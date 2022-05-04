У Молдовы есть планы на случай "пессимистических" сценариев из-за войны в Украине, - Санду
Президент Майя Санду заявила, что у Молдовы есть планы на случай чрезвычайной ситуации при "пессимистичных" сценариях из-за опасений, что она может быть втянута в войну в Украине.
Об этом Санду сказала на пресс-конференции с главой Евросовета в Кишиневе в среду. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Санду отметила, что Молдова не видит непосредственной угрозы из-за переброски беспорядков от войны в Украине на свою территорию, несмотря на провокации пророссийских сепаратистов в Приднестровье.
Украина обвинила Россию в попытке втянуть Молдову в войну. Кремль выразил "беспокойство" из-за ситуации в сепаратистском регионе Молдовы.
На вопрос, обеспокоена ли она из-за возможных беспорядков в ближайшие дни, Санду ответила, что "мы не видим неизбежной угрозы в ближайшее время".
"Но, конечно, у нас есть планы на случай непредвиденных ситуаций для таких сценариев, которые менее оптимистичны или пессимистично", - отметила президент Молдовы.
Она повторила свою характеристику последних событий как "провокаций" со стороны сепаратистов и сказала, что полиция Молдовы делала все, что могла на подконтрольной территории, чтобы обеспечить стабильность.
Власти непризнанного Приднестровья на днях сообщили о ряде терактов и взрывов, в которых обвинили Украину.
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Белый дом возмутило несерьезное отношение Зеленского к «российской угрозе»
Белый дом недоволен позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы «вторжения» России, сообщают американские СМИ. По словам источников, украинский глава обвиняет Штаты в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу».
а так же мы гораздо раньше получили без виз!!
и Молдова тоже пролила кровь с русней ещё в 92- ом
а так же Молдова приехала больше беженцев в процентном соотношении на каждого жителя чем любая друга страна!
более 100 тыс беженцев были приняты молдаванами в свои дома!!
наше вхождение в ЕС никак не связанно с украинскими событиями и нас в ЕС принимают именно страны ЕС а не кто иной!!!
у вас к молдаванам какие претензии???
они по сути уже давно в ЕС
более миллиона из наших почти 3 млн молдаван живут в ЕС
то есть треть населения почти!!!
Ваша біда не в тому, що ви ... недалекі, а в тому, що ви того навіть не у змозі усвідомити. І пишаєтеся і нахваляєтеся своїм примітивізмом.
Извиняться за ошибки способны только достойные, мрази - всегда остаются мразями и проявляют свою натуру при первом удобном случае.
так что молдаване не сидели за спиной а защищали свою землю
и если надо будет ещё повторят
не сомневайся
обойдемься без вашей помощ
2. При приближении рашистов к границам Молдовы провести Внеплановые и Бессрочные военные учения НАТО - МОЛДОВА на всей территории Молдовы.
3. Провести всенародный референдум о присоединении к Евросоюзу (если Орбанутые помешают - к Румынии)
Конечно некоторые "братья" хотят чтобы Молдова развязала заведомо проигрышную войну на своей территории... только для того чтобы отвлечь на нее немного сил рашистов - ЭТИМ "братья" показывают свое истинное отношение к Молдове... рашистское отношение.
Украина дала такой повод росии??? дебилы
Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
почему с 2014 не зачистили свой Донбасс????
напиши почитаем
Мы уже воевали с россиянами в 92-ом
и Санду сама разбереться
у неё Гарвардском образование куда дураков не берут даже за большие деньги
займись своими делами
это твоей русней надо приготовиться снять штаны
а молдаване хорошо давали по зубам в Приднестровье в 92
можешь поинтересоваться!!!
молдаване веками воевали с самыми большими империями- Османской, Австро-Венгрией и Росией
и ее только воевали но хорошо давали по зубам и сохранили свои земли и народ для последователей
у нас есть дух и смокаем защититься как наши предки
в 92- ом мы уже проходили войнушку с русней!!
танки хорошо горели
А, закусивши, лягай спати, і нехай тобі присниться Штєфан Чел Марє на бойовому бику і Мая Санду на ослику і в обладунках, котрі грізно споглядають на Лівобережжя Дністра. Набирайтеся бойового духу...
додон это послушный пёс ***** Кремлевского к которому ехал на поклон чуть не ли каждую неделю!!
а Санду проевропейский политик и с куйло не встречалась и не собираешься вообще говорить!!
если так не понятно- могу подробней объяснить
По факту вона признає придністров'я територією України. То нехай тепер оформить це юридично і поки цього не зробить, вона не має права згадувати Україну в створенні своїх прокацапських провокацій.
и с чего нам ее отдавать кому то если это територия Молдовы оккупированная россиянами- точно так как ваш Донбас и Крым
прийдет время освободим
Це тільки ваші окупанти, ваша земля, то і війна тільки ваша. І я надіюсь, що це Україна не буде втягнена у вашу війну (бо промолдавські і прозахідні люди матимуть достатньо сил), а якщо вже буде втягнена, то за згодою Молдови, а не під вашим прикриттям.
туда дураков не берут даже за большие деньги!!!
Санду уважаемый политик во всем мире
имеено она в первую очередь позаботилась помочь беженцам из Украины в трудную минуту!!
тебе это же не понять!!!
если кацапы захотят, они возьмут молдову за несколько часов, независимо от ее отношения к Украине. А эти будут верещать, что "Их втянули"