Оккупанты напуганы потерями на войне в Украине: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль… оно таких денег не стоит", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты сходят с ума, побывав на передовой. Они очень напуганы своими потерями на войне в Украине.

Об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах#й…" – жалуется оккупант своему бывшему коллеге, лечащему ранения в РФ.

Собеседник и не возражает: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…".

Так что после выздоровления раненый и не собирается в Украину: "Здесь нех#й делать… Пацана привезли, ногу отъ#башило… Дверь, нах#й, прямо оторвана у машины, вон без ноги лежит... оно таких денег не стоит".

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