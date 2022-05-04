Российские оккупанты готовятся "праздновать" 9 мая в Мариуполе вместо Донецка, - ГУР МО
Украинская разведка сообщает, что оккупанты планируют "празднование" Дня победы в разрушенном Мариуполе вместо Донецка, российские пропагандисты также заявляют, что 9 мая будет "праздник" в оккупированной Михайловке Запорожской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты готовят "парад" в разрушенном Мариуполе
В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.
Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.
Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств". С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.
Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин", - говорится в сообщении.
Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что Мариуполь "находится под контролем российской армии" и там "налаживается мирная жизнь". Напомним, что в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе остаются украинские защитники и мирные жители, 3 мая российские войска штурмовали завод.
В то же время российский ТАСС сообщает, что "День Победы впервые за последние годы отметят в поселке Михайловка Запорожской области Украины, сейчас его готовят к празднику". Там якобы пройдет и шествие "Бессмертного полка".
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ГОСТЕЙ РАКЕТАМ ТОЧКАМ У З УКРАЇНИ ?
Твоё рыло по телевизору уже противно смотреть.
Ты про АЗОВ не забыл?
Орки , ви нелюди і скоро всі будете в пеклі !
Професор паталогічних наук
@zlyjjaksobaka
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https://twitter.com/zlyjjaksobaka/status/1521719137793363968 5 ч
Ви ***** навіть не уявляєте, скільки вати виїхало з Маріка, яка вважає що то ЗСУ їбашило по місту. Шкода наших воїнів, які віддали життя за це лайно з промитими мізками
Я вже не можу чути це майже кожного дня
Вяликая Пабеда! Уря! Раша вперде!
Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
Азовці їм оркестра влаштують, та й до Михайлівки є чим зіграти!
Буде вам "парада", поскачете москалики...