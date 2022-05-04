Кремль отказывается от термина "денацификация", потому что россияне не понимают, что это такое

Граждане РФ не могут объяснить, что означает термин "денацификация", а многим из них даже выговорить его сложно.

Об этом говорится в материале российских оппозиционных расследователей "Проект", сообщает Цензор.НЕТ.

Они отмечают, что пропагандисты не смогли заранее приучить россиян к терминам "денацификация" и "демилитаризация". Путин использовал их в выступлении 24 февраля, в котором заявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Почти сразу выяснилось, что термин неудачный. Приблизительно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом отношения россиян к основным тезисам пропаганды. Четыре собеседника "Проекта" — высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи — утверждают, что респонденты не смогли толком объяснить, что значит "денацификация". Кроме этого, людям было сложно даже произнести это слово, говорит один из собеседников", – говорится в материале.

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Российские власти пытались найти новые слова, чтобы объяснить цель войны, но сделать это не удалось. Так что кремлевцы решили просто сократить использование слова "денацификация" в эфире.

"Это хорошо видно по эфирам программы "Вести недели" Дмитрия Киселева. В первом после начала войны выпуск он не менее семи минут объяснял смысл "денацификации". Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это раз за весь выпуск ", – пишет "Проект".

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