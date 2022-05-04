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Желающих выехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, а эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно, - Гайдай

евакуація

Желающих уезжать из Луганской области уже почти нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Желающих выезжать уже почти нет. Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. 24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопаснсть", - отметил Гайдай.

По его словам, около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно уезжает почти пустым. Но заявок о получении гумпомощи стабильно много.

"Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", – отметил глава ОВА.

Гайдай отметил, что в Северодонецке еще находятся 10% горожан. "Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, кажется, не пугают", – добавил он.

В то же время в Рубежном и Попасной – противоположная ситуация: желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна.

Смотрите: По ряду населенных пунктов Луганщины оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары, погибли два человека, - ОВА. ФОТО

эвакуация (2095) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+13
А потім ЗСУ замість того, щоб бити кацапів, стануть перед цими містами і тупо стоятимуть, несучи зайві втрати і не маючи змоги воювати, бо буде ж крику "ЗСУ нас, своих людей, бомбит!". Аж зло бере, коли такі новини читаєш. Якщо волонтери і поліція знають, де вони живуть - підігнати автобуси і хоч і силою евакуювати. Зараз війна, не до церемоній.
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04.05.2022 12:58
+12
Так перестаньте возити їм гумдопомогу! І самі аж побіжать евакуюватися! А ми подивимося, в якому напрямку!
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04.05.2022 12:49
+12
Если после всего увиденого они не хотят эвакуироваться значит это готовые колоборанты и думают что их не тронут и они смогут встроится в 'новые геополит. реалии'....сэпары пассивные кароче.
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04.05.2022 13:05
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Ну що зкажеш, ідіоти. Дітей з мамами треба примусово евакуйовувати. Пенсіонерам по ходу побарабану.
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04.05.2022 12:48 Ответить
А нащо примусово когось евакуювати, якщо люди хочуть жити під обстрілами? 90% Северодонецька виїхали, ті що залишилися, це їхній особистий вибір. Якщо їх примусово евакуювати туда не є газ, вода, електроенергія і безпека то вони там будуть нещасні.
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04.05.2022 12:54 Ответить
А потім ЗСУ замість того, щоб бити кацапів, стануть перед цими містами і тупо стоятимуть, несучи зайві втрати і не маючи змоги воювати, бо буде ж крику "ЗСУ нас, своих людей, бомбит!". Аж зло бере, коли такі новини читаєш. Якщо волонтери і поліція знають, де вони живуть - підігнати автобуси і хоч і силою евакуювати. Зараз війна, не до церемоній.
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04.05.2022 12:58 Ответить
А потом они в тылу нам рассказывают как ждут освободителей - уже насмотрелись таких
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04.05.2022 13:27 Ответить
Так перестаньте возити їм гумдопомогу! І самі аж побіжать евакуюватися! А ми подивимося, в якому напрямку!
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04.05.2022 12:49 Ответить
Как раз возить ее надо, если на то пошло, то Северодонецк могут штурмовать очень долго. А Славянск так вообще год.

А вот жирных и прочих, кто много есть, нужно вывезти принудительно. Что им там по телевизору рассказывают, может показать, что есть тактическое окружение и у них есть ресурсы для полного окружения, просто пока нет боевого духа.

Но самое-самое главное - всех мужчин до единого мобилизовать. Иначе их враг мобилизует и погонит пушечным мясом. Это основа войны. Если инвалид, то пускай сидит на ватном телеграм канале и аккуратно, незаметно внедряет свои тезисы о провале, это вполне работает.
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04.05.2022 12:54 Ответить
Что, нету всего лишь по 500-1000 баксов в месяц на однушку во Львове? Ну вы че?
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04.05.2022 12:51 Ответить
расселяют еще и в общаги, школы, детские сады. Не отдельное жилье со всеми условиями, но разве оно хуже чем сидеть как крыса в подвале и требовать чтобы тебе туда полиция или волонтеры доставляли еду, рискуя своими жизнями?
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04.05.2022 12:54 Ответить
У меня родственник на своем предприятии взял путевку в санаторий в Сходницу. Я аж прихерел, если честно - война идет, миллионы беженцев, а санатории путевки продают, оказывается.
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04.05.2022 13:08 Ответить
всі санаторії Трускавця та Східниці заповнені переселенцями,підприємства також відправляють своїх працівників в санаторії і вони теж вважаються переселенцями,підприємства перераховують гроші санаторіям як правило на початку року за рік
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04.05.2022 13:19 Ответить
у нас по школам ,садочкам більшість порозселялися,дуже багато людей,норм.тепло,чисто,їсти дають можна перечекати,хто більше грошей має по квартирах,готелях і це всюди в маленьких містах області,багато села порозбирали переселенців
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04.05.2022 13:10 Ответить
У нас в області так само. Вже багато з Польщі поповерталися, у кого немає грошей. Кажуть - у нас краще, ніж там у тимчасовому таборі.
І не потрібно базікати про гроші.
Звичайно - приїхали і хочуть безкоштовно окрему квартиру із зручностями, та ще й не менше, як в обласному центрі.
Вибачайте, люди добрі - бананів в нас немає.
Я особисто знаю більше десятка адрес у селах (вожу туди гуманітарку), де люди спокійно живуть у хатах з господарями, а половина - взагалі самі.
Умова - платити за газ і світло. На сьогодні це 300-500 грн/міс. , якщо сім'я.
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04.05.2022 14:49 Ответить
а что обязательно именно во Львов надо ехать ?
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04.05.2022 13:00 Ответить
Не, можно в Черновцы. За 500.
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04.05.2022 13:04 Ответить
навіщо так далеко їхати,у Кропивницькому наприклад у десять разів дешевше житло, звичайно ж туди Джолі не приїде, але це таке..
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04.05.2022 13:11 Ответить
Иногда и бесплатно жилье дают, если люди нормальные. А то есть такие которые еще и права качать начинают.
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04.05.2022 13:28 Ответить
В Черкассах тоже не дорого-200-300 и то это сейчас
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04.05.2022 13:33 Ответить
Если после всего увиденого они не хотят эвакуироваться значит это готовые колоборанты и думают что их не тронут и они смогут встроится в 'новые геополит. реалии'....сэпары пассивные кароче.
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04.05.2022 13:05 Ответить
якщо молоді то так ,а якщо старі та немощні то тут може бути інше,є такі, що кажуть, що їм вже все одно і переконати їх неможливо.
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04.05.2022 13:20 Ответить
Из городов которые могут быть захвачены также должны выехать все службы, все представители и работники администраций и прочего. А то потом опять будем читать как мера берут в плен и т.п. или как их заставляют работать на ДНР. Не должно оставаться никого кто будет поддерживать инфраструктуру для окупантов
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04.05.2022 13:25 Ответить
Латентна сєпарня.
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04.05.2022 16:28 Ответить
 
 