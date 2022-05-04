К Бандере теперь хорошо относятся и русскоязычные украинцы, и жители юга и востока страны, - опрос
Отношение украинцев к Бандере, Петлюре и Мазепе значительно улучшилось.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинга", сообщает Цензор.НЕТ.
Так, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе (в 2012 году положительно к нему относились – 44% украинцев, в 2022 – 76%), Симону Петлюре (в 2012 – 26%, в 2022 – 49%) и Степану Бандере (в 2012 – 22%, в 20 – 74%).
Позитивное отношение к Бандере превалирует сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто общается в быту исключительно на русском языке.
В то же время, к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным, и особенно резко ухудшилось в 2022 году. За последние 5-8 лет отношение к Владимиру Ленину ухудшилось вдвое, к Иосифу Сталину – втрое: сегодня только 13% положительно относятся к Ленину и 7% – к Сталину.
Однозначно положительно воспринимают в украинском обществе Богдана Хмельницкого и Михаила Грушевского – к ним хорошо свыше 90% украинцев.
В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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Я і сам був напів-ватою до 2014 (*внє політікі* молодий був). мені достатньо було прокинутися у лютому 2014ого, і прочитати що кацапи захоплюють Крим, і все я можно сказати *народився в другий раз*. йому ж потрібно було тільки прокинутись 24ого лютого 2022ого, під вибухи і початок повномасштабної війни, щоб перестати бути *внє політікі*..
Так нам би всім хотілося б, щоб все одразу по *щелчку пальця* стали патріотами, славили Степана Андрійовича, Романа Йосиповича, Симона Васильовича... Але так в житті й буває, коли Маєм - не поважаєм, а коли втрачаєм, чи знаходимся на краю прірви, з можливістю втратити - Нашу Державу, наш Народ, наше ВСЕ, тоді мізки навіть оцих *внє політіков* прочищаються природними тваринними інстинктами, Страхом втратити *код нації*!
2. Поляки нам допомагають не по доброті душевній, а тому що як ми впадемо, то вони наступні.
Но иллюзиям предаваться не стоит. Из моих наблюдений: те, кто рассказывал, что "Бандеру на хлеб не намажешь", сейчас просто заткнули свои хлебальники и сидят молча.