Актер Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера" и планирует перечислить деньги для помощи украинским семьям

Британский актер Дэниел Рэдклифф продает мантии из серии фильмов о Гарри Поттере для помощи украинским семьям, пострадавшим из-за вооруженной агрессии России.

Об этом он сообщил в инстаграме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, собранные средства будут переданы для помощи украинским семьям, пострадавшим из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Мантии четырех факультетов Хогвартса можно приобрести на сайте Magic Artz, уточняет Суспільне.

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"Мы собираем средства в поддержку семей и детей в Украине", - отмечается на веб-странице магазина.

Доставка мантий - бесплатная.