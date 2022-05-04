У Молдовы есть планы на случай "пессимистических" сценариев из-за войны в Украине, - Санду

Президент Майя Санду заявила, что у Молдовы есть планы на случай чрезвычайной ситуации при "пессимистичных" сценариях из-за опасений, что она может быть втянута в войну в Украине.

Об этом Санду сказала на пресс-конференции с главой Евросовета в Кишиневе в среду. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Санду отметила, что Молдова не видит непосредственной угрозы из-за переброски беспорядков от войны в Украине на свою территорию, несмотря на провокации пророссийских сепаратистов в Приднестровье.

Украина обвинила Россию в попытке втянуть Молдову в войну. Кремль выразил "беспокойство" из-за ситуации в сепаратистском регионе Молдовы.

Читайте: Президент Молдовы Санду предложила Украине первую военную помощь в виде бригады саперов

На вопрос, обеспокоена ли она из-за возможных беспорядков в ближайшие дни, Санду ответила, что "мы не видим неизбежной угрозы в ближайшее время".

"Но, конечно, у нас есть планы на случай непредвиденных ситуаций для таких сценариев, которые менее оптимистичны или пессимистично", - отметила президент Молдовы.

Также читайте: Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, - Буданов

Она повторила свою характеристику последних событий как "провокаций" со стороны сепаратистов и сказала, что полиция Молдовы делала все, что могла на подконтрольной территории, чтобы обеспечить стабильность.

Власти непризнанного Приднестровья на днях сообщили о ряде терактов и взрывов, в которых обвинили Украину.