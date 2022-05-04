В Сумской области суд отпустил под залог в 1,5 млн грн подозреваемого в госизмене главу Середино-Будской громады Гена

1 мая Заречный суд города Сумы отпустил подозреваемого в госизмене главу громады Середина-Буда Александра Гена под залог в 1,5 млн грн.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"1 мая состоялось судебное заседание в Заречном суде в Сумах. Подозреваемого в госизмене главу громады разрешили отпустить под залог размером 1,5 млн грн.

Прокуратура категорически не согласна и обжалует это решение.

Мы поддерживаем позицию прокуратуры.

Смотрите: За минувшие сутки россияне обстреляли три села в Сумской области: в общей сложности более 20 "прилетов", - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО

Любое решение относительно вероятных предателей должно быть самым жестким из всех справедливых. До момента установления вины или невиновности, подозреваемый по такой статье должен быть задержан, как мне кажется. Особенно в военное время", - рассказал Живицкий.

"1 мая Заречный суд города Сумы отпустил Александра Гена под залог в 50 000 долларов. Ген легко заплатил эту смешную ему сумму и вышел на свободу. Ген городской голова городка Середина-Буда Сумской области. Обвиняется в коллаборационизме с россиянами, обвинений не исключает, а наоборот подтверждает. Баллотировался от партии "Наш Край", глава которой Деркач (возглавлял список партии на выборах в Сумский облсовет в 2020 году. - Ред.), агент КГБ, под санкциями США", - отметил сумской волонтер Павел Нарожный.