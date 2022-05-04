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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела санкции против ряда СМИ и журналистов из РФ

пропаганда

Великобритания добавила в санкционные списки, связанные с РФ, еще 63 физических и юридических лица, включая ряд российских СМИ и журналистов.

Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, под санкциями оказались журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин.

Санкции также вводятся против ВГТРК, информационного агентства "Инфорос", издания South Front, "Фонда стратегической культуры".

Согласно заявлению, также британские власти, которые уже запретили вещание RT и Sputnik, приняли решение закрыть доступ к их сайтам, аккаунтам в соцсетях и приложениям, которые покупают в соответствующих интернет-магазинах.

В пресс-релизе говорится, что санкции предусматривают замораживание активов и запрет для физических лиц на въезд в Великобританию.

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В разъяснительном документе Минфина Великобритании упоминается, что МИА "Россия Сегодня" и автономная некоммерческая организация (АНО) "ТВ-Новости", отвечающая за трансляции RT, по-прежнему остаются под британскими санкциями.

Великобритания (5011) журналистика (3312) пропаганда (3692) россия (96057) санкции (11433) СМИ (3840)


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Откуда на ********* журналисты ,там одни пропагондоны и они будут справедливо КАЗНЕНЫ патриотами Украины !
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04.05.2022 16:03 Ответить
God save the Queen!
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04.05.2022 16:25 Ответить
 
 