РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10941 посетитель онлайн
Новости Война
15 775 70

"Это чушь", - Песков о возможности объявления войны Украине и мобилизации в РФ 9 мая

пєсков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чепухой сообщение о том, что РФ 9 мая может объявить войну Украине, а также мобилизацию в стране.

Об этом Песков заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Путин может объявить войну (в настоящее время войну в Украине называют "спецоперацией". - Ред.) Украине 9 мая, Песков сказал: "Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь".

Перед этим Песков опроверг сообщение о том, что в РФ 9 мая будет объявлена ​​всеобщая мобилизация.

На вопрос журналистов, следует ли прислушаться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-либо решение по "специальной военной операции в Украине" и даже могут в РФ объявить мобилизацию, Песков сказал: "Нет, не стоит".

"Это неправда, это чушь", - уверяет пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия никогда ни на кого не нападала, а только защищалась", – патриарх РПЦ Кирилл. ВИДЕО

Автор: 

Песков Дмитрий (1927) путин владимир (31519) россия (96057) мобилизация (2804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
переводжу з свинособачої: точно все буде
показать весь комментарий
04.05.2022 14:06
+32
Такою ж нісенітницею був напад на Україну.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:07
+30
Ті підпраси перед підлим нападом також виригували - ніхто нападати не збирається, не говоріть дурні і тд. Підпрасам вірити - себе не поважати.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що, так і сказав «нісенітниця»? Але не виключаю, що коли підвісять його шефа, десь так і намагатиметься співати.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:06 Ответить
він навіть паляниця скаже без акценту, і переклад слова скаже правильно, а не клубніка
показать весь комментарий
04.05.2022 14:07 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 14:51 Ответить
переводжу з свинособачої: точно все буде
показать весь комментарий
04.05.2022 14:06 Ответить
Ті підпраси перед підлим нападом також виригували - ніхто нападати не збирається, не говоріть дурні і тд. Підпрасам вірити - себе не поважати.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:10 Ответить
а мо справді 9-го нічого не буде... а все трапиться 10-го.

пам'ятаєте, як 22-го точно не нападем? бо напали 24-го...
ХЗ.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:14 Ответить
Якраз 9го накатять бояри задідофф, 10 просохнуть і айда!
показать весь комментарий
04.05.2022 17:45 Ответить
Бо їм треба було 23 фєвраля отпразновать
показать весь комментарий
04.05.2022 19:17 Ответить
Точно, читаете думки
показать весь комментарий
04.05.2022 14:21 Ответить
Просто буде мобілізація без оголошення війни
показать весь комментарий
04.05.2022 14:07 Ответить
І мобілізація без оголошення мобілізації
показать весь комментарий
04.05.2022 14:12 Ответить
Такою ж нісенітницею був напад на Україну.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:07 Ответить
Это тот кто еще недавно называл бредом и фантазиями Запада что Рашка нападет на Украину
показать весь комментарий
04.05.2022 14:07 Ответить
Що, відразу капітуляція?
показать весь комментарий
04.05.2022 14:07 Ответить
Ну, значить точно буде
показать весь комментарий
04.05.2022 14:08 Ответить
Вот уж 100% достоверный источник кремлевской пропаганды!!!! Прочитал, перевернул на 180 градусов и все сошлось!!! Трави дальше "ершик"!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:34 Ответить
По ходу на 9 мая уже будет 25 + тыс загиблих, а они только войну думают обьявить. Кривозеркалье это лучший помощник ЗСУ. Так тримать, гаспада кацапм)
показать весь комментарий
04.05.2022 14:08 Ответить
🦌😂😂

