В оккупированном Симферополе с билбордов убрали Путина с цитатами об Украине. ФОТО

Изображения президента страны-агрессора с цитатами о целях "специальной военной операции в Украине" были размещены на центральных улицах и площадях оккупированного города с 24 февраля.

Об этом пишут "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь вместо изображений Путина и его цитат на билбордах размещена пропаганда к 9 мая.

В частности, вместо ситилайтов на городских автобусных остановках с изображением российских "воинов-освободителей" под хештегом "Своих НеБросаем" появились приветствия по случаю Дня победы 9 мая, причем без характерных символов поддержки российской армии "Z" и "V".

Также в подземных переходах и других людных местах города расклеено приглашение на акцию "Бессмертный полк России" с указанием места и времени сбора и прохождения колонны демонстрантов.

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