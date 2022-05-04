Ожидаем провокаций или активизации вражеских обстрелов на 9 мая, - пресс-секретарь Минобороны Мотузяник
В Украине в связи с празднованием 9 мая в России, ожидается провокация или активизация обстрелов со стороны российской армии.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал Мотузяник.
Спикер отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов к 9 мая.
"РФ, если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день - она эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой", - отметил Мотузяник.
В то же время спикер отметил, что не располагает информацией о возможном проведении РФ парада в Мариуполе на 9 мая.
"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-нибудь придумают. Более подробно о том, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - уточнил Мотузяник.
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Фіг зна що у нього в мізках.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
прямо по тому кривавому параду у маас - ква
Всі війська НАТО
Раз та назавжди можуть з фашизмом покінчити .....