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Кремль отказывается от термина "денацификация", потому что россияне не понимают, что это такое

путин,путін

Граждане РФ не могут объяснить, что означает термин "денацификация", а многим из них даже выговорить его сложно.

Об этом говорится в материале российских оппозиционных расследователей "Проект", сообщает Цензор.НЕТ.

Они отмечают, что пропагандисты не смогли заранее приучить россиян к терминам "денацификация" и "демилитаризация". Путин использовал их в выступлении 24 февраля, в котором заявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Почти сразу выяснилось, что термин неудачный. Приблизительно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом отношения россиян к основным тезисам пропаганды. Четыре собеседника "Проекта" — высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи — утверждают, что респонденты не смогли толком объяснить, что значит "денацификация". Кроме этого, людям было сложно даже произнести это слово, говорит один из собеседников", – говорится в материале.

Читайте: В оккупированном Симферополе с билбордов убрали Путина с цитатами об Украине. ФОТО

Российские власти пытались найти новые слова, чтобы объяснить цель войны, но сделать это не удалось. Так что кремлевцы решили просто сократить использование слова "денацификация" в эфире.

"Это хорошо видно по эфирам программы "Вести недели" Дмитрия Киселева. В первом после начала войны выпуск он не менее семи минут объяснял смысл "денацификации". Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это раз за весь выпуск ", – пишет "Проект".

Также читайте: Российская армия мощна только в представлении Путина и россиян. О ее "героических" поступках они слышали только с телевизора, - Зеленский

пропаганда (3692) россия (96057)


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Топ комментарии
+16
ну так, тепер вони просто вживають слово "знищення"
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04.05.2022 14:37
+16
денацифікація, ідентифікація, ідентифікаційний код - дуже складні слова для росіян , не те що зрозуміти, вимовити важко
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04.05.2022 14:39
+13
Яка біда ця зайва хромосома в кацапів...
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04.05.2022 14:39
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ну так, тепер вони просто вживають слово "знищення"
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04.05.2022 14:37 Ответить
Тепер відмовлЯться від демілітаризації та посягань на Крим і Донбас
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04.05.2022 14:41 Ответить
Їм більшисть слів вимовити складно
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04.05.2022 14:39 Ответить
Яка біда ця зайва хромосома в кацапів...
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04.05.2022 14:39 Ответить
у людини 23 пари - 46 хромосом, у шимпанзе - 24 пари, 48 хромосом... нічого зайвого)))
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04.05.2022 14:52 Ответить
але ж у кацапів їх 47
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04.05.2022 14:54 Ответить
Надтварина, що має душу психопата, ось що представляє більшість ********* москальського насєлєнія!
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04.05.2022 14:56 Ответить
денацифікація, ідентифікація, ідентифікаційний код - дуже складні слова для росіян , не те що зрозуміти, вимовити важко
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04.05.2022 14:39 Ответить
Вони "паляниця" вимовити не в змозі, а тут таке...
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04.05.2022 14:42 Ответить
Да ужжж... Их и так бандеры этой "паляныцей" вкрай зашугали, а тут ещё свои с контрольным в голову... И так же понятно, что каждый расеянин страдает с рождения гиппопотомомонстросесквиппедалиофобией (боязнью сложных или длинных слов), а они к нему со своей "денацификацией". Да ещё не только выговори, а и смысл им поясни. Зверьё, чесслово...

