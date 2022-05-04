Пограничники пока не фиксируют в Приднестровье скопление сил и формирование колонн для вторжения в Украину, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко

Украинские пограничники не наблюдают скопления военной силы и колонн на границе Украины с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы и провокации в Приднестровье - это игра Кремля. Он использует такие ячейки, чтобы нагнетать ситуацию или попытаться использовать эту территорию в войне против Украины. К настоящему моменту на линии границы мы не фиксируем скопления сил и формирования колонн, которые были бы уже готовы к вторжению в Украину", - подчеркнул Демченко.

Кроме того, он напомнил, что по решению правительства пункты пропуска на участке границы с Приднестровьем закрыты с конца февраля.

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Спикер ГПСУ заверил, что участок границы с оккупированной частью Молдовы усилен как силами Государственной пограничной службы, так и другими силами сектора безопасности и обороны Украины.