Желающих выехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, а эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно, - Гайдай
Желающих уезжать из Луганской области уже почти нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Желающих выезжать уже почти нет. Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. 24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопаснсть", - отметил Гайдай.
По его словам, около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно уезжает почти пустым. Но заявок о получении гумпомощи стабильно много.
"Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", – отметил глава ОВА.
Гайдай отметил, что в Северодонецке еще находятся 10% горожан. "Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, кажется, не пугают", – добавил он.
В то же время в Рубежном и Попасной – противоположная ситуация: желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна.
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А вот жирных и прочих, кто много есть, нужно вывезти принудительно. Что им там по телевизору рассказывают, может показать, что есть тактическое окружение и у них есть ресурсы для полного окружения, просто пока нет боевого духа.
Но самое-самое главное - всех мужчин до единого мобилизовать. Иначе их враг мобилизует и погонит пушечным мясом. Это основа войны. Если инвалид, то пускай сидит на ватном телеграм канале и аккуратно, незаметно внедряет свои тезисы о провале, это вполне работает.
І не потрібно базікати про гроші.
Звичайно - приїхали і хочуть безкоштовно окрему квартиру із зручностями, та ще й не менше, як в обласному центрі.
Вибачайте, люди добрі - бананів в нас немає.
Я особисто знаю більше десятка адрес у селах (вожу туди гуманітарку), де люди спокійно живуть у хатах з господарями, а половина - взагалі самі.
Умова - платити за газ і світло. На сьогодні це 300-500 грн/міс. , якщо сім'я.