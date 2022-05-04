В Румынии разворачивают батальон США Stryker и отряд F-35 для обороны НАТО

По словам главы государства, "этот весомый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии".

В Румынии развернули американский батальон Stryker и отряд F-35. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море, которая позволила бы нам укрепить устойчивость Румынии", – сообщает в письме президента Йоханниса, направленном в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем провокаций или активизации вражеских обстрелов на 9 мая, - пресс-секретарь Минобороны Мотузяник

По словам главы государства, "этот весомый вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

"Размещение батальона Соединенных Штатов в Румынии демонстрирует в то же время твердую приверженность США делу углубления трансатлантического партнерства в рамках Североатлантического альянса, а также в непосредственных отношениях с Соединенными Штатами в смысле консолидации единым и последовательным образом всего восточного фланга, от Балтийского моря до Черного моря, который Румыния имеет с Соединенными Штатами Америки, и это соответствует решению НАТО в целом принять все необходимые действия, направленные на усиление обороны союзных государств и усиление безопасности на Черном море", — говорится в письме президента Йоханниса.

"Исходя из сложившейся ситуации и намерений Российской Федерации подтвердить свой статус крупной региональной державы, был составлен План операционализации зоны ответственности Верховного главнокомандующего европейскими союзными силами на уровне Верховного главнокомандования союзных войск", показано в письме, направленном в парламент главой государства.

Также читайте: Временный мост через Десну планируют возвести в Чернигове, - Чаус

Президент Йоханнис заявил, что после анализа запросов НАТО, ситуации с безопасностью в регионе, в соответствии с конституционными и правовыми положениями, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было одобрено: