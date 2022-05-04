В Сумской области суд отпустил под залог в 1,5 млн грн подозреваемого в госизмене главу Середино-Будской громады Гена
1 мая Заречный суд города Сумы отпустил подозреваемого в госизмене главу громады Середина-Буда Александра Гена под залог в 1,5 млн грн.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"1 мая состоялось судебное заседание в Заречном суде в Сумах. Подозреваемого в госизмене главу громады разрешили отпустить под залог размером 1,5 млн грн.
Прокуратура категорически не согласна и обжалует это решение.
Мы поддерживаем позицию прокуратуры.
Любое решение относительно вероятных предателей должно быть самым жестким из всех справедливых. До момента установления вины или невиновности, подозреваемый по такой статье должен быть задержан, как мне кажется. Особенно в военное время", - рассказал Живицкий.
"1 мая Заречный суд города Сумы отпустил Александра Гена под залог в 50 000 долларов. Ген легко заплатил эту смешную ему сумму и вышел на свободу. Ген городской голова городка Середина-Буда Сумской области. Обвиняется в коллаборационизме с россиянами, обвинений не исключает, а наоборот подтверждает. Баллотировался от партии "Наш Край", глава которой Деркач (возглавлял список партии на выборах в Сумский облсовет в 2020 году. - Ред.), агент КГБ, под санкциями США", - отметил сумской волонтер Павел Нарожный.
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1. Буде відмінений портновориговський кримінальний кодекс?
2. Буде назначений голова САП?
3. Буде прийнятий римський статут?
4. Буде виборність суддів та начальників поліції райуправлінь?
5. Буде впроваджено вето народу України на будь який закон?
1. Чому він портновський? Зміни в ККУ вносяться постійно і він досить жорсткий якщо його порівнювати із аналогами в ЄС.
2. Єдине, в чому плюс.
3. Ну приймуть - і що далі. Римський статут надасть ще більше способів захисту для підозрюваних.
4. Ти сам подумай, що написав. Подивись на депутатів, які обираються в деяких регіонах. Отакі і судді будуть. А поліція в нас загальнодержавна, тому ніяких виборів начальників поліцію в принципі не може бути.
5. Ну припустимо введуть. І як вони має бути реалізовано?
При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/5/7328458/
Здається 99 мільйонів.
А зраду так дешево оцінили.
Йому закидали закупівлю низькоякісних бронежилетів для армії. На суму 19 мільйонів гривень.
В УКРАЇНІ МОЖНА ЗРАДИТИ БАТЬКІВЩИНУ І УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕВНУ СУМУ ГРОШЕЙ !!!!!!
ЦЕ ВЕРШИНА СВІТОВОЇ КОРУПЦІЇ.
ПРОШУ ОГОЛОСИТИ ПРЕЙСКУРАНТ - СКІЛЬКИ КОШТУЄ УКРАЇНА?????
гроші взяти і розстріляти - це не мирний час
Отпускайте всех,запад еще денег вышлет, они у них на деревьях растут
Так говорите всех накажут
Прокурор просто приходить на суд з пустою папкою. Або і взагалі не приходить.
Що робити судді в такому випадку?
В даному випадку швидше за все проти підозрюваного лише підозра в папці прокурора. Далі варіанти: прокурор не здатен зібрати докази, йому дали грошей за бездіяльність, проти підозрюваного дійсно нічого немає, а прокурор виписав підозру, щоб заробити гроші за пусту папку...
А де ж Андрій ДЕРКАЧ, "спадковий принц Сумської області", якого Штати рік тому звинуватили у роботі на фсб рф, а він тут гуляв на свободі. Організовував агентурну мережу рашки через партію "Наш край" та через попів УПЦ МП?
ДЕ Ж ТОДІ БУЛИ НАШІ ПРИНЦИПОВІ ГЕНПРОКУРАТУРА, СБУ, ДБР???
та не давати їсти-побачимо хто кого зжере
усі судді призначені на посади за часів правління овоща повинні бути люстровані.
Голову Середино-Будської громади відпустив під заставу в 1,5 млн грн.
То одна з причин втрати території/суверенітету Україною...
А ще були януковичітимошенкипорошенкиахметовифірташі...
А Путін тільки скористався ситуацією...
Спочатку був Крим, потім ЛуганДон... Злодій завжди скористається з того, що господар... лох...
Як не сумно усвідомлювати, однак жертва теж "внесла" свій вклад... - заохочувала, вподовж 30-ти років незалежежності СПОКУШУВАЛА агресора.
та зруйноване н хозяйство
"суддя" зацінив в 50 тис!!!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 11 год ·
Патріарх Кирило заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала». Це є фактичним виправданням російськоі агресії.
Чи може бути після цього продовжувати існувати в Україні «московський патріархат», якщо його керівник допомагає такими заявами російській армії вбивати громадян України та вірян своєї конфесії?
Нічого російського та московського в Україні існувати не має права, це ганебно перед тими тисячами воїнів та мирних громадян, яких вбила та продовжує вбивати Москва. Ніякий Кирил не має права ображати мільйони людей, які страждають від страшної війни, яку розв'язав друг Кирилл Путін.
Коли судова система не працює, або працює погано - починає працювати "Суд Линча"!
Пока в Украине не начнется ВОЙНА против коррупции, это ******** будет продолжаться.
наши охреневшие суды как брали взятки так и продолжают, а наши солдаты при этом продолжают погибать из-за таких сук предателей
Сумщина точно деоккупирована?
Цього гондона рашиста треба знову заарештувати вдруге.
Не понял только почему до си пор торгуют Украиной не в ущерб жизни, да еще и в военный стан?!
Ніяких змін в Україні не відбудеться без радикальної суддівської реформи.