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Новости Война
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Журналисты и активисты создали реестр российских военных преступников "Russian war Criminals": в базе 138 449 палачей

рф

Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и совершенные ими преступления.

На интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрана информация о более чем 138 тысячах военных российской армии — имя, фамилия, дата рождения, звание, воинская часть, данные о смерти и плене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Часть профайлов содержит фотографии идентифицированных российских военных, а также ссылки на журналистские материалы, в которых рассказывается о преступлениях отдельного российского военного.

В проекте использована информация из следующих источников: списки, обнародованные Центром оборонных стратегий, ГУР, СНБО, полученные журналистами из своих источников, информация из базы данных МВД "Ищи своих".

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"Мы в "Слідство.Інфо" с первых дней войны занимаемся идентификацией зла - показываем миру лицо российских оккупантов и рассказываем об их преступлениях. Этот проект – способ систематизировать и каталогизировать всю имеющуюся в публичном пространстве информацию. Мы стремимся, чтобы журналистские находки и списки российских военных были в одном месте и помогли журналистам, активистам и правоохранителям собрать как можно больше данных о каждом российском военном преступнике", - говорит руководительница "Слідство.Інфо" Анна Бабинец

Как пользоваться интерактивной онлайн-картой Russian war Criminals:

  • На карте вы найдете информацию о воинских частях армии Российской Федерации. Красным цветом выделены те воинские части, военные которых воюют на территории Украины, зеленым — остальные воинские части русской армии.
  • В списке российских военных вы сможете осуществлять поиск по фамилии, имени, званию, номеру части конкретного российского военного. Найдя нужного вам военного, вы сможете открыть его профайл (карту военного).
  • В интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрано более 138 тысяч российских военных. Каждый профайл (карта военного) содержит имя, фамилию, информацию о присутствии в Украине (в том числе и гибель или плен), совершенные военные преступления, если они установлены, а также - ссылки на источники информации и журналистские расследования самых авторитетных украинских редакций.
  • Все журналистские расследования можно посмотреть и на отдельной странице – они расположены в хронологическом порядке.

Информация на сайте проекта постоянно обновляется и дополняется.

Все желающие могут приобщиться к идентификации преступников и сбору доказательств военных преступлений российской армии в Украине. Для этого следует заполнить специальную форму на сайте проекта Russian war Criminals, внеся туда информацию об идентифицированном российском военном. Также эту информацию можно отправить по электронному адресу [email protected].

Вся отправленная информация будет проверяться модераторами проекта и будет вноситься в профайл на сайте проекта.

"Мы надеемся, что собранные нами всеми доказательства будут очень полезны во время судебных процессов как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому наша задача сейчас задокументировать каждого российского военного в Украине и сделать все возможное, чтобы он ответил перед законом за свои преступления. Если мы этого не сделаем сейчас, они будут повторять свои зверства - безнаказанное зло всегда возвращается", - говорит председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

В настоящее время в базе 138 449 российских палачей.

Журналисты и активисты создали реестр российских военных преступников Russian war Criminals: в базе 138 449 палачей 01

армия РФ (19592) военные преступления (1447)


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Топ комментарии
+9
база знадобиться, коли буде діяти український моссад.
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04.05.2022 13:02
+4
Это все психологическая разгрузка и имитация рабочей деятельности. Полезна для успокоения нервов. На практике судить будут те, кто победит. А судить они будут тех, кто проиграет. Все. Никакие законы и поиски не нужны. Не будет победы, не будет ни одного подсудного человека. Это совершенно очевидный факт, Гаагу могут закрыть за ненадобностью. А если будет победа, то зачем ждать суда? Каддафи получил по заслугам, только слишком быстро и без всех сыновей.
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04.05.2022 12:58
+4
в 1945 тоже была победа, но Израильские спецслужбы отстреливали подобную нацистскую падоль ещё несколько десятилетиями.
п.с. Как правила, после поражения, падоль имеет свойство залегать на дно, наша задача вычислить этих "донных сомов" сейчас, чтобы потом оно не сменило фамилию или место жительства... "рыло" сменить удастся не всем.
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04.05.2022 13:40
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Это все психологическая разгрузка и имитация рабочей деятельности. Полезна для успокоения нервов. На практике судить будут те, кто победит. А судить они будут тех, кто проиграет. Все. Никакие законы и поиски не нужны. Не будет победы, не будет ни одного подсудного человека. Это совершенно очевидный факт, Гаагу могут закрыть за ненадобностью. А если будет победа, то зачем ждать суда? Каддафи получил по заслугам, только слишком быстро и без всех сыновей.
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04.05.2022 12:58 Ответить
Больше оптимизма и меньше пессимизма, слюнявчик.. Главное - высокая мотивация и боевой дух - и победа будет за нами! А во время войны всяких там истеричек и пессимистов просто расстреливали на месте!
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04.05.2022 13:24 Ответить
Чим більше збільшеця 200ми цей список,тим самим буде цінніша праця журналістів.
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04.05.2022 13:52 Ответить
в 1945 тоже была победа, но Израильские спецслужбы отстреливали подобную нацистскую падоль ещё несколько десятилетиями.
п.с. Как правила, после поражения, падоль имеет свойство залегать на дно, наша задача вычислить этих "донных сомов" сейчас, чтобы потом оно не сменило фамилию или место жительства... "рыло" сменить удастся не всем.
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04.05.2022 13:40 Ответить
А кто там непреступник⁉️87%кацапья агрессивное зомбированное стадо , приветствующие убийства детей и мирных граждан , бомбежки фосфорными бомбами и крылатыми ракетами‼️РАШИСТЫ -НЕЛЮДИ СТАЛИНИСТЫ-ГИТЛЕРОВЦЫ!
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04.05.2022 14:17 Ответить
база знадобиться, коли буде діяти український моссад.
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04.05.2022 13:02 Ответить
При єрмаку українскі месники малоймовірні
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04.05.2022 13:30 Ответить
А кто мешает , здравомыслящим , имеющим полное право ,заслужившими всей своей деятельностью военным , имеющим доказательства патриотов из СБУ ,устранить гнид-агентов предателей ,разрушающих победу и вредящих изнутри многострадальной Украине ?
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04.05.2022 14:23 Ответить
Чому тільки російських військових?. А тих, кого 8 років бамбілі?
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04.05.2022 13:03 Ответить
З цими тваринами і їх маткою все зрозуміло, а що по українським гнидам?
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04.05.2022 13:19 Ответить
наступний крок - ліквідація всих цих покидьків. Тихо підійшли, прирізали, і пішли далі. Суди - це довго. Покарання повинно бути швидким і невідворотним.
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04.05.2022 14:05 Ответить
Хороший сайт тепер де завгодно можливо найти тварюк якщо що.
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04.05.2022 15:06 Ответить
До речі до цих відомостей треба добавити і їх сімї
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04.05.2022 15:08 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ ФОНД ДЛЯ ИХ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ !!!
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04.05.2022 16:05 Ответить
!
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04.05.2022 16:06 Ответить
Прекрасная работа! Неанонимизация во всей красе. Когда знают твою фамилию, где ты живешь уже не так уютно убивать украинцев, да кацапчики?
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04.05.2022 16:16 Ответить
Всех достать и утилизировать! Нужно действовать, жоще Моссада!
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04.05.2022 19:36 Ответить
Кацапська смердюча нечисть. Тьху,пля...
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04.05.2022 20:39 Ответить
 
 