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Новости Война
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Российские оккупанты готовятся "праздновать" 9 мая в Мариуполе вместо Донецка, - ГУР МО

маріуполь

Украинская разведка сообщает, что оккупанты планируют "празднование" Дня победы в разрушенном Мариуполе вместо Донецка, российские пропагандисты также заявляют, что 9 мая будет "праздник" в оккупированной Михайловке Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты готовят "парад" в разрушенном Мариуполе

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

Смотрите: Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге". ДОКУМЕНТ+ФОТО

Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств". С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин", - говорится в сообщении.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что Мариуполь "находится под контролем российской армии" и там "налаживается мирная жизнь". Напомним, что в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе остаются украинские защитники и мирные жители, 3 мая российские войска штурмовали завод.

В то же время российский ТАСС сообщает, что "День Победы впервые за последние годы отметят в поселке Михайловка Запорожской области Украины, сейчас его готовят к празднику". Там якобы пройдет и шествие "Бессмертного полка".

Мариуполь (5724) оккупация (10188) парад (653) разведка (4191) россия (96057)


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Топ комментарии
+18
А ЧИ НЕ ПРИЙТИ НА ПАРАД ПЕРЕМОГИ У МАРІУПОЛІ НА 9 ТРАВНЯ У РОЛІ
ГОСТЕЙ РАКЕТАМ ТОЧКАМ У З УКРАЇНИ ?
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04.05.2022 13:36
+16
Хворі виродки збираються марширувати на кістках. Хай будуть вони всі пркляті до 13 коліна.
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04.05.2022 13:50
+13
Было бы неплохо устроить там салют
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04.05.2022 13:40
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Правила форума Совет форумчан
Це все що треба знати про "фтарую армию в мире".
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04.05.2022 13:33 Ответить
а что слабо туда послать ракеты...
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04.05.2022 14:01 Ответить
Это не армия, а марадёры и серийные насильники детей и трупов из нацистского шабаша кремля !
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04.05.2022 14:09 Ответить
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04.05.2022 13:33 Ответить
Ну приблизительно
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04.05.2022 13:35 Ответить
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04.05.2022 13:37 Ответить
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04.05.2022 13:59 Ответить
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04.05.2022 14:01 Ответить
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04.05.2022 14:02 Ответить
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04.05.2022 14:04 Ответить
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04.05.2022 14:23 Ответить
А Юзівка вже не канає?
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04.05.2022 13:33 Ответить
Зомбигульба.
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04.05.2022 13:33 Ответить
А ЧИ НЕ ПРИЙТИ НА ПАРАД ПЕРЕМОГИ У МАРІУПОЛІ НА 9 ТРАВНЯ У РОЛІ
ГОСТЕЙ РАКЕТАМ ТОЧКАМ У З УКРАЇНИ ?
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04.05.2022 13:36 Ответить
Скажу больше у моей знакомой есть подруга муж которой дружит с офиером Генштаба, по секретной инфорации 9га числа риказали парад пабеды в Мариуполи раздамбить. Так что всьо будит в салюти, толки никаму об этом неигаварити...Секретно
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04.05.2022 21:01 Ответить
А ракети туди не долетять?
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04.05.2022 13:36 Ответить
Якщо шо - то не наши.
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04.05.2022 13:42 Ответить
Долетят американские, но боюсь что все это побольшей степени хайп ( по поводу амереканских MRLS )
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04.05.2022 13:42 Ответить
Они не летят туда,куда Вовчик не хочет шоб летели
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04.05.2022 13:45 Ответить
Хор александрова тоже "красиво" пел в "освобожденном" сирийском городе. Тут ситуация аналогичная. Кацапы хотят провести свой сатанинский обряд победобесия на костях мирных людей Мариуполя.
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04.05.2022 13:40 Ответить
Было бы неплохо устроить там салют
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04.05.2022 13:40 Ответить
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04.05.2022 13:41 Ответить
Вова , ще не пізно померти за Марік , слабо ?
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04.05.2022 13:57 Ответить
Вава вже за Крим помер, та ще й за Журавля! А ви ще й за Марік хочете?! Воно ж не безсмертне!
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04.05.2022 14:03 Ответить
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04.05.2022 14:10 Ответить
Це той кірієнко недомірок засушений? Чи я помиляюсь?
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04.05.2022 13:42 Ответить
Егеж, Кіндер-сюрприз! Дійсно, якийсь він засушений та страшненький. А шо случілось?! Можем лі ми както помочь?!
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04.05.2022 13:57 Ответить
Надеюсь у наших руководителей государства хватит ума найти десятка два ракет или дальнобойных снарядов ********* по параду российских фашистов в Мариуполя на параде 9 мая!!и нечего жалеть всех присутствующих!!Это уже не украинцы , а приспособленцы и предатели!!
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04.05.2022 13:43 Ответить
Вовуся,проснись,ты всрався.
Твоё рыло по телевизору уже противно смотреть.
Ты про АЗОВ не забыл?
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04.05.2022 13:44 Ответить
А дєди на палочкє будут?
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04.05.2022 13:44 Ответить
А замість картинок "бессмертного полка", нехай пройдуть по розбомбленому місту з плакатами: "В Маріуполь пришел "русский мир"",.... вонюча саранча.
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04.05.2022 13:44 Ответить
Хворі виродки збираються марширувати на кістках. Хай будуть вони всі пркляті до 13 коліна.
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04.05.2022 13:50 Ответить
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04.05.2022 13:53 Ответить
И что мы просто так дадим рашистам пройтись парадом по костям десятков тысяч убитых жителей Мариуполя? Только не говорите что наша артиллерия не достает до Марика
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04.05.2022 13:53 Ответить
Московіти вирішили пройтися по трупах жителів Маріуполя !