https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости! Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин по словам очевидцев выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна.
Тут бы президенту жить да радоваться, ан нет...
https://www.instagram.com/p/CdFn3b8t2ZE/?igshid=MDJmNzVkMjY=
показать весь комментарий
04.05.2022 14:09 Ответить
Пащенков вместе с кабаихой надо будет сослать в тундру,когда путлер сдохнет.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:31 Ответить
Від кого вагітна?!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:39 Ответить
Цікаво... Від кого ж кабаїха вагітна?!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:54 Ответить
Від "наслєдніка Хуūла" дон
показать весь комментарий
04.05.2022 15:29 Ответить
А кто отец то?
показать весь комментарий
05.05.2022 09:35 Ответить
ми вже чули нісенітницю--24 лютого..
показать весь комментарий
04.05.2022 14:09 Ответить
Знову сигарети
В промышленной зоне города Дзержинска Нижненовогородской области России произошел масштабный пожар - загорелась железнодорожная цистерна с растворителем на открытой территории станции Игумново.«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы в районе 8-го производственного участка ОАО «Капролактам» произошло возгорание цистерны. На место происшествия выехали пожарные службы. Угрозы для населенных пунктов и населения нет», - утверждают российские СМИ.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:11 Ответить
та даааам https://t.me/pravda_vitka/2780
показать весь комментарий
04.05.2022 14:12 Ответить
та ні, вони тоді наче обіцяли не нападати 22-го
показать весь комментарий
04.05.2022 17:15 Ответить
***,хочу уже его видеть на сосне.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:09 Ответить
Значить так і буде..да, ? рижий клінтор!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:11 Ответить
Ну так це і так зрозуміло що ніхто не скаже раніше 9го щоб потенційне гарматне мясо не втікло за кордон за ці 5 днів що залишилось
показать весь комментарий
04.05.2022 14:12 Ответить
Лаптестан - це повна несенітниця!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:12 Ответить
нісенітний нісеніт,можна подумати рабсіянє слухають західні ЗМІ,що їм хремль приготує то вони і з'їдять..
показать весь комментарий
04.05.2022 14:14 Ответить
9-го будет видно правда ли он "иногда такую пургу несёт"
показать весь комментарий
04.05.2022 14:14 Ответить
у них там все нісенітниця. Але для нас це додаткова небезпека
показать весь комментарий
04.05.2022 14:16 Ответить
ЗАПАМ'ЯТАЙ УБЛЮДОК.... не "несянятница"....а НІСЕНІТНИЦЯ!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:16 Ответить
Если бункерный нацист объявит войну и мобилизацию, то еще больше раздраконит народ Украины. У нас даже пенсионеры готовы душить русню.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:18 Ответить
пІсок, нісенітниця ЦЕ тИ!!!!!!! ПІЗ,,,,дУН ***!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:18 Ответить
Про "вторжение" то же самое говорил. Оказалось, что "вторжения" нет, а есть "специальная военная операция". Точно также объявления войны Украине не будет, максимум -- констатация факта "перехода специальной операции в войну с мировым империализмом". И мобилизации не будет, так как его назовут "добровольно-принудительным массовым призывом"
показать весь комментарий
04.05.2022 14:19 Ответить
Чекаємо ХАМАС в гості?
https://news.israelinfo.co.il/world/102623 "Делегация ХАМАС отправилась в Москву на переговоры"
показать весь комментарий
04.05.2022 14:19 Ответить
все буде 10-го травня.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:20 Ответить
Так у ***** вже ж нема чим оголошувати...
показать весь комментарий
04.05.2022 14:20 Ответить
Ппц просто научитесь понимать ************ и русню,я не шучу,я научился уже давно.поосто переставляйте их слова наоборот и будет вам правда.говорят войск наших нет значит есть,говорят войны не будет ,значит будет,говорят что мобилизации на ********* не будет значит будет,вот и всё
показать весь комментарий
04.05.2022 14:21 Ответить
Значит будет 8-го или 10-го
показать весь комментарий
04.05.2022 14:21 Ответить
Значит будет. Но 10 мая.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:21 Ответить
Нісенітниця це те що Зеленський і Рада досі не оголосили війну РФ! І що юридично це не дозволяє ЗСУ, прикордонникам і іншим воювати на територіях рашистів!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:22 Ответить
Значить правда.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:25 Ответить
Не названный источник в Госдепе сообщил:4 страны НАТО согласились ввести свои войска в Украину...
показать весь комментарий
04.05.2022 14:26 Ответить
А є джерело? Можу повірити про Польщю і то мабуть лише в західні області щоб вивільнити наші сили.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:53 Ответить
Это же будет начало 3 мировой войны. Хотя можно считать что она уже идет, только еще не вышла за пределы Украины...
показать весь комментарий
04.05.2022 15:15 Ответить
***
Целью первой спецоперации было захват всей Украины.
Цель второй фазы операции - захват всей Южной Украины.
Цель третьей фазы будет отбежать из Донбасса с минимальными потерями.
Четвертая - отстоять бы мац-кву.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:32 Ответить
Пятая - увернутся от виселицы в Гааге.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:32 Ответить
Когда слушаешь словоблудие ёршика, или унылого лошака, то его нужно воспринимать с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:39 Ответить
Песков очень авторитетный товарисЧ - ЛЖЕЦ:

Ложь Пескова: Россия никогда не нападает первой

Первой о подозрительном https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9/a-59725542 стягивании российских войск к границе с Украиной публично сообщила американская газета https://www.washingtonpost.com/world/russian-troop-movements-near-ukraine-border-prompt-concern-in-us-europe/2021/10/30/c122e57c-3983-11ec-9662-399cfa75efee_story.html The Washington Post 30 октября 2021-го, а 1 ноября эти сведения опубликованными спутниковыми снимками подтвердило издание Politico. Первая реакция российской стороны последовала 3 ноября, когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения "информационным залпом" и "фейк-кампанией".

12 ноября к опровержениям подключился и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил он. Позже Песков попытался выставить эти сведения как "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов" не Москвы, а Киева, который якобы хотел "решить проблему юго-востока силовыми методами".

26 декабря пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос Владимира Соловьева, не https://www.vesti.ru/article/2657298 нападет ли Россия первой : "Россия никогда первой ни на кого не нападала". 20 февраля Песков развил эту мысль: "Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".
показать весь комментарий
04.05.2022 14:43 Ответить
20 февраля. "Действия Запада, ежедневно объявляющего дату якобы вторжения России на Украину, носят провокационный характер, это ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."
показать весь комментарий
04.05.2022 14:43 Ответить
світовій спільноті варто перестати слухати рашистські нісенітниці ,а робити свою справу по "депутнізації" і "дерашизації" рабсії
показать весь комментарий
04.05.2022 14:45 Ответить
Брешет как всегда. Сравнения с собакой исключаю, чтобы не обидеть хорошое животное
показать весь комментарий
04.05.2022 14:48 Ответить
Думаю,что действительно мобилизации не будет,в рай не хочет даже Гундяев.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:48 Ответить
Ну тоді правда
показать весь комментарий
04.05.2022 14:54 Ответить
Все що вони кажуть, потів відбувається навпаки! Вони рвали на собі волосся, що не планують ніяких бойових дій проти України, тепер всі знають ціну їхнього слова!
показать весь комментарий
04.05.2022 14:56 Ответить
А зачем спрашивать что-то у путлеровского урода? Он же никогда не скажет правду, или как когда-то комунисты в совке - збреше правду....
показать весь комментарий
04.05.2022 15:07 Ответить
а не пох?
показать весь комментарий
04.05.2022 15:12 Ответить
брехливі ушльопки коли кажуть НІ значить все буде навпаки
показать весь комментарий
04.05.2022 15:15 Ответить
Именно тоже самое это животное произносило в 20-х числах февраля про нападение на Украину.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:18 Ответить
Ніякого змісту немає ставити такі запитання, а , тим більше, слухати відповіді на них.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:19 Ответить
не міг піськов сказати "нісенітниця"
ну, просто фізично не міг
це складніше за "паляницю"
показать весь комментарий
04.05.2022 15:29 Ответить
Значит, будет всеобщая мобилизация на московии. Русофашистам не хватает фашистов.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:35 Ответить
Значить такий варіант ймовірний і розглядається.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:13 Ответить
Помста бородянського кота;
показать весь комментарий
04.05.2022 16:13 Ответить
Побачимо все 9 травня! Але, знаючи москалів, військовим( і не тільки) треба готовитись.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:29 Ответить
Пес секретар президента ПФ ***** "пу#іна" Йоржик піськоф, чи не ті казав: що вУкраїну свинопси совати свого п'ятака не будуть? Перекажи ***** щоб воно крематорії, замість танків, висилало! Літо, смердить свинопсиним (рюзьгим) духом...
Металурги металом вже забеспечені!
показать весь комментарий
04.05.2022 17:15 Ответить
 
 