Желающих выехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, а эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно, - Гайдай

Желающих уезжать из Луганской области уже почти нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Желающих выезжать уже почти нет. Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. 24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопаснсть", - отметил Гайдай.

По его словам, около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно уезжает почти пустым. Но заявок о получении гумпомощи стабильно много.

"Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", – отметил глава ОВА.

Гайдай отметил, что в Северодонецке еще находятся 10% горожан. "Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, кажется, не пугают", – добавил он.

В то же время в Рубежном и Попасной – противоположная ситуация: желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна.

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