Еврокомиссия единогласно утвердила поданное Совету ЕС предложение о шестом пакете санкций против России

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что переданное в Совет ЕС предложение ЕК по шестому пакету санкций против РФ было единогласно утверждено членами исполнительной коллегии ЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Что касается поддержки комиссией (предложения, - ред.), она была полной. Я напомню, что сделанное нами предложение было утверждено путем письменной процедуры, которая в любом случае требует единодушного согласия всех членов коллегии", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Мамер по просьбе журналистов комментировал сделанное ранее в тот же день заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге о предложении Еврокомиссии по шестому пакету санкций, которое далее рассматривают государства-члены ЕС сначала на уровне комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper), а затем его будет официально утверждать Совет ЕС.

Будущим решением Совет либо примет предложение Еврокомиссии, либо внесет ряд изменений, которые сочтет необходимыми, уточнил представитель ЕК.

Что касается ожидаемых мер сокращения поставок нефти из РФ, то Мамер напомнил слова главы ЕК, что "некоторые государства-члены полностью зависят от импорта российской нефти". Предполагается вводить запрет на российский нефтяной импорт "упорядоченным образом", поэтому, сказал пресс-секретарь, он воздержится от комментирования сроков.

Хотя, уточнил Мамер, фон дер Ляйен в целом обозначила период введения запрета на импорт: шесть месяцев на сырую нефть и до конца года - на переработанную.

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"Комиссия предусматривает исключения для наиболее зависимых стран, у которых нет возможности для такого маневра. Мы полностью признаем, что некоторые государства-члены, учитывая их географическое положение, находятся в ситуации зависимости от нефти, доставляемой из России. И мы признаем специфический характер данной ситуации. Это следует принять во внимание. И мы приняли это во внимание. Совету надлежит принять решение по дальнейшему ходу этой процедуры", - продолжил представитель ЕК.

"Председатель указала, что при осуществлении этих мер будет оказываться определённое давление на Россию, избегая побочного ущерба для нас самих, а также для наших партнеров. На такой логике основано это предложение", - объяснил Мамер.

Отвечая на уточняющий вопрос, он повторил: "Нужно найти равновесие между оказываемым давлением и уменьшением негативных последствий, которые это могло бы иметь.