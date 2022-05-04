Вам кажется, что у вас с Россией бизнес. А потом к вам прилетает ракета

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отбросить иллюзии по поводу стабильности отношений с Россией.

Об этом он сказал, выступая во вторник вечером на Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они пойдут дальше. И те, кто сегодня говорит, что у нас прекрасные отношения и говорит, что это только экономические отношения... никто не чувствует реальности", - сказал Зеленский.

Вам кажется, что у вас есть бизнес с той или иной российской компанией. Вам кажется, что они платят деньги. Вам кажется, что это самый выгодный бизнес. Вам кажется, пока однажды вы не просыпаетесь от того, что к вам прилетает ракета. И тогда все ценности меняются. Все летит в бездну", - сказал он.

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Он привел пример Венгрии, которая, по его словам, показывает теплые отношения с Россией. "Теплые отношения перейдут в очень горячие и будут сожжены", - сказал Зеленский.