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Новости Война
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В Сумской области суд отпустил под залог в 1,5 млн грн подозреваемого в госизмене главу Середино-Будской громады Гена

олександр,ген

1 мая Заречный суд города Сумы отпустил подозреваемого в госизмене главу громады Середина-Буда Александра Гена под залог в 1,5 млн грн.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"1 мая состоялось судебное заседание в Заречном суде в Сумах. Подозреваемого в госизмене главу громады разрешили отпустить под залог размером 1,5 млн грн.

Прокуратура категорически не согласна и обжалует это решение.

Мы поддерживаем позицию прокуратуры.

Смотрите: За минувшие сутки россияне обстреляли три села в Сумской области: в общей сложности более 20 "прилетов", - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО

Любое решение относительно вероятных предателей должно быть самым жестким из всех справедливых. До момента установления вины или невиновности, подозреваемый по такой статье должен быть задержан, как мне кажется. Особенно в военное время", - рассказал Живицкий.

"1 мая Заречный суд города Сумы отпустил Александра Гена под залог в 50 000 долларов. Ген легко заплатил эту смешную ему сумму и вышел на свободу. Ген городской голова городка Середина-Буда Сумской области. Обвиняется в коллаборационизме с россиянами, обвинений не исключает, а наоборот подтверждает. Баллотировался от партии "Наш Край", глава которой Деркач (возглавлял список партии на выборах в Сумский облсовет в 2020 году. - Ред.), агент КГБ, под санкциями США", - отметил сумской волонтер Павел Нарожный.

залог (518) суд (25136) Сумская область (3262) государственная измена (1566)


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Топ комментарии
+65
почалось суди це зло
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04.05.2022 12:29
+64
Нагадайте скільки попросили коштів на заставу для патріота Генерала Марченка
Здається 99 мільйонів.
А зраду так дешево оцінили.
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04.05.2022 12:30
+61
Зеленский не видит коррупции в Украине, запад это придумал
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04.05.2022 12:32
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Правила форума Совет форумчан
почалось суди це зло
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04.05.2022 12:29 Ответить
Зеленский не видит коррупции в Украине, запад это придумал
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04.05.2022 12:32 Ответить
а судья еще живой???? ему живот не вспороли а его семью не посекли из автоматического оружия что \\\\лядь за страна какие суды какие заставы колабарантам после всего что есть война трупы людей катування детей убивают просто на сафари ракеты летают как мужи.. какие на\\\уй суды к стенке и расстреливать расстреливать вместе с выводком всем...
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04.05.2022 14:13 Ответить
Бачить й мабуть очолює
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04.05.2022 14:24 Ответить
суды судят по законам написанным совсем не в судах, претензии к тем кто пишет такие законы, а законы пишут те кто предполагает, что и их когда то ... потому и законы пишут под себя! ВСЁ!
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04.05.2022 12:41 Ответить
Претензии и к законам, которые ПОЗВОЛЯЮТ судьям отпускать под залог подозреваеміх в таких статьях, и к самим судьям, которые принимают решение - откускать подозреваемого под залог или нет, тк закон не обязует делать это, а лишь дает такую возможность!
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04.05.2022 12:48 Ответить
Закони в Україні написані під інтерес і на кошти мафії. Судову систему потрібно міняти докорінно разом із кримінальним законодавством. Україна нині має перемогти на двох фронтах: проти кацапів і проти української мафії .
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04.05.2022 13:05 Ответить
Коли:
1. Буде відмінений портновориговський кримінальний кодекс?
2. Буде назначений голова САП?
3. Буде прийнятий римський статут?
4. Буде виборність суддів та начальників поліції райуправлінь?
5. Буде впроваджено вето народу України на будь який закон?
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04.05.2022 13:23 Ответить
Це все загальні фрази та ще й ні про що.
1. Чому він портновський? Зміни в ККУ вносяться постійно і він досить жорсткий якщо його порівнювати із аналогами в ЄС.
2. Єдине, в чому плюс.
3. Ну приймуть - і що далі. Римський статут надасть ще більше способів захисту для підозрюваних.
4. Ти сам подумай, що написав. Подивись на депутатів, які обираються в деяких регіонах. Отакі і судді будуть. А поліція в нас загальнодержавна, тому ніяких виборів начальників поліцію в принципі не може бути.
5. Ну припустимо введуть. І як вони має бути реалізовано?
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04.05.2022 13:39 Ответить
Тоді коли в Україні буде дійсно народна, виключно українська влада
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04.05.2022 14:26 Ответить
не знайшлося ні одного патріотично сбушника щоб просто пристрелити цю гниду і прикопати, просто арештували... яка там перемога з такою мерзотою...
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04.05.2022 12:30 Ответить
Убийство в СБУ это некрасиво. А вот если предатель выйдет под залог и сдохнет от вражеского обстрела, то тут уже никому не предъявишь.
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04.05.2022 12:34 Ответить
СБУ ))) ... ЗАО "СБУ" такое же как и их побратимы с ЗАО "ФСБ" - имеют только свои, шкурные интересы ... а патриотизм они на торги выставляют
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04.05.2022 12:39 Ответить
04.05.2022..провокатор
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04.05.2022 12:42 Ответить
Судя по действиям херсонского главы сбу - не нашлось
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04.05.2022 12:39 Ответить
У нас СБУ убиває тоді, коли ховає "кінці в воду". "Своїх" підозрюваних під суд, а суд відпускає під заставу і все добре.

