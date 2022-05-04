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Новости Война
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"В Украине сейчас бок о бок с "Азовом" находятся израильские наемники", - спикер МИД РФ Захарова

захарова

Российская сторона уверяет, что израильские наемники вроде бы воюют вместе с бойцами полка "Азов" на стороне Украины.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsru.co.il.

"Вряд ли захотят слышать те же политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию (по антисемитским заявлениям Лаврова. - Ред.). Возможно, им будет интересно. В Украине сейчас фактически бок о бок с "боевиками" "Азова" находятся и израильские наемники", – уверяет она.

По словам Захаровой, якобы есть факты и видеоматериалы, подтверждающие это. Конечно, спикер российского МИДа никаких доказательств для подтверждения своих слов не предоставил.

Впрочем, российское издание уверяет, что ранее публиковались в соцсетях видеозаписи, на которых воюющие на стороне Украины израильтяне говорили на иврите. Однако это же издание добавляет, что достоверных сведений об участии израильтян в боях вместе с полком "Азов" не публиковалось.

Читайте: Израиль решил увеличить военную помощь Украине после заявления Лаврова, - СМИ

Израиль (1936) МИД РФ (1670) наемник (354) Азов (800) Захарова Мария (378)


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Топ комментарии
+55
Пьянь подзаборная. Давай,давай кацапня. Раздрачивайте еще и Израиль. Больше треша.
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04.05.2022 12:53
+43
Кацап- це діагноз
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04.05.2022 12:51
+36
Я так розумію наратив Лаврова проти Ізраїлю продовжується.
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04.05.2022 12:53
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Всі хочуть замочить кацапа
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04.05.2022 13:58 Ответить
Лаврову окрема подяка за це!
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04.05.2022 14:01 Ответить
Когда наши дипломаты не в состоянии переубедить Израиль ,нам на помощь спешат Грустная Лошадь и Пресс-Алкаше из паРаши
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04.05.2022 15:00 Ответить
В Удмуртии ( Машка - удмуртка) младенцев ,, прикармливают,, боярой , наверное , месяцев с трёх. Эта ,, долбнутая,, алкашка наверное заканчивала вуз, какой то. Олицетворение супер интеллигентной , умной ,, красавицы,, - Интересно сколько у неё гнилых зубов ?
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04.05.2022 14:02 Ответить
Сколько? Все. И она сама - гнилая
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04.05.2022 14:55 Ответить
Вот курва, які ще найманці? Вірю, що є добровольці. Але це добре, нехай більше *******, щоб тутешні політики скоріш прокинулись.
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04.05.2022 14:02 Ответить
Маша, не пий бояру, бо "ніе даш ради курва"
Боже, якевонокончене!!!
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04.05.2022 14:04 Ответить


ага..

євреї -нацисти і неєвреї-нацисти... )))
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04.05.2022 14:08 Ответить
Цій шмарі ще 1 літр, і вона буде "пропогандить" що Україна пліч О пліч з Алькаїдою.....
Боже, забери всіх кацапів з цієї планети!
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04.05.2022 14:08 Ответить
Захарова дождется, что все 5000 (пять тысяч) израильских танков и 1200 самолетов окажутся у нее под носом.

Вот тогда, в отличие от Киева, евреи займут Москву за сутки -)))), а Захаровой назначат обрезание всего, что торчит
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04.05.2022 14:17 Ответить
А шо ? Жидобандерівцям касабів мочити...ніззя!?
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04.05.2022 14:18 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
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04.05.2022 14:23 Ответить
Подкину еще одну улику этой шалава. Я, еврей-израильтянин, говорю - Слава Воинам "Азова"! Это просто супер-герои. И спустя много-много лет они так и останутся в легендах. Слава Украине!! Героям Слава!!
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04.05.2022 14:27 Ответить
Манька облігація захерова.
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04.05.2022 14:33 Ответить
Боже, яке ж воно кончене...
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04.05.2022 14:36 Ответить
Интересно, с какой страной кацапы еще не разосрались (Лукашенко и Орбан не в счет, хотя, еще не вечер).
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04.05.2022 14:48 Ответить
Говорили на иврите?!? Да у нас половина населения может говорить и на иврите тоже, а вторая предпочитает идиш. Ну, после украинского, конечно. Это машка знает только два языга: матерный и руский
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04.05.2022 14:52 Ответить
Русский со словарем.
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04.05.2022 20:02 Ответить
Эк тебя покорежило.
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04.05.2022 15:13 Ответить
Ідіоти розуміють, що стверджуючи це вони говорять, що євреї воюють в НАЦИСТСЬКОМУ полку? Чи це в них, згідно установок лошаді?
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04.05.2022 15:20 Ответить
пропагандонское кацапьё, мастера пудрить мозги и жонглировать терминами, рассчитывая на интеллектуальный уровень дебильной ваты, который ниже дворовой канализации.

для справки:
Наёмник («солдат удачи») - лицо, вступающее в вооружённом конфликте не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

так вот вопрос: в чем же личная выгода тех, кто пліч-о-пліч воюет против рашистской федерации и не только с "Азовом", а со всей Украиной?
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04.05.2022 16:33 Ответить
Алкашка даже не понимает что сказала. Евреи никогда не стали бы воевать за "фашиков", как они называют Азов. Соответственно, утверждая что добровольцы из Израиля воюют там, она сама опровергает рашистскую ложь про фашиков в Азове. Кацапская алкашка, что с нее взять.
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04.05.2022 18:43 Ответить
Сказала Захарова після того як соснула у Лаврова. Вірус вона штука заразна.
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05.05.2022 00:10 Ответить
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