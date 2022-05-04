"Это чушь", - Песков о возможности объявления войны Украине и мобилизации в РФ 9 мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чепухой сообщение о том, что РФ 9 мая может объявить войну Украине, а также мобилизацию в стране.

Об этом Песков заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Путин может объявить войну (в настоящее время войну в Украине называют "спецоперацией". - Ред.) Украине 9 мая, Песков сказал: "Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь".

Перед этим Песков опроверг сообщение о том, что в РФ 9 мая будет объявлена ​​всеобщая мобилизация.

На вопрос журналистов, следует ли прислушаться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-либо решение по "специальной военной операции в Украине" и даже могут в РФ объявить мобилизацию, Песков сказал: "Нет, не стоит".

"Это неправда, это чушь", - уверяет пресс-секретарь президента РФ.

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