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/5/7328458/
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04.05.2022 12:53 Ответить
Патріоти в СБУ?
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04.05.2022 13:42 Ответить
КАНТОРСЬКІ - олімпійскій рєзєрв *****
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04.05.2022 14:41 Ответить
Нагадайте скільки попросили коштів на заставу для патріота Генерала Марченка
Здається 99 мільйонів.
А зраду так дешево оцінили.
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04.05.2022 12:30 Ответить
Марченко вийшов з сізо під заставу 20 млн гривень.
Йому закидали закупівлю низькоякісних бронежилетів для армії. На суму 19 мільйонів гривень.
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04.05.2022 13:47 Ответить
Ви тільки вдумайтесь!!!!!!

В УКРАЇНІ МОЖНА ЗРАДИТИ БАТЬКІВЩИНУ І УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕВНУ СУМУ ГРОШЕЙ !!!!!!

ЦЕ ВЕРШИНА СВІТОВОЇ КОРУПЦІЇ.

ПРОШУ ОГОЛОСИТИ ПРЕЙСКУРАНТ - СКІЛЬКИ КОШТУЄ УКРАЇНА?????
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04.05.2022 14:20 Ответить
а де ж він ті лями взяв ? все життя рук не покладав ?

гроші взяти і розстріляти - це не мирний час
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04.05.2022 12:30 Ответить
с-буда, по словам колишньої прем'єрчині, це українське палермо. ідеальне розташування для переміщення контрабанди. там вже на початку 2000-х скромні місцеві працівники уаз-иків та зіл-ів легалізувалися доларовими мільйонерами. клан ген - плоть від плоті. йому і в 1,5 млн євро застава не дуже важкою була б.
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04.05.2022 13:07 Ответить
Это тратится за 1 минуту войны.
Отпускайте всех,запад еще денег вышлет, они у них на деревьях растут
Так говорите всех накажут
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04.05.2022 12:31 Ответить
С одной стороны новость неприятная, но с другой...Где гарантия, что предателя не убьет осколком мины, например, когда он будет высматривать позиции ВСУ? Время то военное.
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04.05.2022 12:31 Ответить
може тоді не треба стріляти? може Бог зробить щось з армією рф?
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04.05.2022 12:46 Ответить
подозреваемый в госизмене выходит под залог за 50 000 вечнозеленных ... ВСУ воюет ... их обворовывают в тылу те же самые судейки что и при Януковоще сидели ... судье ничего не будет ... кроме счета на 50 000
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04.05.2022 12:32 Ответить
Про що можна далі говорити.... будуть відкупатись. Наші суди ймовірно найкорумпованіші в світі. В ЄС Україна не втримається й жодного дня з такими закидонами.
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04.05.2022 12:34 Ответить
В наших судах нічого не вирішується. Практично всі питання вирішуються в прокуратурі.

Прокурор просто приходить на суд з пустою папкою. Або і взагалі не приходить.

Що робити судді в такому випадку?

