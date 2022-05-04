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Новости Война
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"ЕС" инициирует изменения в бюджет, чтобы направить 70 млрд грн на финансирование ВСУ

геращенко,южаніна

Фракция "Европейская Солидарность" предлагает провести секвестр Госбюджета-22 и направить 70 млрд. грн. на Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Как сообщила на брифинге сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, соответствующий законопроект 7340 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по обеспечению первоочередных расходов на оборону в условиях военного положения уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Мы убеждены, что есть резервы для секвестра бюджета – для того, чтобы направить скрытые резервы, которые еще остаются в бюджете, в том числе разные лоббистские статьи, которые сегодня не ко времени, для ключевого – поддержки украинской армии", – отметила Ирина Геращенко. 

Народный депутат Нина Южанина говорит, что правительство просит увеличить дефицит бюджета на 200 млрд грн, и уже сократило даже некоторые защищенные статьи на 10%. При этом есть статьи бюджета, которые правительство не трогает. Там и есть резерв для перераспределения, – подчеркнула Южанина.

"Соцэкономразвитие – это расходы, которые якобы привозят на инфраструктуру своих округов депутаты. Всегда в народе говорили, что это подкуп народных депутатов, расплата с ними за голосование. Эти статьи не уменьшили ни на 1%", – замечает Южанина.

"Следующая статья – это затраты на строительство дорог. Прежде чем строить дороги, нам нужно одержать победу. А это значит, что все статьи, связанные с дорожным строительством, должны быть направлены на обороноспособность нашей страны. Мы предлагаем, чтобы на строительство, на восстановление дорог оставались средства на уровне 2019 года. Мы оставляем тот размер, который необходим сейчас, учитывая территории, где нет боевых действий", – пояснила Южанина.

"Когда принимали бюджет на 2022 год, совершенно неоправданно было поднято финансирование телеканалов "Рада" и "Дом". Расходы на телеканал "Дом" (327 млн) были сокращены всего на 5 млн. И это совершенно несправедливо по отношению ко всем гражданам", – считает нардеп.

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"Среди других расходов, например, Президентский университет. Очевидно, что сегодня, когда столько школ, высших учебных заведений разбомблены рашистами, нет возможности строить отдельный университет. Нужно приложить максимально усилий, чтобы восстановить эти школы, садики, учебные заведения, разбомбленные рашистами . Для этого их нужно выгнать с украинской земли", – убеждена Геращенко. Она подчеркнула, что "ЕС" сразу критиковала эту статью расходов бюджета: "и хорошо, что здесь партия власти прислушалась к нашей позиции".

"Поэтому мы предлагаем секвестр бюджета и перевести все возможные расходы на Вооруженные силы Украины. Мы убеждены, что Верховная Рада согласится с тем, что армия – это приоритет", – отметила депутат.

"70 миллиардов гривен с учетом того, что необходимо оставить для текущих нужд по каждой из статей, сейчас есть возможность у государства направить на обороноспособность нашей страны", – добавила Южинана.

"Мы будем настаивать, что на очередном заседании ВР этот законопроект был принят. Надеемся, коллеги из всех фракций нас услышат. Ведь Европейская Солидарность, которая все предыдущие годы выступала за увеличение финансирования ВСУ, была абсолютно права", - напомнила Ирина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов, - министр экономики Свириденко

Автор: 

бюджет (4838) Геращенко Ирина (1630) Южанина Нина (153) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+20
Не нагнітайте, а то Бєні не буде з чого красти
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04.05.2022 17:57
+16
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04.05.2022 18:14
+12
всю адміністративну *******, шо сидить на "розподілі" гуманітарки, скоротити нах! Всю судєйську *******, шо відпускає під заставу державних злочинців полишити жалованія, всіх прокурв перевести на мінімалку *в тому числі і пенсії, бувших прізідєнтів та "видатних" палітіков, шо здали Україну та розвалили армію, полишити всіх пільг, охрани, обслуги, госдач і пєнсій.. вони і так накрали на десять поколінь, стерво
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04.05.2022 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Не нагнітайте, а то Бєні не буде з чого красти
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04.05.2022 17:57 Ответить
Так нехай порох поверне кредит 1,3 млрд. АУже менше збирати. Щас всі партії почнуть тягнути на себе ковдру, хто самий пресамий патріот.
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04.05.2022 18:01 Ответить
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04.05.2022 18:14 Ответить
ботиха ти, як тобі не соромно. почім подоляк платить за комент???
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04.05.2022 18:14 Ответить
А з цього місця можна конкретніше: що за кредит, на що саме кредит, хто брав, який банк видавав? З пруфами, цифрами. Пи.Си. Тези з подоляківської методички тут серед притомних людей пруфами не вважаються.
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04.05.2022 18:18 Ответить
Вот как только папик зє Беня Коломойский вернет долги Украине!
( Кстати, заметь, что Пороха в должниках там нет)....

