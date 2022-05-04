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В Попасной и Рубежном продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Доступ к городам осложнен, - Гайдай

попасна

Ситуация в некоторых городах в Луганской области продолжает быть сложной. Из-за постоянных вражеских обстрелов жители, оставшиеся в населенных пунктах, скоро могут остаться без пищи и воды.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки намеренно готовят по больницам, объектам критической инфраструктуры, зернохранилищам, продскладам, гумштабам, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу в области. Перебиты трубы газовые, перебиты подстанции электрические, то есть воду нельзя уже качать. Цель россиян - Голодомор, отсутствие медпомощи в Луганской области", - отмечает Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас очень тяжелая ситуация в Рубежном и Попасной.

Читайте: Желающих выехать из Лисичанска и Северодонецка почти нет, а эвакуироваться из Рубежного и Попасной невозможно, - Гайдай

"Доставить гумпомощь в Попасную и Рубежное, как и произвести эвакуацию людей, тоже невозможно. Там все расстреливается. Еды и воды там хватит всего на неделю. Но мы пытаемся прорваться хотя бы на окраины города и в села поблизости и доставлять необходимое", - подчеркивает глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай сказал, что рашисты хотят захватить Северодонецк, окружив его.

"В теории мы понимаем, как хотят окружить город россияне, но на практике третий месяц ничего им не удается. Поэтому они и обстреливают просто наугад город из градов, из артиллерии. Сделать ничего не могут, хотят просто разрушить. Ждем дальнобойную артиллерию, чтобы рашисты массово ехали домой в пакетах.", - говорится в сообщении Сергея Гайдая.

голод (148) Голодомор (1055) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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До кого доставить? Взял за шкирку вшестером и выкинул всех в автозак, кто не хочет эвакуироваться. И вывез подальше. Хватит загружать врачей ранеными, которых могло не быть, а также возить гуманитарку с чудовищным риском.

И так с каждым населенным пунктом в определенное время, заставляя кацапов реально все сравнивать с землей, теряя при этом технику и людей. Это выгодная и адекватная тактика в войне на истощение.
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04.05.2022 15:00 Ответить
Саме так ,якщо відмовляються евакуюватися вчасно то повинні поставити свій підпис,бо потім рашисти використовують їх як живий щит і як тоді допомогти в такий ситуації.
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04.05.2022 15:09 Ответить
В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.

На "Азовстали" идут тяжелые бои.

Связи с украинскими бойцами нет.https://www.pravda.com.ua/rus/authors/561fc96582bad/ "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" - СРЕДА, 4 МАЯ 2022, 13:58
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04.05.2022 15:04 Ответить
их місяць умовляли евакуюватися. Порожні автобуси відїзжали....
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04.05.2022 15:05 Ответить
Ви самі колись евакуювались? Ні?
Ну то спробуйте.
Це дуже важка сітуація. Де жити, на що жити?
Я півтора місяца не виїзжала з Харкова, причому з Салтівки.
Та і виїхала , бо дочка у Київі, а так мабуть так і сиділа б там
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04.05.2022 15:39 Ответить
Может хватит брехать и врагу подыгрывать? Миллионы украинцев эвакуировались, имеют жилье и с голоду не умирают.
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04.05.2022 17:01 Ответить
Харків не захоплений орками і не буде захоплений. А от те що ті маленькі міста на Донбасі на лінії фронту будуть зруйновані та захоплені - було зрозуміло. І залишитися там могли лише самовпевнені ідіоти або ті хто чекав на асвабадитєлєй. От тепер нехай не скиглять.
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04.05.2022 17:15 Ответить
 
 