В даному випадку швидше за все проти підозрюваного лише підозра в папці прокурора. Далі варіанти: прокурор не здатен зібрати докази, йому дали грошей за бездіяльність, проти підозрюваного дійсно нічого немає, а прокурор виписав підозру, щоб заробити гроші за пусту папку...
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04.05.2022 13:12 Ответить
після такого рішення судді мають бути звинувачені у держзраді. яка застава звинуваченому у зраді?
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04.05.2022 12:34 Ответить
1,5 млн грн.)
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04.05.2022 12:37 Ответить
Це офіційно.А судді?
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04.05.2022 12:53 Ответить
Чиста правда!
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04.05.2022 12:46 Ответить
Судді є частиною держави, в якій Зеленський з шоблою заправляє. Починати треба з Зеленського!
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04.05.2022 12:56 Ответить
Прикопати гниду і суддів поруч з ним! Йде війна з кацапами, а продажні судді такіж зрадники як і цей покидьок!
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04.05.2022 12:35 Ответить
Це якийсь зЕздець.
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04.05.2022 12:37 Ответить
то хай суддя займе место зрадника у камері.....починатипотрібно з судійсько прокурорської мразоти...
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04.05.2022 12:37 Ответить
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04.05.2022 12:38 Ответить
Знову проблему опускають до рівня голів ОТГ.
А де ж Андрій ДЕРКАЧ, "спадковий принц Сумської області", якого Штати рік тому звинуватили у роботі на фсб рф, а він тут гуляв на свободі. Організовував агентурну мережу рашки через партію "Наш край" та через попів УПЦ МП?
ДЕ Ж ТОДІ БУЛИ НАШІ ПРИНЦИПОВІ ГЕНПРОКУРАТУРА, СБУ, ДБР???
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04.05.2022 12:38 Ответить
***/р(((( дніщє...
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04.05.2022 12:39 Ответить
разом з суддєю посадити до однієї камери
та не давати їсти-побачимо хто кого зжере
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04.05.2022 12:40 Ответить
Тварюки у верховній раді додали до закону 'можливіть вийти під заставу' в статтю про держзраду! Ну що українці так і будемо це ковтати? Мало нас вбили згвалтували покалічели пограбували?!
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04.05.2022 12:42 Ответить
Держзрада,це особливотяжкий злочин,наслідком є неймовірна кількість знищених людей...! Якщо,злочинний закон, то виконання необов'язкове Закон ми носимо в собі,це- мораль
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04.05.2022 15:50 Ответить
люди ж цивілізовані дивляться на цю ганьбу....
усі судді призначені на посади за часів правління овоща повинні бути люстровані.
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04.05.2022 12:42 Ответить
Судді призначені, це залежні чиновники системи. Призначення суддів - злочин. Судді повинні мати мандат довіри, повинні обиратися громадянами. Суддіівська система злочинна!!!
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04.05.2022 15:54 Ответить
А що, так мають діяти суди у військовому стані? Чому його відпустили? Скільки мільйонів дали суддям, коли це закінчиться...блін?
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04.05.2022 12:43 Ответить
идите на..... !!!! я пошел домой !!!
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04.05.2022 12:43 Ответить
...класика...
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04.05.2022 12:44 Ответить
Это просто пздц. Неужели не нашлось никого, кто эту тварь просто пристрелил бы?
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04.05.2022 12:44 Ответить
На Сумщині суд відпустив під заставу в 1,5 млн грн підозрюваного у держзраді голову Середино-Будської громади Гена.

Голову Середино-Будської громади відпустив під заставу в 1,5 млн грн.

То одна з причин втрати території/суверенітету Україною...

А ще були януковичітимошенкипорошенкиахметовифірташі...

А Путін тільки скористався ситуацією...

Спочатку був Крим, потім ЛуганДон... Злодій завжди скористається з того, що господар... лох...

