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Новости Помощь Украине Война
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Актер Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера" и планирует перечислить деньги для помощи украинским семьям

поттер,гаррі

Британский актер Дэниел Рэдклифф продает мантии из серии фильмов о Гарри Поттере для помощи украинским семьям, пострадавшим из-за вооруженной агрессии России.

Об этом он сообщил в инстаграме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, собранные средства будут переданы для помощи украинским семьям, пострадавшим из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Мантии четырех факультетов Хогвартса можно приобрести на сайте Magic Artz, уточняет Суспільне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станции Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО

"Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине", - отмечается на веб-странице магазина.

Доставка мантий - бесплатная.

Гарри Поттер (2)


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Топ комментарии
+25
Я завжди підозрював, що Гаррі Поттер - бандерівець.
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04.05.2022 17:42
+23
Гарі-візьми знову свою чарівну паличку і розірви касабію на 140000 шматків разом з касабами
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04.05.2022 17:39
+14
Деніелю Редкліффу-респект...
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04.05.2022 17:39
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Гарі-візьми знову свою чарівну паличку і розірви касабію на 140000 шматків разом з касабами
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04.05.2022 17:39 Ответить
Деніелю Редкліффу-респект...
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04.05.2022 17:39 Ответить
Я завжди підозрював, що Гаррі Поттер - бандерівець.
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04.05.2022 17:42 Ответить
тут такі адміни-і рекламу касабску пускають... і мене банять аж гай гуде
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04.05.2022 17:45 Ответить
Первый раз в интернет зашёл? Не знаешь как реклама тут работает? Что ранее искал, то и выпадает в рекламе, так что вопрос не к администраторам сайта, а к тебе лично.
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04.05.2022 18:20 Ответить
Dark lord from bunker, will be defeated. The Boy who lived is with us!
Слава Хогвартсу, Дементорам Слава!
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04.05.2022 17:45 Ответить
Це не так, у інстаграмі не його сторінка.... нажаль це фейк((😭
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04.05.2022 17:46 Ответить
Сама ти фейк,перевірив по багатьом джерелам,кожному би такий фейк підписників 3.8 млн
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04.05.2022 17:54 Ответить
‼️‼️‼️Обращаю внимание на недоработки в пропаганде - надо пригласить в Бучу ведущих мировых режиссёров и пусть снимают реальные боевики , где герои - украинцы .
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04.05.2022 17:49 Ответить
И вообще по окончанию войны следующая часть Call of Duty должна быть о том, как наши герои мочат рашистов
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04.05.2022 18:22 Ответить
Приблизно і так - кореець зіграли з українцем доброчинний турнір у Warcraft...
Допоможіть Україні - це серія шоу-матчів, організованих https://liquipedia.net/warcraft/Foggy Foggy . Усі пожертви будуть передані до https://helpukraine.center/ HELP UKRAINE CENTER , польсько-німецької ініціативи, яка надає гуманітарну та медичну допомогу постраждалим від російського вторгнення в Україну.
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04.05.2022 18:26 Ответить
Сам турнір та набирання коштів - можна подивитися
https://www.youtube.com/watch?v=F4urzkHZ8fw WC3 - Help Ukraine Center Showmatch: [NE] Moon vs. Foggy [NE]
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04.05.2022 18:30 Ответить
та весь світ підтримує Україну. крім коломойши та слуг народу. ті й копійки не дадуть.
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04.05.2022 18:26 Ответить
 
 