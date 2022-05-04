Вам кажется, что у вас с Россией бизнес. А потом к вам прилетает ракета
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отбросить иллюзии по поводу стабильности отношений с Россией.
Об этом он сказал, выступая во вторник вечером на Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они пойдут дальше. И те, кто сегодня говорит, что у нас прекрасные отношения и говорит, что это только экономические отношения... никто не чувствует реальности", - сказал Зеленский.
Вам кажется, что у вас есть бизнес с той или иной российской компанией. Вам кажется, что они платят деньги. Вам кажется, что это самый выгодный бизнес. Вам кажется, пока однажды вы не просыпаетесь от того, что к вам прилетает ракета. И тогда все ценности меняются. Все летит в бездну", - сказал он.
Он привел пример Венгрии, которая, по его словам, показывает теплые отношения с Россией. "Теплые отношения перейдут в очень горячие и будут сожжены", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Та й ракета прилетіла не до "сватів".
Не забуваємо цю історію!!!
Хочешь иного отношения? Либо вскрой гадюшник, но не тебе с такой коррупцией вообще рот открывать, хотя ты и порвал с олигархами, но очень медленно и невнятно и до сих пор их протеже сидят на своих местах. Либо плати сам Шредеру деньгами, вот у Бени есть средства, пускай подкупает. И будет другое отношение.
Ну нічого, Зеля, ще років 5-10, і ти порозумнієш...
Лише єдине прикро, що тисячи українців за цей час ще можуть загинути.
Розкажи нам все - буде цікаво послухати 😡
Що це ЧМО пи*дить!
Він веде бізнес з Мордором, там крутять далі лайно-серіали від шапіто-95, отримує криваві гроші і навіть **** не поперхнеться!
Орки вже навіть обурюються, а зеленим клоунам пох(
Війна повним ходом іде вже...
«Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошёл на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещён к показу на российском телевидении», - сказал Хамзаев РИА «Новости». 18 квітня 2022
https://secretmag.ru/news/v-gosdume-predlozhili-zapretit-pokaz-svatov-iz-za-svyazi-s-zelenskim-18-04-2022.htm
https://programma-peredach.com/kanal_dom-kino/svaty/