Як не сумно усвідомлювати, однак жертва теж "внесла" свій вклад... - заохочувала, вподовж 30-ти років незалежежності СПОКУШУВАЛА агресора.
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04.05.2022 12:44 Ответить
Сук суддівський давно пора на палю.
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04.05.2022 12:44 Ответить
тобто вартість життя загиблих
та зруйноване н хозяйство
"суддя" зацінив в 50 тис!!!
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04.05.2022 12:45 Ответить
... в 10% від заробленого тим п..даром за зраду, ну звичайно 40% судді, ще сбу візьме 30% за браслет...
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04.05.2022 13:34 Ответить
Маю надію, що ця гнида десь в поворот не впишется, або раптово кирпич на голову впаде ну накрайняк віскі нєсвєжиє подадуть...
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04.05.2022 12:47 Ответить
Ну вот как воюем то и имеем а потом еще искреенне удивляемся почему все так вышло
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04.05.2022 12:47 Ответить
почалось..., кто бы сомневался..., я помню охотники на сумщине отличились, ваш выход, господа..., да и судей тож туда, до кучи, за держзраду...
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04.05.2022 12:48 Ответить
так,у мисливців своя є зброя це плюс,бо у тро зброю заберають.
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04.05.2022 12:59 Ответить
дуже спонукає ідти добровільцем й умирати за суддів...
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04.05.2022 12:50 Ответить
Це ж Україна. Діряве решето. Зараз про зебілів розкажуть, хоча це все почалося з 1991 року)
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04.05.2022 12:52 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUSsMuNp5gciM1_kVr8FhC7lnUynXK2xjlWijA_sA8fYPrYjEHCyNglk0RE1E252AL47p--den_ioDDC5ayJiMJ2gv0GKjSoLgTI5ajyWWclOFbUyuuyThJFJeNlGz5zRg&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 11 год ·

Патріарх Кирило заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала». Це є фактичним виправданням російськоі агресії.

Чи може бути після цього продовжувати існувати в Україні «московський патріархат», якщо його керівник допомагає такими заявами російській армії вбивати громадян України та вірян своєї конфесії?

