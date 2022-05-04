Кремль отказывается от термина "денацификация", потому что россияне не понимают, что это такое
Граждане РФ не могут объяснить, что означает термин "денацификация", а многим из них даже выговорить его сложно.
Об этом говорится в материале российских оппозиционных расследователей "Проект", сообщает Цензор.НЕТ.
Они отмечают, что пропагандисты не смогли заранее приучить россиян к терминам "денацификация" и "демилитаризация". Путин использовал их в выступлении 24 февраля, в котором заявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.
"Почти сразу выяснилось, что термин неудачный. Приблизительно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом отношения россиян к основным тезисам пропаганды. Четыре собеседника "Проекта" — высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи — утверждают, что респонденты не смогли толком объяснить, что значит "денацификация". Кроме этого, людям было сложно даже произнести это слово, говорит один из собеседников", – говорится в материале.
Российские власти пытались найти новые слова, чтобы объяснить цель войны, но сделать это не удалось. Так что кремлевцы решили просто сократить использование слова "денацификация" в эфире.
"Это хорошо видно по эфирам программы "Вести недели" Дмитрия Киселева. В первом после начала войны выпуск он не менее семи минут объяснял смысл "денацификации". Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это раз за весь выпуск ", – пишет "Проект".
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козлом..... Другой, возмущенно- А ты у меня асс.. асс.. ассоси ты "уй.
брестської фортеці- краще не нагадувати про поняття "нацизм", щоб, боронь боже, не почали питання задавати: а хто ж, власне, є нацистами?..
В таком ключе работает вся кацапская пропаганда. Говноанальные тезисы и перелицованные западные статьи.
так, що самі перестали його розуміти.
народнаселення взбунтуеться та знесе царя, не вийде і не знесе, бо кацапи боягузи це в генах
-це коли піськов робить Фуйлу "обгризаніє"
а лавров звинувачує в цьому Ізраіль
А то, что они там якобы хотели, называется денацизмофикация. Это цель они, очевидно, и не ставили, так как больших нацистов, чем русские, в мире нет. Считают себя исключительной нацией, а всех остальных - недолюдьми. Притом прямо так и считают. Новость про японцев - сразу сотни сообщений про узкоглазых (то есть и китайцев оскорбляют). Они даже свои нации внутри России ненавидят.
Кацапи взагалі погано розуміються на значеннях термінів...
Наприклад - вони чомусь досі ставлення до себе світу й українців зокрема називають "РУСАФОБІЄЙ"...
Пояснюю - "ФОБІЯ", латиною означає "БОЯЗНЬ"...
А те, що відбувається з кацапами в Україні й в усьому цевілізованому світі, називається РУСОФІЛІЄЮ!...
Якщо вже звертатись до латині, то правильніше було б, мабуть явище називати "русодиум". Бо "odium" - це "ненависть".
А відношення рашкованів до України, скоріше виражається словом "інвідіа". На латині "invidia" - це "заздрість, ревнощі, злість"...