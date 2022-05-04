Вырвавшиеся из оккупации на "Азовстали" люди - герои, им уже оказывают всю необходимую помощь, - Голтвенко

Первые 156 человек были вывезены в Запорожье из оккупированного российскими войсками металлургического комбината "Азовсталь".

Им уже предоставляется вся необходимая помощь. Об этом сообщил директор по персоналу предприятия Иван Голтвенко, передает Цензор.НЕТ.

"156 человек находились в бомбоубежищах "Азовстали" почти 2 месяца. Эвакуированные говорят, что на комбинате остались еще сотни людей, преимущественно это женщины и дети. Эвакуацию провели при содействии ООН и Красного креста. Присоединилась к помощи также компания "Метинвест", - рассказал Голтвенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Находиться столько времени в бомбоубежище - это героизм. Среди эвакуированных людей - многие наши сотрудники, и группа "Метинвест" готова помочь всем людям", - подчеркнул он.

По его словам, эвакуированным украинцам будут оказывать всю необходимую помощь – и психологическую, и медицинскую, и гуманитарную. Также людям помогут с трудоустройством.

"Люди рассказывают ужасные вещи. Они говорят, что бомбардировки продолжались все 60 дней, они жили в информационном вакууме и каждую ночь прощались с жизнью. Всем этим людям необходима помощь, и она обязательно будет предоставлена", - заверил Голтвенко.

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По его словам, все эвакуированные уже получили продукты питания, решается вопрос их расселения.

"Мы встретимся и будем помогать психологически, медикаментами. Всем нашим сотрудникам из "Азовстали" мы предложим новую работу", – рассказал он и подчеркнул: это только первый шаг к освобождению, ведь на территории комбината находятся еще сотни заложников российской агрессии.

Как известно, украинские бойцы на металлургическом комбинате "Азовсталь" до сих пор оказывают жесткое сопротивление российским захватчикам и не дают российским войскам оккупировать Мариуполь.

В бомбоубежищах комбината прячутся сотни мирных жителей города, которых россияне не выпускают. "Азовсталь" уже стала символом сопротивления, а владелец комбината Ринат Ахметов заявил, что горд этим фактом, и подчеркнул: ни в коем случае "Азовсталь" не будет работать под российской оккупацией.