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Вам кажется, что у вас с Россией бизнес. А потом к вам прилетает ракета

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отбросить иллюзии по поводу стабильности отношений с Россией.

Об этом он сказал, выступая во вторник вечером на Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они пойдут дальше. И те, кто сегодня говорит, что у нас прекрасные отношения и говорит, что это только экономические отношения... никто не чувствует реальности", - сказал Зеленский.

Вам кажется, что у вас есть бизнес с той или иной российской компанией. Вам кажется, что они платят деньги. Вам кажется, что это самый выгодный бизнес. Вам кажется, пока однажды вы не просыпаетесь от того, что к вам прилетает ракета. И тогда все ценности меняются. Все летит в бездну", - сказал он.

Читайте: Российская армия мощна только в представлении Путина и россиян. О ее "героических" поступках они слышали только с телевизора, - Зеленский

Он привел пример Венгрии, которая, по его словам, показывает теплые отношения с Россией. "Теплые отношения перейдут в очень горячие и будут сожжены", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20769) россия (96057)


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Топ комментарии
+41
татишо! а як же "Свати" на гроші роскіно?
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04.05.2022 12:49
+30
Болтун разошелся. Когда про закрытие ОТРК ГРОМ 2 поведаешь нам или про Чонгар? Опять видосики ни о чем начал записывать? Про какой бизнес речь? Про гастроли квартала в рашку и в днр (горловку?)
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04.05.2022 12:51
+23
Це Зеля про свій власний життєвий досвід...
Ну нічого, Зеля, ще років 5-10, і ти порозумнієш...
Лише єдине прикро, що тисячи українців за цей час ще можуть загинути.
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04.05.2022 12:52
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татишо! а як же "Свати" на гроші роскіно?
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04.05.2022 12:49 Ответить
Це лише бізнес. Нічого особистого.
Та й ракета прилетіла не до "сватів".
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04.05.2022 14:45 Ответить
ну так,кому як не президенту про це знати..
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04.05.2022 12:50 Ответить
Болтун разошелся. Когда про закрытие ОТРК ГРОМ 2 поведаешь нам или про Чонгар? Опять видосики ни о чем начал записывать? Про какой бизнес речь? Про гастроли квартала в рашку и в днр (горловку?)
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04.05.2022 12:51 Ответить
Не лише Чонгар. Там ще можна було Антонівський міст підірвати, тоді б орки у Херсон не зайшли!
Не забуваємо цю історію!!!
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04.05.2022 12:57 Ответить
Дамбу Каховської ГЕС теж радиш підірвати?
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04.05.2022 13:59 Ответить
Далі бігає сере політагітками. https://lb.ua/news/2021/02/19/478130_minoboroni_anonsuvalo_kontrakt.html
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04.05.2022 13:36 Ответить
Хорошо занюхнул. Какое дело Меркель и Шредеру, если им бабки поступают каждый месяц? Мадьяры аналогично на зарплате.

Хочешь иного отношения? Либо вскрой гадюшник, но не тебе с такой коррупцией вообще рот открывать, хотя ты и порвал с олигархами, но очень медленно и невнятно и до сих пор их протеже сидят на своих местах. Либо плати сам Шредеру деньгами, вот у Бени есть средства, пускай подкупает. И будет другое отношение.
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04.05.2022 12:51 Ответить
Сейчас уже почти ничего, но в свое время он решал все. Да и теперь - имеет влияние на свою партию и немецкий бизнес.
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04.05.2022 13:45 Ответить
Це Зеля про свій власний життєвий досвід...
Ну нічого, Зеля, ще років 5-10, і ти порозумнієш...
Лише єдине прикро, що тисячи українців за цей час ще можуть загинути.
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04.05.2022 12:52 Ответить
Воно не порозумнішає. Бо воно ж не лох! Лохи - то ті, хто його обрали.
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04.05.2022 12:55 Ответить
Тож, ого здатність дурити виборців не варто недооцінювати.
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04.05.2022 12:59 Ответить
Дозвольте виправити. Не "ого здатність дурити", а "огого здатність дурити".
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04.05.2022 13:14 Ответить
не треба так гнати на нашого Президента - у Московії у нього тільки мала частина бізнеса, основний профіт від Бені бабки якого він розмістив в офшорах - на Панамі та інших місцях
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04.05.2022 12:57 Ответить
Профіт - це не місце зберігання, а результат діяльності. В Панамі, здебільшого, діяльності не ведуть.
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04.05.2022 13:01 Ответить
Та це ж він про себе і своїх "Сватів" гундосить.
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04.05.2022 12:52 Ответить
Вам здається,що "можна договариться где-та пасередине",а потім х..як і в тебе металеві яйця
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04.05.2022 12:53 Ответить
А як-же Свати, Ліга Сміху продана кацапам, а як же фільми з бубочкою, коли в нас війна а ці*патріоти* ласточкіни зеленські в російських фільмах серіалах тб-передачах знімаються, а як же там буба ведучий новорічного вогника на Россія 1 в 2013ому? А? віва триздло!
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04.05.2022 12:53 Ответить
"Папик" на россии пользуется большие успехом...
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04.05.2022 12:53 Ответить
Куди прилітає? В флешку з серіалом "свати"?
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04.05.2022 12:54 Ответить
Чому досі візовий режим для росії і вірменії не ввели? Чому церква кремлівського сатанату в Україні досі не заборонена, а її попи на нашій території не інтерновані?
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04.05.2022 12:56 Ответить
вован, а чого в Україні до сих пір працює рузький альфа-банк, йому мона? пустобрьох.
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04.05.2022 12:56 Ответить
Так це через твоїх Сватів прилітають ракети?
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04.05.2022 12:56 Ответить
Насилу допетрав пан Володимир, що прилетіла ракета, а не бабло з бізнесу в Московії.
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04.05.2022 12:57 Ответить
Вова , а чому твій бізнес і досі на параші і помешкання в Ялті , за яке ти справно платиш комуналку !?

