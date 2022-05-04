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В Бердянске оккупационная "власть" состоит из дворников и слесарей, - Запорожская ОВА

бердянськ

Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел в Бердянске на сторону оккупантов. "Управлять" городом им пришлось поставить специалистов "широкого профиля".

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один из руководителей городской власти не работает в так называемой "мерии города". Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", - сообщили в ОВА.

Депутаты городского совета при этом не могут работать сессионно и принимать решения. Потому они работают как волонтеры.

"Мы знаем, чем занимается каждый представитель Бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается только один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", - говорится в сообщении городских властей Бердянска.

Читайте: Оккупанты планируют селить коллаборантов в брошенные квартиры в Бердянске, - ОВА

Бердянск (443) оккупация (10188) Запорожская область (3174)


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Топ комментарии
+12
""нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю"" Ну зовсім, як фракція слуг у ВРУ.
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04.05.2022 16:09
+6
Ага расстреляем .В киевской области много расстреляли .или в сумской ?
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04.05.2022 16:09
+3
всё как завещал ...
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»
один вопрос: почему не в мацкве или в питере?
было бы гораздо интересней!
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04.05.2022 16:10
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ВСЕХ иуд расстреляем !
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04.05.2022 16:02 Ответить
може то під дулом автомата . Спочатку треба звільнить території.
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04.05.2022 16:03 Ответить
Ага расстреляем .В киевской области много расстреляли .или в сумской ?
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04.05.2022 16:09 Ответить
А Єрмака скіки разів вже розтріляли ?
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04.05.2022 16:20 Ответить
Как он только будет по делам в Германии, я тебе маякну, ты главное не прозевай, стреляй сразу
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04.05.2022 16:27 Ответить
"пєвуни"
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04.05.2022 16:06 Ответить
Ага, і з Дворніковим на чолі.
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04.05.2022 16:07 Ответить
""нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю"" Ну зовсім, як фракція слуг у ВРУ.
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04.05.2022 16:09 Ответить
Там специалисты более высокой квалификации, они же как-то оплатили свои выборы, значит явно не из слесарей будут
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04.05.2022 16:31 Ответить
Тут ти направий - за наших двірників, комірників, прибиральників, слюсарів, шоуменів і шоувуменів заплатили "богатенькі дяді і тьоті".
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04.05.2022 17:06 Ответить
З язика зняв. .
Але в нас ще багато артистів - тому ми креативніші.
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04.05.2022 17:04 Ответить
всё как завещал ...
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»
один вопрос: почему не в мацкве или в питере?
было бы гораздо интересней!
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04.05.2022 16:10 Ответить
В Мацкве есть Валька Полстакана, она там за всех сразу
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04.05.2022 16:32 Ответить
На жаль, навіть Члєнін не казав цієї фрази про кухарку...
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04.05.2022 16:59 Ответить
они могли бы и кацапстаном управлять в принципе. и таки делали бы это намного лучше. а Хйло конкуренции не потерпит. наверное поэтому - Бердянск.
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04.05.2022 17:26 Ответить
Звичні до лайна і "працюють лайном " .
Опісля перемоги ..вичистити.
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04.05.2022 16:17 Ответить
Ну і чого тут радіти? Чим більш тупа і неосвічена людина, тим вона злобніше і безжальніше - це факт. Це просто автоматично означає, що українцям в Бердянську загрожує ще більша небезпека, ніж очікувалося...
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04.05.2022 16:27 Ответить
Ганнибал Лектор на тебя бы обиделся за тупого и необразованного
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04.05.2022 16:33 Ответить
Просто забігли у перший ліпший ЖЕК і сказали - тєпєря ви адміністрація города...Ні х...я вам дєлать нє прідьоца,всьо равно вас скоро раз"****...
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04.05.2022 17:08 Ответить
Зневажати двірників і слюсарів якось зверхньо. Ніби у владі бела кость, а всі інші- звичайне бидло. Так якось по дибільному написана стаття, ніби звичайна робітнича професія ганебна. Можливо в контексті новини- ок, але можна було якось по іншому написать.
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04.05.2022 18:11 Ответить
Валэнса був електриком
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07.08.2022 15:07 Ответить
 
 