'Установлены местонахождение и условия содержания депортированных во Владивосток 300 мариупольцев, - Андрющенко
Удалось найти местонахождение и узнать условия содержания 300 жителей Мариуполя, которые были депортированы в Россию, в город Владивосток.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мариупольцев расселили в поселке Врангеля, в здании, похожем на общежитие или гостиницу. Денег людям не выдают, вещами не снабжают, кормят трехкратно некачественной пищей. Возможности выйти на связь с родными нет.
"Документов у людей нет, длится процедура оформления. Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры оформления и провести дальнейшее переселение в другие городки", - отметил советник мэра Мариуполя.
Он добавил, что на работу можно устроиться только на предлагаемые вакансии – речь идет о низкоквалифицированном и низкооплачиваемом труде. Россияне говорят, что можно в любой момент отказаться от статуса "укрытия от войны", но мариупольцы им не верят.
"Фактически, наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц - август с температурой +21. Зачем? Нет слов", - добавил Андрющенко
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Климат Владивостока муссонный.
Средняя температура августа: 19,8 °C.
Абсолютный максимум температуры: +33,6 °C.
Средняя температура января: −12,3 °C.
Абсолютный минимум температуры: −31,4 °C.
Рекордный максимум осадков за сутки: 243,5 мм.
Боюсь - більшість знайдуться у таких глубинках - куда у заслання посилали