Нічого російського та московського в Україні існувати не має права, це ганебно перед тими тисячами воїнів та мирних громадян, яких вбила та продовжує вбивати Москва. Ніякий Кирил не має права ображати мільйони людей, які страждають від страшної війни, яку розв'язав друг Кирилл Путін.
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04.05.2022 12:53 Ответить
Всі цивільні судді повинні бути звільнені, і замінені на військових суддів!
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04.05.2022 12:53 Ответить
Серце закіпає,з душі верне,коли такі новини.Я думаю,для зрадників, повинен бути воєнний суд і звинувачення від воєнної прокуратури.А так діло не піде,вони будуть відкупляться і далі шкодити.
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04.05.2022 12:54 Ответить
Так а для чого снайпери?
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04.05.2022 12:55 Ответить
И судью можно уже брать за гос измен
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04.05.2022 12:55 Ответить
Ви так досі й не зрозуміли, що доки при владі на ключових посадах зрадники і вороги України (Нєлоха не чіпаємо, він - святий), перемоги не буде? Ну-ну... Об'єдіняйтєсь далі.
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04.05.2022 12:55 Ответить
ти диви,війна війною,а судді продовжують гаманці набивати бо іншого пояснення немає.
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04.05.2022 12:56 Ответить
"Шановні" судді, чи хто там вирішує, прошу вас звернути увагу на один історичний, та не один раз підтвержений факт!
Коли судова система не працює, або працює погано - починає працювати "Суд Линча"!
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04.05.2022 12:57 Ответить
Взагалі то інститут застави передбачає також інститут "баунті хантерів" - мисливців за винагородою/головами, котрі полюють на випущених під заставу в разі втечі останніх, і яким виплачується винагорода якраз із суми застави. Без мисливців "за головами", які повертають злочинців-втікачів, так звана "застава" перетворюється просто на звичайних хабар.
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04.05.2022 12:58 Ответить
Для тех, кто в танке: Это НЕ война против коррупции. Это война Мордора против Украины. А против коррупции не воевали, не воюют и воевать не собираются.
Пока в Украине не начнется ВОЙНА против коррупции, это ******** будет продолжаться.
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04.05.2022 13:00 Ответить
Наш суд и путина под залог выпустил бы.
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04.05.2022 13:13 Ответить
Торгівля особливотчжкими злочинами. А,хто розстрілюватиме суддів ??
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04.05.2022 13:13 Ответить
пора з такими суддями проводити процедуру дерашизації.
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04.05.2022 13:15 Ответить
А що за зраду у нас відпускають під заставу ? Я думаю , що слідуючу справу потрібно відкривати на суддю , який за гроші відпустив злочинця . Справи Майдану повторюються. Зрадники , колобораціоністи не несуть відповідальності!!!
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04.05.2022 13:15 Ответить
какой нахрен залог за держзраду во время войны, да и вообще?
наши охреневшие суды как брали взятки так и продолжают, а наши солдаты при этом продолжают погибать из-за таких сук предателей
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04.05.2022 13:16 Ответить
НЕЛЬЗЯ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ ВЫПУСКАТЬ ПОД ЗАЛОГ. УЖАС. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 13:22 Ответить
где наши чудо-законники? какие такие чудо законы они принимают во время войны? а при этом норма закона - під заставу за держзраду під час війни як діяла, так і продовжує діяти..., може вже настав час щось змінити у цій нормі, а то якось це дуже тхне...
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04.05.2022 13:23 Ответить
Це відповідь якою Україну хоче бачити Зе влада після перемоги.
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04.05.2022 13:30 Ответить
Сумщину кроют из всех стволов и ... без ответа. На Сумщине отпускают предателей ...
Сумщина точно деоккупирована?
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04.05.2022 13:25 Ответить
Йо***а Зе влада і судді - сєпари.
Цього гондона рашиста треба знову заарештувати вдруге.
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04.05.2022 13:29 Ответить
Та воно вже до орків втекло й ще не відомо, скільки життів українців воно знищить
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04.05.2022 14:23 Ответить
Як би Зеленський гарно не казав на публіку, гниле нутро, створеної ним та його спільниками правової системи, вилазить назовні. У період воєнного стану такі справи повинен розглядати військово-польовий суд, а не продажний Зарічний суд м. Суми.
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04.05.2022 13:32 Ответить
Який залог у військовий час може бути для зрадника. Знову суди продажні, міряють цінності тільки грошима. Досудяться, що і над судами будуть суди народні...
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04.05.2022 13:35 Ответить
Розстріляти цю гниду по-тихому! І суддів також! Або на палі їх посадить!Менше гнилі буде в Україні!
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04.05.2022 13:37 Ответить
Можу помилятися, але застава по цій статті, в принципі не передбачена. Або журналістський фейк, або суддю розстріляти
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04.05.2022 13:47 Ответить
За держзраду не має бути звільнення під заставу як в принципі !!!
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04.05.2022 13:47 Ответить
Гей мудозвони з адміністрації! Або ви контролюєте цей процес,або на пару зі судьєю та підозрюваним , зустрінетесь з святим Петром...
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04.05.2022 13:58 Ответить
вот и вернулось зе дно
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04.05.2022 13:59 Ответить
По чем у нас стоит держзрада я уже понял. 1, 5 млн.
Не понял только почему до си пор торгуют Украиной не в ущерб жизни, да еще и в военный стан?!
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04.05.2022 14:04 Ответить
Треба або в законодастві щось підправити, або в судах.
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04.05.2022 14:11 Ответить
Хто б сумнівався, ублюдки, й це під час війни, ****, я того так званого суддю розстрілявши разом з ворогом, гниди москальській, а небось воїна ЗСУ засудив би на 10 років за знайдений у нього підкинутий патрон.
Ніяких змін в Україні не відбудеться без радикальної суддівської реформи.
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04.05.2022 14:20 Ответить
ОТТАКИЙ ПіЗДЄЦ, РіБЯТА
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04.05.2022 14:38 Ответить
Зло в Україні нікуди не ділося.Воно продовжує брати і давати хабарі,продовжує красти і барижити гум.допомогу,продовжує мародерити і наживатися на війні...
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04.05.2022 14:48 Ответить
Почалося........ ****, ****, ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скількі ще треба смертей, щоб ця шобла зникла? Хлопці! Та, пораозтрілюйте їх вже!!!! Бо не буде життя!!!!!!! Я волаю!!!!!
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04.05.2022 15:18 Ответить
Суддів після таких рішень потрібно відразу з арештантом в одну камеру без суду закривати і ключі викидати
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04.05.2022 19:18 Ответить
 
 