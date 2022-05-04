"В Украине сейчас бок о бок с "Азовом" находятся израильские наемники", - спикер МИД РФ Захарова

Российская сторона уверяет, что израильские наемники вроде бы воюют вместе с бойцами полка "Азов" на стороне Украины.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsru.co.il.

"Вряд ли захотят слышать те же политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию (по антисемитским заявлениям Лаврова. - Ред.). Возможно, им будет интересно. В Украине сейчас фактически бок о бок с "боевиками" "Азова" находятся и израильские наемники", – уверяет она.

По словам Захаровой, якобы есть факты и видеоматериалы, подтверждающие это. Конечно, спикер российского МИДа никаких доказательств для подтверждения своих слов не предоставил.

Впрочем, российское издание уверяет, что ранее публиковались в соцсетях видеозаписи, на которых воюющие на стороне Украины израильтяне говорили на иврите. Однако это же издание добавляет, что достоверных сведений об участии израильтян в боях вместе с полком "Азов" не публиковалось.

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