Стало известно, сколько олигархи задолжали в бюджет Украины: цифры потрясают...
Первое место в рейтинге занял экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, сумма долга которого составляет 16,128 миллиардов долларов...

https://www.google.com/amp/s/amp.politeka.net/news/society/1137948-stalo-izvestno-skolko-oligarhi-zadolzhali-v-bjudzhet-ukrainy-cifry-potrjasajut
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04.05.2022 18:47 Ответить
Кредит?!!! Нова методичка від подоляка?
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04.05.2022 19:03 Ответить
Балалаєчниця , ти звідки виповзла ?
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04.05.2022 19:16 Ответить
З тумбочки!
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04.05.2022 19:20 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣абмолютно вірно!!
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04.05.2022 19:27 Ответить
ТП. кредит где и кем брался?
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05.05.2022 21:33 Ответить
неначасі!!!!!! (с)
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04.05.2022 18:03 Ответить
всю адміністративну *******, шо сидить на "розподілі" гуманітарки, скоротити нах! Всю судєйську *******, шо відпускає під заставу державних злочинців полишити жалованія, всіх прокурв перевести на мінімалку *в тому числі і пенсії, бувших прізідєнтів та "видатних" палітіков, шо здали Україну та розвалили армію, полишити всіх пільг, охрани, обслуги, госдач і пєнсій.. вони і так накрали на десять поколінь, стерво
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04.05.2022 18:09 Ответить
😲 Як так можна??!!! Правдиві "пєси"!!! Усьо винбзують, відслідковують! По живому ріжуть! Це жу Колі Каклєті не залишиться грошей собі бронік придбати для чергової фотосесії в окопах навколо Мукачевого, не кажучи вже по те, щоб для того ж піару за б'юджеті ж кошти, як ото Мінциіри недавно щось на фронт відправити! Ось чому опозиційні канали з "уифирки" викинули! Щоб такі от шкідливі для зелених ініціативи серед люду простецького не розповсюджувались!
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04.05.2022 18:15 Ответить
а вибрали б Порошенка, і ЄС в парламент, то путлер і зовсім не наважився б напасти.
бо країна була б озброєна, налаштована, сильна.
а так шо, головонокомандувач дурачок, на ключових постах зрадники, армія без зарплати і без палива, ракетну програму закрито, Чонгар розміновано і взагалі про все домовлено, 72 години (і україна без портів).
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04.05.2022 18:17 Ответить
Погоджуюсь. Можна по різному ставитися до Порошенка, але це факт, був би Порошенко цього всього не було би.
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04.05.2022 18:23 Ответить


Не треба узагальнювати, недолуге. "Заднім чисдом всі" - тільки такі як ти, та вЯлікіє прихильники збирання локшини на вуха від зебілів.
А всі свідомі громадяни ще в 2019 не голосували за зебілів та інших попереджали про наслідки необдуманих рішень.
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04.05.2022 19:53 Ответить
Дороги будувати не будемо?
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04.05.2022 18:34 Ответить
Цікаво за чий рахунок футболки з фото "зегевара"
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04.05.2022 19:06 Ответить
Ну нарешті... а то нікому б це в голову не прийшло
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04.05.2022 19:12 Ответить
Голову мати це добре , але не всі мають мізки в голові !
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04.05.2022 19:21 Ответить
як звідки , Із державного б'юджету !

Всі слуги , які носять наразі форму в стилі мілітарі , все за кошти платників податків , бо вони ж бідні 😠
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04.05.2022 19:26 Ответить
сократить зарплаты депутатам, судьям, министрам, руководителям гос предприятий. а то каждому по 300-500 тысяч зарплата и премии тут ни какого бюджета не хватит. А ещё всякие там Совет реформ и прочие бесполезные конторы с миллионными бюджетами. Финансирование партий там тоже сотни миллионов.
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04.05.2022 20:46 Ответить
+10000000%
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04.05.2022 23:15 Ответить
 
 