Атака оккупантов была быстрой и прицельной: в "Метинвесте" рассказали подробности обстрела россиянами Авдеевки, из-за которого погибли 10 человек

Группа "Метинвест" делает все, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих сотрудников и обезопасить их от вражеских обстрелов. Компания осуществляет процесс консервации Авдеевского коксохима, минимизировала численность персонала, работающего на промышленных площадках завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы "Метинвест".

"Все, кто может выполнять свою работу дистанционно, были переведены на удаленный режим еще в начале марта. Однако, продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий. Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены. Атака оккупантов была быстрая и прицельная. Специалисты предприятия даже не успели вернуться на завод к бомбоубежищам, которые сегодня стали укрытием для сотрудников и жителей Авдеевки", - говорится в сообщении.

Сейчас на заводе действуют семь хранилищ, способных разместить 2,5 тысяч человек. Укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания, в объеме достаточном для длительного пребывания.

"Администрация АКХЗ системно проводит для сотрудников информационно-разъяснительную работу. Напоминает о своевременном реагировании на опасность и правила, которые помогут сохранить жизнь, в частности – пользоваться укрытием на территории предприятия или города в период обстрелов", - добавляют в "Метинвесте".

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Несмотря на сложную логистику и вражеские обстрелы, Группа Метинвест готова вывозить всех сотрудников и членов их семей, желающих покинуть опасное место.

Напомним, масштабные обстрелы Авдеевки не утихают уже несколько недель. В городе нет воды, периодически из-за боевых действий пропадает свет и газ.