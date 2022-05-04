Журналисты и активисты создали реестр российских военных преступников "Russian war Criminals": в базе 138 449 палачей

Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и совершенные ими преступления.

На интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрана информация о более чем 138 тысячах военных российской армии — имя, фамилия, дата рождения, звание, воинская часть, данные о смерти и плене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Часть профайлов содержит фотографии идентифицированных российских военных, а также ссылки на журналистские материалы, в которых рассказывается о преступлениях отдельного российского военного.

В проекте использована информация из следующих источников: списки, обнародованные Центром оборонных стратегий, ГУР, СНБО, полученные журналистами из своих источников, информация из базы данных МВД "Ищи своих".

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"Мы в "Слідство.Інфо" с первых дней войны занимаемся идентификацией зла - показываем миру лицо российских оккупантов и рассказываем об их преступлениях. Этот проект – способ систематизировать и каталогизировать всю имеющуюся в публичном пространстве информацию. Мы стремимся, чтобы журналистские находки и списки российских военных были в одном месте и помогли журналистам, активистам и правоохранителям собрать как можно больше данных о каждом российском военном преступнике", - говорит руководительница "Слідство.Інфо" Анна Бабинец

Как пользоваться интерактивной онлайн-картой Russian war Criminals:

На карте вы найдете информацию о воинских частях армии Российской Федерации. Красным цветом выделены те воинские части, военные которых воюют на территории Украины, зеленым — остальные воинские части русской армии.

В списке российских военных вы сможете осуществлять поиск по фамилии, имени, званию, номеру части конкретного российского военного. Найдя нужного вам военного, вы сможете открыть его профайл (карту военного).

В интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрано более 138 тысяч российских военных. Каждый профайл (карта военного) содержит имя, фамилию, информацию о присутствии в Украине (в том числе и гибель или плен), совершенные военные преступления, если они установлены, а также - ссылки на источники информации и журналистские расследования самых авторитетных украинских редакций.

Все журналистские расследования можно посмотреть и на отдельной странице – они расположены в хронологическом порядке.

Информация на сайте проекта постоянно обновляется и дополняется.

Все желающие могут приобщиться к идентификации преступников и сбору доказательств военных преступлений российской армии в Украине. Для этого следует заполнить специальную форму на сайте проекта Russian war Criminals, внеся туда информацию об идентифицированном российском военном. Также эту информацию можно отправить по электронному адресу [email protected].

Вся отправленная информация будет проверяться модераторами проекта и будет вноситься в профайл на сайте проекта.

"Мы надеемся, что собранные нами всеми доказательства будут очень полезны во время судебных процессов как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому наша задача сейчас задокументировать каждого российского военного в Украине и сделать все возможное, чтобы он ответил перед законом за свои преступления. Если мы этого не сделаем сейчас, они будут повторять свои зверства - безнаказанное зло всегда возвращается", - говорит председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

В настоящее время в базе 138 449 российских палачей.