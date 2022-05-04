В Бердянске оккупационная "власть" состоит из дворников и слесарей, - Запорожская ОВА

Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел в Бердянске на сторону оккупантов. "Управлять" городом им пришлось поставить специалистов "широкого профиля".

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один из руководителей городской власти не работает в так называемой "мерии города". Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", - сообщили в ОВА.

Депутаты городского совета при этом не могут работать сессионно и принимать решения. Потому они работают как волонтеры.

"Мы знаем, чем занимается каждый представитель Бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается только один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", - говорится в сообщении городских властей Бердянска.

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