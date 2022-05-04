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За последние сутки в Киевской области обнаружили еще 20 тел убитых россиянами мирных жителей

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За последние сутки в Киевской области обнаружили 20 тел мирных жителей, которых убили российские военные.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Небытова, на 4 мая полиция Киевской области обнаружила и осмотрела 1235 тел мирных жителей. Личности 282 погибших пока не установлены.

Кроме того, многие гражданские захватчики принудительно вывезли за пределы Украины. Связь с ними потеряна, добавил чиновник.

Небытов призвал граждан не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.

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армия РФ (19592) Киевская область (4187) военные преступления (1447)


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04.05.2022 13:21 Ответить
 
 