 12:56 Ответить
А в Черниговской и Сумской областях вы тоже "не фиксируете" как вас там кроют со всех стволов ежедневно?
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04.05.2022 13:28 Ответить
В Румынию ввели американский батальон Stryker и отряда F-35.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
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04.05.2022 13:56 Ответить
шуршат для отвлечения сил ВСУ. Дураку понятно, что как только первые машины вытянутся на сто метров через мост - они там же и сгорят. А если эти дебилы начнут стрелять через границу, то Залужный с кастрообразніми ермаками свои действия согласовывать не будет, а будет поступать сообразно боевой обстановки и готовых тактических планов.
Залужний: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
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04.05.2022 15:21 Ответить
щось дуже-дуже схоже ми вже чули буквально за 2 дні до 24 лютого...
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11.05.2022 01:27 Ответить
 
 