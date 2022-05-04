Пограничники пока не фиксируют в Приднестровье скопление сил и формирование колонн для вторжения в Украину, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко
Украинские пограничники не наблюдают скопления военной силы и колонн на границе Украины с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы и провокации в Приднестровье - это игра Кремля. Он использует такие ячейки, чтобы нагнетать ситуацию или попытаться использовать эту территорию в войне против Украины. К настоящему моменту на линии границы мы не фиксируем скопления сил и формирования колонн, которые были бы уже готовы к вторжению в Украину", - подчеркнул Демченко.
Кроме того, он напомнил, что по решению правительства пункты пропуска на участке границы с Приднестровьем закрыты с конца февраля.
Спикер ГПСУ заверил, что участок границы с оккупированной частью Молдовы усилен как силами Государственной пограничной службы, так и другими силами сектора безопасности и обороны Украины.
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Без того НАРАЗІ ніяк не можна...?
Прикордонники
наразіне фіксують у Придністров'ї скупчення сил і формування колон для вторгнення в Україну. Так фіксують чи не фіксують... НАРАЗІ?
В ********* канцеляриті був такий штамп "нЄ наблюдалось".
Так була певна подія чи "нЄ наблюдалось"?
Можливо в той час НАРАЗІ відвернулися, тому і "нЄ наблюдалось"? Чи спали - були неуважні, чи так треба було ? НАРАЗІ "нЄ наблюдалось".
Можливо, через те НАРАЗІ і "нЄ наблюдалось" втратили крим і ЛуганДон, а тепер і південь України. НАРАЗІ!
Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Залужний: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».