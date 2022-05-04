"В Украине сейчас бок о бок с "Азовом" находятся израильские наемники", - спикер МИД РФ Захарова
Российская сторона уверяет, что израильские наемники вроде бы воюют вместе с бойцами полка "Азов" на стороне Украины.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsru.co.il.
"Вряд ли захотят слышать те же политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию (по антисемитским заявлениям Лаврова. - Ред.). Возможно, им будет интересно. В Украине сейчас фактически бок о бок с "боевиками" "Азова" находятся и израильские наемники", – уверяет она.
По словам Захаровой, якобы есть факты и видеоматериалы, подтверждающие это. Конечно, спикер российского МИДа никаких доказательств для подтверждения своих слов не предоставил.
Впрочем, российское издание уверяет, что ранее публиковались в соцсетях видеозаписи, на которых воюющие на стороне Украины израильтяне говорили на иврите. Однако это же издание добавляет, что достоверных сведений об участии израильтян в боях вместе с полком "Азов" не публиковалось.
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Боже, якевонокончене!!!
ага..
євреї -нацисти і неєвреї-нацисти... )))
Боже, забери всіх кацапів з цієї планети!
Вот тогда, в отличие от Киева, евреи займут Москву за сутки -)))), а Захаровой назначат обрезание всего, что торчит
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
для справки:
Наёмник («солдат удачи») - лицо, вступающее в вооружённом конфликте не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.
так вот вопрос: в чем же личная выгода тех, кто пліч-о-пліч воюет против рашистской федерации и не только с "Азовом", а со всей Украиной?