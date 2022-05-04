Журналисты и активисты создали реестр российских военных преступников "Russian war Criminals": в базе 138 449 палачей
Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и совершенные ими преступления.
На интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрана информация о более чем 138 тысячах военных российской армии — имя, фамилия, дата рождения, звание, воинская часть, данные о смерти и плене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.
Часть профайлов содержит фотографии идентифицированных российских военных, а также ссылки на журналистские материалы, в которых рассказывается о преступлениях отдельного российского военного.
В проекте использована информация из следующих источников: списки, обнародованные Центром оборонных стратегий, ГУР, СНБО, полученные журналистами из своих источников, информация из базы данных МВД "Ищи своих".
"Мы в "Слідство.Інфо" с первых дней войны занимаемся идентификацией зла - показываем миру лицо российских оккупантов и рассказываем об их преступлениях. Этот проект – способ систематизировать и каталогизировать всю имеющуюся в публичном пространстве информацию. Мы стремимся, чтобы журналистские находки и списки российских военных были в одном месте и помогли журналистам, активистам и правоохранителям собрать как можно больше данных о каждом российском военном преступнике", - говорит руководительница "Слідство.Інфо" Анна Бабинец
Как пользоваться интерактивной онлайн-картой Russian war Criminals:
- На карте вы найдете информацию о воинских частях армии Российской Федерации. Красным цветом выделены те воинские части, военные которых воюют на территории Украины, зеленым — остальные воинские части русской армии.
- В списке российских военных вы сможете осуществлять поиск по фамилии, имени, званию, номеру части конкретного российского военного. Найдя нужного вам военного, вы сможете открыть его профайл (карту военного).
- В интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрано более 138 тысяч российских военных. Каждый профайл (карта военного) содержит имя, фамилию, информацию о присутствии в Украине (в том числе и гибель или плен), совершенные военные преступления, если они установлены, а также - ссылки на источники информации и журналистские расследования самых авторитетных украинских редакций.
- Все журналистские расследования можно посмотреть и на отдельной странице – они расположены в хронологическом порядке.
Информация на сайте проекта постоянно обновляется и дополняется.
Все желающие могут приобщиться к идентификации преступников и сбору доказательств военных преступлений российской армии в Украине. Для этого следует заполнить специальную форму на сайте проекта Russian war Criminals, внеся туда информацию об идентифицированном российском военном. Также эту информацию можно отправить по электронному адресу [email protected].
Вся отправленная информация будет проверяться модераторами проекта и будет вноситься в профайл на сайте проекта.
"Мы надеемся, что собранные нами всеми доказательства будут очень полезны во время судебных процессов как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому наша задача сейчас задокументировать каждого российского военного в Украине и сделать все возможное, чтобы он ответил перед законом за свои преступления. Если мы этого не сделаем сейчас, они будут повторять свои зверства - безнаказанное зло всегда возвращается", - говорит председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.
В настоящее время в базе 138 449 российских палачей.
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п.с. Как правила, после поражения, падоль имеет свойство залегать на дно, наша задача вычислить этих "донных сомов" сейчас, чтобы потом оно не сменило фамилию или место жительства... "рыло" сменить удастся не всем.