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Новости Война
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Оккупанты напуганы потерями на войне в Украине: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль… оно таких денег не стоит", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты сходят с ума, побывав на передовой. Они очень напуганы своими потерями на войне в Украине.

Об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах#й…" – жалуется оккупант своему бывшему коллеге, лечащему ранения в РФ.

Собеседник и не возражает: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…".

Так что после выздоровления раненый и не собирается в Украину: "Здесь нех#й делать… Пацана привезли, ногу отъ#башило… Дверь, нах#й, прямо оторвана у машины, вон без ноги лежит... оно таких денег не стоит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох#евал. И ночью": российские оккупанты обсуждают доставку "груза 200", - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19592) СБУ (19988) перехват (344)


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Топ комментарии
+30
Істєрічнай хрюканінай кацапськіх свінєй-задоволений...
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04.05.2022 18:21
+25
с ума сходят? если бы он был, ум, то вос бы там не было
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04.05.2022 18:22
+20
С ума вы,уроды,уже при зачатии сошли...
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04.05.2022 18:27
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Істєрічнай хрюканінай кацапськіх свінєй-задоволений...
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04.05.2022 18:21 Ответить
чого там налякані. росіянці завжди знали, що вони - ніщо, гній для держави, тобто для путлера і його мафіозної бандитської кліки. хай не скаржаться ото, а слухняно вмирають або без рук без ніг їдуть на родіну. і щоб їм там самки довіку жопу витирали. кукурузними качанами, бл***.
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04.05.2022 18:22 Ответить
с ума сходят? если бы он был, ум, то вос бы там не было
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04.05.2022 18:22 Ответить
безпорадне скиглення мордовських валянків затишне для вуха українця
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04.05.2022 18:27 Ответить
С ума вы,уроды,уже при зачатии сошли...
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04.05.2022 18:27 Ответить
Рагулі кончені, приперлись окупантами, ще й скиглять. ***** своє пристрельте і живіть спокійно, натовп рабів. А могли б вже в Туреччині дупи свої гріть на травневі, а зараз в кращому випадку без ніг залишиться.
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04.05.2022 18:30 Ответить
Ето еще лендлиз к нам не доехал. Потом не будете успевать с ума сходить
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04.05.2022 18:32 Ответить
Сходить уже будет нечем ).
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04.05.2022 18:38 Ответить
оно таких денег не стоит",

Деньги не главное!
************ вам ещё орден почётноспиж...го унитаза вручит!
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04.05.2022 18:38 Ответить
Хай не 3.14здить!
"С ума сошол"...))))
Як то кажуть - ГОЛОДНОМУ НЕМА ЧИМ СРАТЬ!!!
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04.05.2022 18:40 Ответить
Здесь вам не тут.
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04.05.2022 18:48 Ответить
що не день то нове "веселе" аудіо., в арміїї рашкіних повний занепад. незрозуміло чому вони ще тут
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04.05.2022 19:05 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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04.05.2022 19:06 Ответить
орки, у вас еще все впереди. и сойти с ума будет для вас щастьем.
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04.05.2022 19:07 Ответить
!!!оно таких денег не стоит!!! говорит он. - из-за денег убивают украинцев. поедте обратно и оторвите башку своего фюрера лучше.
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04.05.2022 20:07 Ответить
Збожеволів? Павильне рішення. На раші мізки не потрібні.
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04.05.2022 20:22 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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04.05.2022 20:43 Ответить
 
 