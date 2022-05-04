Оккупанты напуганы потерями на войне в Украине: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль… оно таких денег не стоит", - перехват СБУ. АУДИО
Российские оккупанты сходят с ума, побывав на передовой. Они очень напуганы своими потерями на войне в Украине.
Об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах#й…" – жалуется оккупант своему бывшему коллеге, лечащему ранения в РФ.
Собеседник и не возражает: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…".
Так что после выздоровления раненый и не собирается в Украину: "Здесь нех#й делать… Пацана привезли, ногу отъ#башило… Дверь, нах#й, прямо оторвана у машины, вон без ноги лежит... оно таких денег не стоит".
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Деньги не главное!
************ вам ещё орден почётноспиж...го унитаза вручит!
"С ума сошол"...))))
Як то кажуть - ГОЛОДНОМУ НЕМА ЧИМ СРАТЬ!!!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!