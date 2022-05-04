РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10817 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
11 531 47

Венгрия против нефтяного эмбарго по отношению к РФ даже с исключением для нее и Словакии

нафта

В венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам проинформированных источников, Венгрии и Словакии, сильно зависящих от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

Однако Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, заявил, что беспокойство Венгрии остаются нерешенными.

Читайте: Германия готова к эмбарго на российскую нефть – министр экономики

"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – сказал он.

27 стран-членов ЕС встретятся позже того же дня, чтобы обсудить и потенциально одобрить предложение.

Венгрия (2000) нефть (1930) эмбарго (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
Лайно не може не бути лайном-бо воно по своїй сутності лайно...
показать весь комментарий
04.05.2022 15:55
+42
Скоты мадьярские. Ещё поплачете,падлы.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:56
+31
Варто просто вигнати мадярів з ЄС.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лайно не може не бути лайном-бо воно по своїй сутності лайно...
показать весь комментарий
04.05.2022 15:55 Ответить
Використання дешевої кацапської нафти здешевлює мадярські продукти в порівнянні з іншими європейськими країнами, а отже, є недоброчесною конкуренцією і має бути покараним Євро Комісією матеріально
показать весь комментарий
04.05.2022 16:04 Ответить
Скоты мадьярские. Ещё поплачете,падлы.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:56 Ответить
на карті Європи зявилася нова країна - Уйобщина
показать весь комментарий
04.05.2022 16:50 Ответить
Кацапська нафтова труба до чявел пролягає через Україну?
показать весь комментарий
04.05.2022 15:56 Ответить
сделать принудительное ембарго перекрыв трубу в Украине
показать весь комментарий
04.05.2022 16:17 Ответить
Ей, будьте хитрішими! "Підступні війська парашії не шкодують навіть своїх малочисельних союзників! Сьогодні в 00:00 підступного ракетного удару завдано по інфраструктурі газового обладнання, що вело до угорщини..." ну і так далі, а нас там нєт... а потім сидіти на березі річки і дивитися, як жаба кохається з гадюкою - величезне задоволення...
показать весь комментарий
04.05.2022 16:24 Ответить
Мад'яри ган....були і будуть постійно гадити
показать весь комментарий
04.05.2022 15:56 Ответить
Орган - друг х-ла
показать весь комментарий
04.05.2022 15:58 Ответить
Такой же орган как и ************ плешак!
показать весь комментарий
04.05.2022 16:22 Ответить
Кацапня біснується,що невдалося пвбивати українців. Чому,ці гниди непід санкціями ?
показать весь комментарий
04.05.2022 15:58 Ответить
Да припинити їм гроші давати з ЄС і все. Угорці, хоч і переобрали його, але живцем з'їдять.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:59 Ответить
Варто просто вигнати мадярів з ЄС.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:59 Ответить
Можна почати з безвізу зі США, мадяроті це не сподобається...))
показать весь комментарий
04.05.2022 17:49 Ответить
вообще то через Словакию
показать весь комментарий
04.05.2022 16:18 Ответить
А ты, кацап, как топил валежником, так и будешь топить. Если снова не запретят, конечно.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:34 Ответить
Редкостные ублюдки.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:03 Ответить
откочуйте мадьры за урал ... там газа хоть отбавляй
показать весь комментарий
04.05.2022 16:04 Ответить
А місце Угорщини точно в Європейському Союзі?
показать весь комментарий
04.05.2022 16:04 Ответить
До болі нагадує один народ-приблуду зпід Уральських гір:

http://dasdemot.de/uimages/services/demotywatory/i18n/de_DE/201208/1344954710_by_helmut_inner.gif http://dasdemot.de/uimages/services/demotywatory/i18n/de_DE/201208/1344954710_by_helmut_inner.gif

показать весь комментарий
04.05.2022 16:05 Ответить
ага, то ******* не своя рубашка бліже к тєлу - вони за москальський інтєрєс
показать весь комментарий
04.05.2022 16:05 Ответить
Всі це вже давно зрозуміли для чого кожен день про це по 20 раз писати?!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 16:06 Ответить
орбан на гачку у путіна:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 час назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=20095 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=20095&force-full=1

