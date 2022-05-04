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Новости Война
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Для ударов по Украине Россия привлекла оперативно-тактическую и стратегическую авиацию, - Минобороны

мотузяник

Для нанесения авиационных ударов по объектам в Украине враг привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К нанесению авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях враг привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Нанесено почти 50 авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет", - сказал Мотузяник. .

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По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины, пытаясь повредить транспортную инфраструктуру.

авиация (2841) армия РФ (19592) Минобороны (9405) Мотузяник Александр (483)


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Ещё с Байкала пусть запустят. Сцыкуны,*****. Полетели над Каспием-ракеьки популяли по мирным жителям за тысячу километров. По медальку ещё получат "героизм". Твари. Весь личный состав авиационных соединений засрашки просто по спискам уничтожить.
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04.05.2022 17:03 Ответить
чехи в первую и вторую войну летчикам отреали головы. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
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04.05.2022 17:42 Ответить
***** під...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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04.05.2022 17:05 Ответить
Статисти херові! І? Що далі? Що ви збираєтесь з цим робити? Хоча б асиметрично!
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04.05.2022 17:26 Ответить
чекають ініціативи від тебе. як тільки перестанеш ******* з дивану і продемонструєш, що і як потрібно робити, командування ЗСУ відразу підключиться.
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04.05.2022 17:39 Ответить
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04.05.2022 18:06 Ответить
Ублюдочна кацапія повинна бути знищена!
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04.05.2022 18:33 Ответить
у безоса арендувати його New Shepard і з космоса кинути пару ракет на кремль)
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04.05.2022 21:19 Ответить
 
 