"Это чушь", - Песков о возможности объявления войны Украине и мобилизации в РФ 9 мая
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чепухой сообщение о том, что РФ 9 мая может объявить войну Украине, а также мобилизацию в стране.
Об этом Песков заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Путин может объявить войну (в настоящее время войну в Украине называют "спецоперацией". - Ред.) Украине 9 мая, Песков сказал: "Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь".
Перед этим Песков опроверг сообщение о том, что в РФ 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация.
На вопрос журналистов, следует ли прислушаться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-либо решение по "специальной военной операции в Украине" и даже могут в РФ объявить мобилизацию, Песков сказал: "Нет, не стоит".
"Это неправда, это чушь", - уверяет пресс-секретарь президента РФ.
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пам'ятаєте, як 22-го точно не нападем? бо напали 24-го...
ХЗ.
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Дорогие подписчики и гости! Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин по словам очевидцев выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна.
Тут бы президенту жить да радоваться, ан нет...
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В промышленной зоне города Дзержинска Нижненовогородской области России произошел масштабный пожар - загорелась железнодорожная цистерна с растворителем на открытой территории станции Игумново.«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в районе 8-го производственного участка ОАО «Капролактам» произошло возгорание цистерны. На место происшествия выехали пожарные службы. Угрозы для населенных пунктов и населения нет», - утверждают российские СМИ.
https://news.israelinfo.co.il/world/102623 "Делегация ХАМАС отправилась в Москву на переговоры"
Целью первой спецоперации было захват всей Украины.
Цель второй фазы операции - захват всей Южной Украины.
Цель третьей фазы будет отбежать из Донбасса с минимальными потерями.
Четвертая - отстоять бы мац-кву.
Ложь Пескова: Россия никогда не нападает первой
Первой о подозрительном https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9/a-59725542 стягивании российских войск к границе с Украиной публично сообщила американская газета https://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html The Washington Post 30 октября 2021-го, а 1 ноября эти сведения опубликованными спутниковыми снимками подтвердило издание Politico. Первая реакция российской стороны последовала 3 ноября, когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения "информационным залпом" и "фейк-кампанией".
12 ноября к опровержениям подключился и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил он. Позже Песков попытался выставить эти сведения как "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов" не Москвы, а Киева, который якобы хотел "решить проблему юго-востока силовыми методами".
26 декабря пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос Владимира Соловьева, не https://www.vesti.ru/article/2657298 нападет ли Россия первой : "Россия никогда первой ни на кого не нападала". 20 февраля Песков развил эту мысль: "Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".
ну, просто фізично не міг
це складніше за "паляницю"
Металурги металом вже забеспечені!