🇭🇺👥🇷🇺Венгрия открыто заявляет о возможности наложения вето на санкции Евросоюза против российских энергоресурсов. Официальная причина - тотальная зависимость от российского газа и нефти. Противоречия между странами Евросоюза действительно лежат скорее в плоскости экономических вопросов - если богатые страны готовы покупать более дорогие энергоресурсы у других поставщиков, то у более бедных стран такие меры вызывают ожидаемый протест. Однако Венгрия уже не в первый раз совершает действия, которые могут рассматриваться как жест в сторону Кремля. Несмотря на формальную поддержку Евросоюза в осуждении спецоперации, президент страны Виктор Орбан ранее осудил санкции в отношении России, а также запретил транзит оружия через Венгрию в Украину. Причина исключительного отношения к России со стороны Венгрии может быть основана на личных отношениях Путина и Орбана, но особенно - на наличии у Кремля компромата на последнего. Эту версию косвенно подтверждает резкое изменение позиции Орбана относительно России до и после 2009 года. В 2009 году Орбан неожиданно посетил съезд «Единой России» в Санкт-Петербурге, где у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Этому событию предшествовал арест в Москве международного криминального авторитета Семёна Могилевича, позже освобождённого «за отсутствием состава преступления». Согласно https://theins.ru/korrupciya/43801 расследованию The Insider, Могилевич в обмен на свободу передал видеозапись, подтверждающую получение Виктором Орбаном средств от криминального авторитета в 1994 году. Журналисты издания предполагают, что на судьбоносной встрече в 2009 году Путин мог впервые обозначить черты политики «кнута и пряника» в отношении Венгрии - сочетание компромата и выгодных для Орбана и его окружения энергетических контрактов. Уверенная победа возглавляемой Орбаном партии «Фидес» на апрельских парламентских выборах сулит отношениям России и Венгрии минимум пертурбаций. Тем не менее, Венгрия находится в критической зависимости не только от российских энергоресурсов, но и от финансирования со стороны Евросоюза. Как и всякий «союзник» России, Венгрия на данный момент сохраняет осторожный баланс между противоборствующими сторонами, но чем дольше длится спецоперация, тем более неизбежным становится окончательный выбор в пользу одной из них.

https://theins.ru/korrupciya/43801 Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокомпромат на лидера Венгрии?

Сегодня Владимир Путин с официальным визитом прибывает в Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, одним из наиболее лояльных Кремлю европейских лидеров
THE INSIDER

показать весь комментарий
04.05.2022 16:08 Ответить
кто этих дебилов в Евросоюз взял?! Исключить пусть сами решают свои проблемы.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:10 Ответить
мадяри *****!
показать весь комментарий
04.05.2022 16:18 Ответить
гноярня Европи.. на закарпатті через кордон так смердить мадярщиноюю
показать весь комментарий
04.05.2022 16:20 Ответить
Хороший народ не назовут мудьярами!
показать весь комментарий
04.05.2022 16:20 Ответить
А найбільшу партію ********
показать весь комментарий
04.05.2022 17:00 Ответить
Ну то підніміть сраку і почніть шось робити, а не чекайте поки ЄС вам нафту дасть. Або йдіть в *********.... там налиють по краї тої нафти...
показать весь комментарий
04.05.2022 16:35 Ответить
Вот такая она европейка демократия, когда 27 государств за эмбарго, а одно государство против и голоса эти 27 государств не стоят нухуя, в такой ЕС стремиться Украина, да ну ***** по таким правилами играть в европейскую дерьмократию...
показать весь комментарий
04.05.2022 16:37 Ответить
І шо? Україні тепер в тайожний союз? Да, кацапе?
показать весь комментарий
04.05.2022 17:18 Ответить
Так нічого, просто це не деморатія, це наїбало, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решата... Правильно зробила Великобританія, що покинула цю ******...
показать весь комментарий
04.05.2022 18:34 Ответить
Как всегда венгры выбирают не ту сторону в очередной мировой схватке )
показать весь комментарий
04.05.2022 16:38 Ответить
А ніхто цим чуркам не може пояснити, що за два роки нафту Угорщині буде поставляти Ханти-Мансійська Народна республіка - історична Батьківщина угорського народу
показать весь комментарий
04.05.2022 16:41 Ответить
Просто перекрити труби у-ййoбikaм . Угорські нацисти не мають спільного кордону з рашкостаном .
показать весь комментарий
04.05.2022 16:55 Ответить
"Штирлиц ще не був так близько до провалу!"
показать весь комментарий
04.05.2022 17:03 Ответить
Ребята, та йух пока с той Венгрией.. У меня такой вопрос - а сколько теперь после данного эмбарго будет стоить бенз у нас?? Гривен 60-70 за литр?
показать весь комментарий
04.05.2022 17:07 Ответить
Примерно как и стоил, плюс несколько процентов на доставку нефти танкерами
показать весь комментарий
04.05.2022 18:00 Ответить
Вже зрозуміло, що нікуди Угорщина не дінеться - погодиться на ембарго. Для Європи наступає цікавий період- коли ледь не всі держави ЄС будуть купувати нафту та газ по однаковій ціні і не буде ніякого сенсу в договорняках з парашею. Ось тому така "ломка" у енергозалежних від мордора. А ще досить складно знайти єдиний пул поставників вуглеводнів, але над цим працюють.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:09 Ответить
з пулом мабудь не так вже і складно... думаю туда багато хто захоче втиснутися...
показать весь комментарий
04.05.2022 17:19 Ответить
А что будет с Угорщиной когда мы победим? Ведь к ним будит отношение как к дерьму они этого не бояться или просто не дальновидные? В чем их сакральный замысел и такая поддержка россии?
показать весь комментарий
04.05.2022 17:21 Ответить
Паскудный народ мадьяры
показать весь комментарий
04.05.2022 17:22 Ответить
нашо ес дае десятки мильярдів євро, нехай їх Москва кормить
показать весь комментарий
04.05.2022 17:33 Ответить
Думаю пуйло повинен запустити по Будапешту кілька ракет - може тоді толерастія до кривавих енергоносіїв пройде.
показать весь комментарий
04.05.2022 17:51 Ответить
ИСКЛЮЧИТЕ ЕЁ ИЗ ЕС !!!
показать весь комментарий
04.05.2022 18:13 Ответить
 
 