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05.05.2022 09:41 Ответить

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05.05.2022 09:44 Ответить
Кацапи знають тільки анальну дефлорацію посрєдством набутиліванія.
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04.05.2022 17:45 Ответить
Скоро зрозуміють, коли Україна захопить росію
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04.05.2022 14:42 Ответить
це означає що китайську пора вивчати)))денацифікатори хрєнові
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04.05.2022 14:42 Ответить
Разговор двух в лоскуты пьяных рабссиян: -Ты у меня ассоциируешься с
козлом..... Другой, возмущенно- А ты у меня асс.. асс.. ассоси ты "уй.
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04.05.2022 14:43 Ответить
тому що паралелі занадто очевидні: бомби на київ вранці, фюрер в бункері, ленд-ліз, героїзм оточених захисників брестської фортеці - краще не нагадувати про поняття "нацизм", щоб, боронь боже, не почали питання задавати: а хто ж, власне, є нацистами?..
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04.05.2022 14:46 Ответить
Кацап само по себе существо очень тупое, не способное в креатив. В Украине появился такой замечательный термин, как декоммунизация, который знатно подпалил ватные пуканы. Решили придумать ответку. Но какую? Украинская нация борется за свою свободу. Нация, националисты, нацисты. О, придумал, денацизация! Не, не так. Денацификация! Отлично, так в методичку и запишем!
В таком ключе работает вся кацапская пропаганда. Говноанальные тезисы и перелицованные западные статьи.
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04.05.2022 14:48 Ответить
Це не дивно. Єдине що розуміють кацапські бурлаки та кріпаки-це набутилізація.
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04.05.2022 14:48 Ответить
За 20 років рашисті повністю спаплюжили свій "рюський язик",
так, що самі перестали його розуміти.
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04.05.2022 14:51 Ответить
***** і компанія своїх холопів за людей не ставить одне не розумію чого постійно подаеться так ніби ***** важлива думка його людей?що скажуть люди, не розуміють те чи інше, що подумають, і як людям преподнести перемоги 9 травня і тд, да він клав на людей своїх же, і ніколи не прислухався, так як він захоче так і буде, не розумію цю метушню навколо, що подумають люди як вони не подадуть якусь перемогу, або пропагандонські канали в які ******** молйони щоб люди "думали" так як хоче ботоксний який сенс?сумніваюсь якщо не будуть подавать інфу так як треба то народ населення взбунтуеться та знесе царя, не вийде і не знесе, бо кацапи боягузи це в генах
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04.05.2022 14:52 Ответить
"денацифікація" - це нісенітниця
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04.05.2022 14:54 Ответить
Я вважаю, що цим словом можна було б в рашці робити розмежування між людей: хто може вимовити або може сказати, що воно означає - того на соловки або "сонячний магадан" - будувати "нову рашу", а хто не може вимовити чи не розуміє значення - той "класово близький елемент" - пайку йому підвищену!
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04.05.2022 18:00 Ответить
Надтварина, що має душу психопата, ось що представляє більшість ********* москальського насєлєнія!
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04.05.2022 14:58 Ответить
Денаціфікація
-це коли піськов робить Фуйлу "обгризаніє"
а лавров звинувачує в цьому Ізраіль
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04.05.2022 15:00 Ответить
сама, по ху...йлу, головна й сама брехлива причина війни проти України виявилась висмоктаною ху...йлом із дупи... чиєї? може коня педального? чи передаста патрушева? Міг би, ****** кремлівсько-фашистська, зразу сказати - що існування паРаші не сумісне з Україною і вони йдуть війною.
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04.05.2022 15:01 Ответить
Вже час вводити в обіг : "депутінізація", "деруськафедереція",
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04.05.2022 15:01 Ответить
пуйло завтра здохне... а русифіуація України була на протязі більше 350 років... до дерусифікації потрібна ще й українізація. За 350 років значна частина українців булу асимільована й денацілізована(особливо багато при совку) тому для них потрібна українізація. Асиміляція й денаціоналізація - злочини споріднені зі злочинами газових камер Аушвіца - знищувався народ. Тому все роSSійське - на смітник(мова, "культура", слав,янські спекуляції, "братство", література...) на Заході ніхто на нас не зазіхає й культура там істинна, разом з літературою, якими ми обділені із за русифікації і практично не знаємо.
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04.05.2022 16:05 Ответить
Денацификация - это уничтожение украинской нации. Просто по правилам русского языка. И эта статья в спутнике с автопубликацией 26-го февраля это ясно и чётко подчеркивает, что сюда шли росгвардия и ФСБ для осуществления геноцида.

А то, что они там якобы хотели, называется денацизмофикация. Это цель они, очевидно, и не ставили, так как больших нацистов, чем русские, в мире нет. Считают себя исключительной нацией, а всех остальных - недолюдьми. Притом прямо так и считают. Новость про японцев - сразу сотни сообщений про узкоглазых (то есть и китайцев оскорбляют). Они даже свои нации внутри России ненавидят.
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04.05.2022 15:03 Ответить
Срочно вводите "депаланицязацію"
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04.05.2022 15:07 Ответить
Це ще лишній раз доводить, що москалі нерозумні ********.
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04.05.2022 15:27 Ответить
Весь мир отказывается от понятия "россия" потому, что не знает что это такое.
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04.05.2022 15:31 Ответить
А чего так? Что-то не получается? Нужно ещё какую то гадость придумать?
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04.05.2022 15:32 Ответить
МУДАЧЬЁ !!!
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04.05.2022 15:41 Ответить
А як вони взагалі можуть щось розуміють якщо замість мізків в них телевізор з дебілом соловйовим?
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04.05.2022 16:34 Ответить
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04.05.2022 16:34 Ответить
І це не дивно...
Кацапи взагалі погано розуміються на значеннях термінів...
Наприклад - вони чомусь досі ставлення до себе світу й українців зокрема називають "РУСАФОБІЄЙ"...
Пояснюю - "ФОБІЯ", латиною означає "БОЯЗНЬ"...
А те, що відбувається з кацапами в Україні й в усьому цевілізованому світі, називається РУСОФІЛІЄЮ!...
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04.05.2022 17:17 Ответить
Нє. "-філія" - це дружба/любов.

Якщо вже звертатись до латині, то правильніше було б, мабуть явище називати "русодиум". Бо "odium" - це "ненависть".

А відношення рашкованів до України, скоріше виражається словом "інвідіа". На латині "invidia" - це "заздрість, ревнощі, злість"...
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04.05.2022 18:13 Ответить
а ты хоть сам понимаешь что это такое,урод херов!!!
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04.05.2022 17:24 Ответить
Бо для расяян "денацифікація" це вкрасти унітаз з української хати
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04.05.2022 18:09 Ответить
Москальські дегенерати добре розуміють слово "жопа", особливо, коли вона насувається.
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04.05.2022 18:10 Ответить
 
 