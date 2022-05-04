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Новости Война
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Ожидаем провокаций или активизации вражеских обстрелов на 9 мая, - пресс-секретарь Минобороны Мотузяник

рф

В Украине в связи с празднованием 9 мая в России, ожидается провокация или активизация обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал Мотузяник.

Спикер отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов к 9 мая.

"РФ, если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день - она эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", - отметил Мотузяник.

В то же время спикер отметил, что не располагает информацией о возможном проведении РФ парада в Мариуполе на 9 мая.

"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-нибудь придумают. Более подробно о том, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - уточнил Мотузяник.

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Фіг зна що у нього в мізках.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
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04.05.2022 15:47 Ответить
А до цього прям мирно було і тихо.На що цю дурню казати.
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04.05.2022 15:50 Ответить
Не в глаза, а получить опыт проктолога, до диплома юриста клоуну не хватает.
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04.05.2022 17:58 Ответить
Я сам би вжарив по кацапах, для тонуса на їх свято.
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04.05.2022 16:22 Ответить
а самі не можемо завалити в парад і накрити всіх разом яким-небудь томогавком? там не промахнешься -усі в зборі будуть
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04.05.2022 16:22 Ответить
А я то думаю, навіщо нашим прокурорським роздали противогази -мабуть від провокацій відбиватися.
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04.05.2022 16:30 Ответить
є гарна нагода удар у відповідь нанести

прямо по тому кривавому параду у маас - ква

Всі війська НАТО

Раз та назавжди можуть з фашизмом покінчити .....
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04.05.2022 17:47 Ответить
 
 