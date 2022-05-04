Венгрия против нефтяного эмбарго по отношению к РФ даже с исключением для нее и Словакии

В венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам проинформированных источников, Венгрии и Словакии, сильно зависящих от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

Однако Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, заявил, что беспокойство Венгрии остаются нерешенными.

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"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – сказал он.

27 стран-членов ЕС встретятся позже того же дня, чтобы обсудить и потенциально одобрить предложение.