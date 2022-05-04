Для ударов по Украине Россия привлекла оперативно-тактическую и стратегическую авиацию, - Минобороны
Для нанесения авиационных ударов по объектам в Украине враг привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К нанесению авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях враг привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Нанесено почти 50 авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет", - сказал Мотузяник. .
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По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины, пытаясь повредить транспортную инфраструктуру.
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