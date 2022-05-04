РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10918 посетителей онлайн
Новости Война
8 170 13

В Румынии разворачивают батальон США Stryker и отряд F-35 для обороны НАТО

винищувач

По словам главы государства, "этот весомый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии".

В Румынии развернули американский батальон Stryker и отряд F-35. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море, которая позволила бы нам укрепить устойчивость Румынии", – сообщает в письме президента Йоханниса, направленном в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем провокаций или активизации вражеских обстрелов на 9 мая, - пресс-секретарь Минобороны Мотузяник

По словам главы государства, "этот весомый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

"Размещение батальона Соединенных Штатов в Румынии демонстрирует в то же время твердую приверженность США делу углубления трансатлантического партнерства в рамках Североатлантического альянса, а также в непосредственных отношениях с Соединенными Штатами в смысле консолидации единым и последовательным образом всего восточного фланга, от Балтийского моря до Черного моря, который Румыния имеет с Соединенными Штатами Америки, и это соответствует решению НАТО в целом принять все необходимые действия, направленные на усиление обороны союзных государств и усиление безопасности на Черном море", — говорится в письме президента Йоханниса.

"Исходя из сложившейся ситуации и намерений Российской Федерации подтвердить свой статус крупной региональной державы, был составлен План операционализации зоны ответственности Верховного главнокомандующего европейскими союзными силами на уровне Верховного главнокомандования союзных войск", показано в письме, направленном в парламент главой государства.

Также читайте: Временный мост через Десну планируют возвести в Чернигове, - Чаус

Президент Йоханнис заявил, что после анализа запросов НАТО, ситуации с безопасностью в регионе, в соответствии с конституционными и правовыми положениями, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было одобрено:

  • развертывание в случае необходимости Сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реагирования для подготовки и/или проведения боевых операций, в 2022 г., в соответствии с данными планирования, переданными НАТО на текущий год;
  • дислокация в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО;
  • развертывание самолетов, принадлежащих Соединенным Штатам, Италии и Германии, а также вертолетов, принадлежащих Соединенному Королевству и Соединенным Штатам, для миссий по наблюдению за воздушным пространством;
  • размещение разведывательных, разведывательных и исследовательских возможностей США в Черном море и на границе с Украиной;
  • размещение части сил, принадлежащих Франции, в рамках консолидации союзнического присутствия на восточной стороне НАТО;
  • дислокация на румынской территории, в контексте передислокации в Европе, части сил, принадлежащих США, в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе им. Михаила Когэлничану.
НАТО (10051) Румыния (1114) США (27061)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
не, так и будем мочить русню, пока в один прекрасный момент, в кремле назреет бунт, Путина грохнут, и в россии полыхнет гражданская война.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:28
+6
Вопщем похоже, что Украина ослабит кацапию, а потом будет что то типа массированного удара с полным разгромом ядерных установок и т.д.☝❗
показать весь комментарий
04.05.2022 16:23
+4
Welcom
показать весь комментарий
04.05.2022 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Welcom
показать весь комментарий
04.05.2022 16:19 Ответить
хай поспішають....
показать весь комментарий
04.05.2022 16:20 Ответить
Вопщем похоже, что Украина ослабит кацапию, а потом будет что то типа массированного удара с полным разгромом ядерных установок и т.д.☝❗
показать весь комментарий
04.05.2022 16:23 Ответить
не, так и будем мочить русню, пока в один прекрасный момент, в кремле назреет бунт, Путина грохнут, и в россии полыхнет гражданская война.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:28 Ответить
К стати и граница Финляндии тоже в пользу версии про массированный удар☝❗👍
показать весь комментарий
04.05.2022 18:28 Ответить
ху-ло зачепи НАТО, щоб вони спалили ту срану кацапію
показать весь комментарий
04.05.2022 16:24 Ответить
Можна разок для разминки слетать отбомбиться над Крымом, Ростиком и Каспием? Тест-драйв сделать
показать весь комментарий
04.05.2022 16:29 Ответить
позичте на пару днів F-35
плиз!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 16:37 Ответить
позичили б кілька шт f35 - бойовий радіус 1000 км,
може дістали б тих ту95 що пускають ракети
показать весь комментарий
04.05.2022 16:41 Ответить
Кажется старик добился обратно эффекта ).
показать весь комментарий
04.05.2022 16:44 Ответить
ФРН може передати Україні станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA, а також розвідувальні комплекси.Про це пише німецьке видання https://www.welt.de/wirtschaft/plus238540873/Waffenlieferung-Kein-Schuss-******-unentdeckt-Super-Radare-fuer-Ukraine.html Die Welt .
показать весь комментарий
04.05.2022 16:49 Ответить
БУДУТ ГОЛОВАМИ РАШИСТОВ В БОУЛИНГ ИГРАТЬ !)
показать весь комментарий
04.05.2022 18:22 Ответить
Головне аби угорщину не захищали !
показать весь комментарий
04.05.2022 19:18 Ответить
 
 