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Актер Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера" и планирует перечислить деньги для помощи украинским семьям
Британский актер Дэниел Рэдклифф продает мантии из серии фильмов о Гарри Поттере для помощи украинским семьям, пострадавшим из-за вооруженной агрессии России.
Об этом он сообщил в инстаграме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, собранные средства будут переданы для помощи украинским семьям, пострадавшим из-за войны, развязанной Россией против Украины.
Мантии четырех факультетов Хогвартса можно приобрести на сайте Magic Artz, уточняет Суспільне.
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"Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине", - отмечается на веб-странице магазина.
Доставка мантий - бесплатная.
Топ комментарии
+25 Омерзительный
показать весь комментарий04.05.2022 17:42 Ссылка
+23 Alex Sav #513490
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+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.05.2022 17:39 Ссылка
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