Розкажи нам все - буде цікаво послухати 😡
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04.05.2022 13:02 Ответить
Нічого собі поворот! А якже 11 кіностудій на московії? А якже "свати" і "ліга сміху"? Та і "95 квартал" ні однієї передачі не має на українській, все на ворожій мові. То до тебе Володя, ще не прилетіло? Прилетіло тільки до виборців, яких немає чим захистити, бо армія, віра, мова замінена на "какая разница" і асфальт. А Асфальтом ракети не збиваються і кораблі не затоплююються.
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04.05.2022 13:04 Ответить
Ви не розумієте то не бізнес. То роялті і велике будівництво. Єто другоє.
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04.05.2022 13:05 Ответить
ділиться власним досвідом
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04.05.2022 13:07 Ответить
"Вам здається, що у вас є бізнес із тією чи іншою російською компанією. Вам здається, що вони платять гроші. Вам здається, що це найвигідніший бізнес. Вам здається, доки одного дня ви не прокидаєтеся від того, що до вас прилітає ракета. І тоді усі цінності змінюються. Все летить у прірву", - сказав він. Джерело:

Що це ЧМО пи*дить!
Він веде бізнес з Мордором, там крутять далі лайно-серіали від шапіто-95, отримує криваві гроші і навіть **** не поперхнеться!
Орки вже навіть обурюються, а зеленим клоунам пох(
Війна повним ходом іде вже...

«Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещён к показу на российском телевидении», - сказал Хамзаев РИА «Новости». 18 квітня 2022
https://secretmag.ru/news/v-gosdume-predlozhili-zapretit-pokaz-svatov-iz-za-svyazi-s-zelenskim-18-04-2022.htm
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04.05.2022 13:10 Ответить
че там по сватам? все еще крутят на расии? бабло капает потроху, да?
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04.05.2022 13:18 Ответить
Да уж Сваты не конфетки Рошен. Надо за что-то жить и содержать видеостудию "ОПивуд на Банковой'
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04.05.2022 19:06 Ответить
речи ему классные пишут...
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04.05.2022 13:20 Ответить
Автобіографічне.
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04.05.2022 13:24 Ответить
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04.05.2022 13:26 Ответить
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04.05.2022 13:46 Ответить
Я так зрозумів шо Зеленського на вечір ,"торкає" а вдень ніби то адекватний
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04.05.2022 14:08 Ответить
Це в тебе **** був і є бізнес з москалями!!!
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04.05.2022 14:49 Ответить
Тільки що зроблений скріншот. А ще йде на якомусь загальнокацапському ТВ каналі.
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04.05.2022 14:55 Ответить
Хто бажає, може зайти по лінку. Може знадобитись ВПН.
https://programma-peredach.com/kanal_dom-kino/svaty/
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04.05.2022 14:57 Ответить
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04.05.2022 14:59 Ответить
Коли зе-лох розказує про бізнес з кацапами, всі українці чомусь згадують сєріали свати і папіки, як продає квартал95 рашистам.
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04.05.2022 15:27 Ответить
 
 