Орки , ви нелюди і скоро всі будете в пеклі !
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04.05.2022 13:55 Ответить
Помочь бойцам оборонявшим Марик,ракет не било,а тут все так возбудились уроди
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04.05.2022 14:00 Ответить
Не дайте їм це зробити,це принципово, їм пофіг на руїни та трупи головний посил це те, що Маріуполь їхній так як вони хотіли і досягли в підсумку
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04.05.2022 14:00 Ответить
сам бачу таке лайно час від часу. Тому потрібно вводити інститут не громадянина як у країнах Балтії👇



Професор паталогічних наук

@zlyjjaksobaka

·
https://twitter.com/zlyjjaksobaka/status/1521719137793363968 5 ч

Ви ***** навіть не уявляєте, скільки вати виїхало з Маріка, яка вважає що то ЗСУ їбашило по місту. Шкода наших воїнів, які віддали життя за це лайно з промитими мізками

Я вже не можу чути це майже кожного дня
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04.05.2022 14:03 Ответить
Ви кажете Маріуполь рашисти.....а я кажу верховна рада не збирається скасовувати 9травня в Україні! Вороги і зрадники це одне і теж!
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04.05.2022 14:03 Ответить
Вже скасували. В Україні 8 травня день па'мяті
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06.05.2022 11:05 Ответить
Рашкина армия, за 2 месяца боев, завоевала село Михайловка - там будет парад Победы!
Вяликая Пабеда! Уря! Раша вперде!
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04.05.2022 14:04 Ответить
Нехай побеснуються перед кончиною. З Москви вже всі поїхали? Білгород і Вороніж готові увійти до складу України, бо то українська земля. Москалі вже звідти тікають, бо пощади не буде.
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04.05.2022 14:04 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
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04.05.2022 14:13 Ответить
Тю, а чього не в Чорнобаївці?! шойгу з бубном, пріглашонні відьми з Конотопу та 95-те шапіто! Попразнувать, а потім усіх розштреляти! Хоча... відьом з Конотопу залишити!
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04.05.2022 14:14 Ответить
таперича зсу надо долбануть по параду.
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04.05.2022 14:22 Ответить
Та хай "готуються"....
Азовці їм оркестра влаштують, та й до Михайлівки є чим зіграти!
Буде вам "парада", поскачете москалики...
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04.05.2022 14:43 Ответить
Ну,парад,так парад....Не забудьте унітази і жіночі труси.... Як то кажуть :"Увидеть Мариуполь и умереть !" Най наше ЗСУ допоможе вам "відсвяткувати" !
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04.05.2022 16:24 Ответить
Невже в України нема зброї щоб туди дістати? Якщо це правда то Кров по стінах але це ******** святкування треба грохнути.
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04.05.2022 16:27 Ответить
Що можна "святкувати" в зруйнованому вщент місті? Дегенерати...
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04.05.2022 21:06 Ответить
 
 