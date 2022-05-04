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Новости Агрессия России против Украины Война
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'Установлены местонахождение и условия содержания депортированных во Владивосток 300 мариупольцев, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Удалось найти местонахождение и узнать условия содержания 300 жителей Мариуполя, которые были депортированы в Россию, в город Владивосток.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мариупольцев расселили в поселке Врангеля, в здании, похожем на общежитие или гостиницу. Денег людям не выдают, вещами не снабжают, кормят трехкратно некачественной пищей. Возможности выйти на связь с родными нет.

"Документов у людей нет, длится процедура оформления. Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры оформления и провести дальнейшее переселение в другие городки", - отметил советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что на работу можно устроиться только на предлагаемые вакансии – речь идет о низкоквалифицированном и низкооплачиваемом труде. Россияне говорят, что можно в любой момент отказаться от статуса "укрытия от войны", но мариупольцы им не верят.

"Фактически, наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц - август с температурой +21. Зачем? Нет слов", - добавил Андрющенко

Смотрите также: Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя: "25 - у меня умер дедушка. 26 - у меня рана на спине, у сестры рассечена голова, у мамы вырвано мясо на руке и дыра в ноге". ДОКУМЕНТ+ФОТО

Автор: 

депортация (687) Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+23
Я думаю ,що то любителі руzzгАва мірра,які чекали АсвА бадітелей і дочекались.))Тепер вони на родіне дедов'.Тож хай насолоджуються!)))
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04.05.2022 14:23
+21
Бачив інтервью з однією депортованою. в дупу щира без мила лізла, так дякувала "шта харашо прінялі" і т.п. так що з терміноми "депортували" я б може і не погодився
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04.05.2022 14:25
+15
Многих насильно перевозили
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04.05.2022 14:24
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Я думаю ,що то любителі руzzгАва мірра,які чекали АсвА бадітелей і дочекались.))Тепер вони на родіне дедов'.Тож хай насолоджуються!)))
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04.05.2022 14:23 Ответить
Многих насильно перевозили
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04.05.2022 14:24 Ответить
Так получается их не на засрашку вывезли а в Китай. Пусть свяжутся с Цзынем Пынем.
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04.05.2022 14:24 Ответить
Бачив інтервью з однією депортованою. в дупу щира без мила лізла, так дякувала "шта харашо прінялі" і т.п. так що з терміноми "депортували" я б може і не погодився
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04.05.2022 14:25 Ответить
Вообще Владивосток южнее Симферополя, да и для "задницы мира" город всё же довольно крупный.
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04.05.2022 14:34 Ответить
Так чего ты до сих пор мучаешься в Украине?
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04.05.2022 15:06 Ответить
"маріупольців розселили в селищі Врангеля". Врангель - дупа, приєднана до Находки.
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04.05.2022 15:12 Ответить
Питань більше ніж відповідей. Як їх туди доправили? Залізницею чи літаком? Чому 'любителі китаю' не просять китайців забрати їх на кордоні? І чи не поїхали ті люди туди за власним бажанням?
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04.05.2022 14:34 Ответить
якщо там є люди яким "какая разница" то дупа це саме те місце що їм потрібне..
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04.05.2022 14:39 Ответить
Що розповіли евакуйовані маріупольці?За її словами, до місця збору людей прийшли журналісти, почали спілкуватися й питати, хто їде в Україну. «Ми всі підняли руки. Вони почали нам казати: "Чи поїдете ви до Новоазовська, до Ростова-на-Дону?" Ми сказали: "Ні, ми хочемо в Україну"....Джерело:https://hromadske.ua/
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04.05.2022 14:48 Ответить
Окупанти їх не годували, та погано з ними поводилися, але за 29 годин вони прибули у Запоріжжя.
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04.05.2022 14:53 Ответить
Так там тоді повинно з'явитися 73 % почитателів автора цієї репліки
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04.05.2022 15:00 Ответить
По секретный данным переписи Шариковіх на РабZee меньше 80 млн.тому и воруют Українців ...особливо діточок...,,,крысы мавзолейные
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04.05.2022 14:50 Ответить
так,рашисти хочуть розбавити китайський схід рф,але то вже все марно,бо по уральські гори інтенсивно заселяють хуацяо
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04.05.2022 14:57 Ответить
Так и есть. Рузьке уже сейчас на полукровок монгольских смахивают. Если постоянно не подливать украинской крови то уже через пару десятков лет дикая монгольская кровь возьмет верх окончательно и рухнет вся росийская пропаганда о *рузьком народе* как то причастном к Киевской Руси.
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04.05.2022 15:11 Ответить
Рашисты просто реализуют озвученные ранее планы - расселение украинцев по Сибири и Дальнему Востоку, дабы противодействовать вымиранию населения там и ползучему захвату этих земель китайцами, а украинские земли они хотят заселить своими орками из средней полосы РФ.
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04.05.2022 14:57 Ответить
Тільки не кажіть нам тут зараз, що це патріотично налаштовані громадяни... Вата хотіла "рюзькі мір" -вата його отримала... впевнений шо серед них є навіть ті хто здавав позиції українських військових у Маріуполі.
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04.05.2022 15:00 Ответить
Цікаво, а як багато з них є ватніками? Бо якщо там їз більшість, то шкодувати нема за ким. Так само треба робити з усіма, хто кликав сюди "русский мир". Нехай хавають...
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04.05.2022 15:00 Ответить
Там їм і місце, якби не хотіли, то би нікуди не поїхали. Там одні ватніки поїхали, які вірили, що їх ЗСУ обстрілює!!
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04.05.2022 15:06 Ответить
Что то мне подсказывает что ети *люди* были не против. Ну конечно они надеялись что *асвабадители* их в Мацкву везут и золотом осыпать будут, а не в глухие сибирские ***** оленям хвосты крутить и горшки после кацапов вылизывать. Но то такое уже.
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04.05.2022 15:06 Ответить
идинахвследзаМацКвой...
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04.05.2022 15:26 Ответить
орда всегда людей захватывала и угоняла в рабство...
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04.05.2022 15:07 Ответить
Что то вспомнилось как украинец звонит своему бывшему однокласнику на дальний Восток разии, спрашивает как погодка. Говорит сегодня -20. А почему по новостям говорят что у вас -50. А, так то на улице.
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04.05.2022 15:16 Ответить
Климат Владивостока

Климат Владивостока муссонный.
Средняя температура августа: 19,8 °C.
Абсолютный максимум температуры: +33,6 °C.
Средняя температура января: −12,3 °C.
Абсолютный минимум температуры: −31,4 °C.
Рекордный максимум осадков за сутки: 243,5 мм.
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04.05.2022 15:40 Ответить
Владивосток - таки дуже далеко , але таки немаленьке місто ...
Боюсь - більшість знайдуться у таких глубинках - куда у заслання посилали
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04.05.2022 15:17 Ответить
пусть там сидят они так этого ждали до последнего три месяца не хотели эвакуироваться
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04.05.2022 16:13 Ответить
Задля чого? Нема слів", - додав Андрющенко Джерело: - так это же понятно. Для процветания "руССкого мира" нужны рабы. Так как москали работать не умеют и не хотят, постоянно квасят. Тем более, как ранее было сказано, там "дупа мира"
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04.05.2022 17:28 Ответить
 
 