"ЕС" инициирует изменения в бюджет, чтобы направить 70 млрд грн на финансирование ВСУ

Фракция "Европейская Солидарность" предлагает провести секвестр Госбюджета-22 и направить 70 млрд. грн. на Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как сообщила на брифинге сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, соответствующий законопроект 7340 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по обеспечению первоочередных расходов на оборону в условиях военного положения уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Мы убеждены, что есть резервы для секвестра бюджета – для того, чтобы направить скрытые резервы, которые еще остаются в бюджете, в том числе разные лоббистские статьи, которые сегодня не ко времени, для ключевого – поддержки украинской армии", – отметила Ирина Геращенко.

Народный депутат Нина Южанина говорит, что правительство просит увеличить дефицит бюджета на 200 млрд грн, и уже сократило даже некоторые защищенные статьи на 10%. При этом есть статьи бюджета, которые правительство не трогает. Там и есть резерв для перераспределения, – подчеркнула Южанина.

"Соцэкономразвитие – это расходы, которые якобы привозят на инфраструктуру своих округов депутаты. Всегда в народе говорили, что это подкуп народных депутатов, расплата с ними за голосование. Эти статьи не уменьшили ни на 1%", – замечает Южанина.

"Следующая статья – это затраты на строительство дорог. Прежде чем строить дороги, нам нужно одержать победу. А это значит, что все статьи, связанные с дорожным строительством, должны быть направлены на обороноспособность нашей страны. Мы предлагаем, чтобы на строительство, на восстановление дорог оставались средства на уровне 2019 года. Мы оставляем тот размер, который необходим сейчас, учитывая территории, где нет боевых действий", – пояснила Южанина.

"Когда принимали бюджет на 2022 год, совершенно неоправданно было поднято финансирование телеканалов "Рада" и "Дом". Расходы на телеканал "Дом" (327 млн) были сокращены всего на 5 млн. И это совершенно несправедливо по отношению ко всем гражданам", – считает нардеп.

Также смотрите: Дефицит бюджета в последующие месяцы может достигать $5 миллиардов, финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас, – Шмыгаль. ВИДЕО

"Среди других расходов, например, Президентский университет. Очевидно, что сегодня, когда столько школ, высших учебных заведений разбомблены рашистами, нет возможности строить отдельный университет. Нужно приложить максимально усилий, чтобы восстановить эти школы, садики, учебные заведения, разбомбленные рашистами . Для этого их нужно выгнать с украинской земли", – убеждена Геращенко. Она подчеркнула, что "ЕС" сразу критиковала эту статью расходов бюджета: "и хорошо, что здесь партия власти прислушалась к нашей позиции".

"Поэтому мы предлагаем секвестр бюджета и перевести все возможные расходы на Вооруженные силы Украины. Мы убеждены, что Верховная Рада согласится с тем, что армия – это приоритет", – отметила депутат.

"70 миллиардов гривен с учетом того, что необходимо оставить для текущих нужд по каждой из статей, сейчас есть возможность у государства направить на обороноспособность нашей страны", – добавила Южинана.

"Мы будем настаивать, что на очередном заседании ВР этот законопроект был принят. Надеемся, коллеги из всех фракций нас услышат. Ведь Европейская Солидарность, которая все предыдущие годы выступала за увеличение финансирования ВСУ, была абсолютно права", - напомнила Ирина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов, - министр экономики Свириденко