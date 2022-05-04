'Установлены местонахождение и условия содержания депортированных во Владивосток 300 мариупольцев, - Андрющенко

Удалось найти местонахождение и узнать условия содержания 300 жителей Мариуполя, которые были депортированы в Россию, в город Владивосток.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мариупольцев расселили в поселке Врангеля, в здании, похожем на общежитие или гостиницу. Денег людям не выдают, вещами не снабжают, кормят трехкратно некачественной пищей. Возможности выйти на связь с родными нет.

"Документов у людей нет, длится процедура оформления. Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры оформления и провести дальнейшее переселение в другие городки", - отметил советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что на работу можно устроиться только на предлагаемые вакансии – речь идет о низкоквалифицированном и низкооплачиваемом труде. Россияне говорят, что можно в любой момент отказаться от статуса "укрытия от войны", но мариупольцы им не верят.

"Фактически, наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц - август с температурой +21. Зачем? Нет слов", - добавил Андрющенко

Смотрите также: Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге". ДОКУМЕНТ+ФОТО