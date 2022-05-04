В оккупированном Симферополе с билбордов убрали Путина с цитатами об Украине. ФОТО
Изображения президента страны-агрессора с цитатами о целях "специальной военной операции в Украине" были размещены на центральных улицах и площадях оккупированного города с 24 февраля.
Об этом пишут "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь вместо изображений Путина и его цитат на билбордах размещена пропаганда к 9 мая.
В частности, вместо ситилайтов на городских автобусных остановках с изображением российских "воинов-освободителей" под хештегом "Своих НеБросаем" появились приветствия по случаю Дня победы 9 мая, причем без характерных символов поддержки российской армии "Z" и "V".
Также в подземных переходах и других людных местах города расклеено приглашение на акцию "Бессмертный полк России" с указанием места и времени сбора и прохождения колонны демонстрантов.
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Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.