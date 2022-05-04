В Попасной и Рубежном продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Доступ к городам осложнен, - Гайдай

Ситуация в некоторых городах в Луганской области продолжает быть сложной. Из-за постоянных вражеских обстрелов жители, оставшиеся в населенных пунктах, скоро могут остаться без пищи и воды.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки намеренно готовят по больницам, объектам критической инфраструктуры, зернохранилищам, продскладам, гумштабам, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу в области. Перебиты трубы газовые, перебиты подстанции электрические, то есть воду нельзя уже качать. Цель россиян - Голодомор, отсутствие медпомощи в Луганской области", - отмечает Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас очень тяжелая ситуация в Рубежном и Попасной.

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"Доставить гумпомощь в Попасную и Рубежное, как и произвести эвакуацию людей, тоже невозможно. Там все расстреливается. Еды и воды там хватит всего на неделю. Но мы пытаемся прорваться хотя бы на окраины города и в села поблизости и доставлять необходимое", - подчеркивает глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай сказал, что рашисты хотят захватить Северодонецк, окружив его.

"В теории мы понимаем, как хотят окружить город россияне, но на практике третий месяц ничего им не удается. Поэтому они и обстреливают просто наугад город из градов, из артиллерии. Сделать ничего не могут, хотят просто разрушить. Ждем дальнобойную артиллерию, чтобы рашисты массово ехали домой в пакетах.", - говорится в сообщении Сергея Гайдая.