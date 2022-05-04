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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Симферополе с билбордов убрали Путина с цитатами об Украине. ФОТО

сімферополь

Изображения президента страны-агрессора с цитатами о целях "специальной военной операции в Украине" были размещены на центральных улицах и площадях оккупированного города с 24 февраля.

Об этом пишут "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь вместо изображений Путина и его цитат на билбордах размещена пропаганда к 9 мая.

В частности, вместо ситилайтов на городских автобусных остановках с изображением российских "воинов-освободителей" под хештегом "Своих НеБросаем" появились приветствия по случаю Дня победы 9 мая, причем без характерных символов поддержки российской армии "Z" и "V".

Также в подземных переходах и других людных местах города расклеено приглашение на акцию "Бессмертный полк России" с указанием места и времени сбора и прохождения колонны демонстрантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия мощна только в представлении Путина и россиян. О ее "героических" поступках они слышали только с телевизора, - Зеленский

В оккупированном Симферополе с билбордов убрали Путина с цитатами об Украине 01

В оккупированном Симферополе с билбордов убрали Путина с цитатами об Украине 02

Автор: 

Крым (26419) пропаганда (3692) Симферополь (658)


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Топ комментарии
+47
На девятое мая привезите под кацапскую границу камаз трупов орков пускай все видят как рузгэ своих не брасают
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04.05.2022 14:03
+42
И выложить ими букву Z
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04.05.2022 14:04
+35
Яка різниця, що там коїться в дурдомі?
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04.05.2022 14:03
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Яка різниця, що там коїться в дурдомі?
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04.05.2022 14:03 Ответить
Крим готується до самоповернення
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04.05.2022 14:06 Ответить
там багатьом потрібно готуватись до самовтечі через керченський міст...
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04.05.2022 17:18 Ответить
чого? мені цікаво, як це, коли треба подивитись телевізор, щоб дізнатись, що ти думаєш з будь-якого приводу. мабуть, в природі тільки колонії якихсь мурашок себе так ведуть, як москалі, з зовнішнім мозком.
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04.05.2022 14:06 Ответить
На девятое мая привезите под кацапскую границу камаз трупов орков пускай все видят как рузгэ своих не брасают
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04.05.2022 14:03 Ответить
И выложить ими букву Z
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04.05.2022 14:04 Ответить
Не. Там на палку надо надеть и на парад.
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04.05.2022 14:13 Ответить
Там ще на V вистачить)))
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04.05.2022 22:51 Ответить
Новости ипанариума...
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04.05.2022 14:03 Ответить
Щось знають...? Ніякого збереження держтаємниці в країні. Суцільні кроти
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04.05.2022 14:05 Ответить
бажано, що б ті кримські довбні без мізків зібралися колоною 9-го на місток у напрямку параші.
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04.05.2022 14:08 Ответить
В Крыму начали шо то подозревать
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04.05.2022 14:08 Ответить
Убрали высеры пыни и ищут в интернете цитаты Степана Андреевича!
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04.05.2022 14:09 Ответить
дидов на палках носить будут
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04.05.2022 14:11 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
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04.05.2022 14:12 Ответить
19 кусков. Хоть поживут как люди
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04.05.2022 14:38 Ответить
с неделю.
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04.05.2022 17:21 Ответить
СКОРО УКРАИНА БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ НА КРАСНОЙ . СЛАВА ЗСУ!
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04.05.2022 14:12 Ответить
Навєрно....що то пошло не так)))
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04.05.2022 14:14 Ответить
там треба розміщати на біг-бордах залишки ніг, рук..і мусорні мішки рашистів..ото б був "бєсмєртний полк"
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04.05.2022 14:16 Ответить
а в Сєвастополі рускій корабль "масква" разом з чорноморськими бичками...на день побєдобесія під пиво
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04.05.2022 14:18 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 14:17 Ответить
і шо?
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04.05.2022 14:17 Ответить
Так, а 25 тиШШ свєжєдохлих кацапів теж до бєССмєртного полку прирівняють?
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04.05.2022 14:17 Ответить
убогие расчеловеченные белковые организмы.
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04.05.2022 14:24 Ответить
потвора кремлівська - ***** показав всьому світу що таке ссср та чому " флаг красный".
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04.05.2022 16:22 Ответить
А зовсім прибрати Путлера не пробували?
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04.05.2022 16:30 Ответить
 
 