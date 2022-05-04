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К Бандере теперь хорошо относятся и русскоязычные украинцы, и жители юга и востока страны, - опрос

бандера,марш

Отношение украинцев к Бандере, Петлюре и Мазепе значительно улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинга", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе (в 2012 году положительно к нему относились – 44% украинцев, в 2022 – 76%), Симону Петлюре (в 2012 – 26%, в 2022 – 49%) и Степану Бандере (в 2012 – 22%, в 20 – 74%).

Позитивное отношение к Бандере превалирует сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто общается в быту исключительно на русском языке.

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В то же время, к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным, и особенно резко ухудшилось в 2022 году. За последние 5-8 лет отношение к Владимиру Ленину ухудшилось вдвое, к Иосифу Сталину – втрое: сегодня только 13% положительно относятся к Ленину и 7% – к Сталину.

Однозначно положительно воспринимают в украинском обществе Богдана Хмельницкого и Михаила Грушевского – к ним хорошо свыше 90% украинцев.

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В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Бандера Степан (752) история (2017) Мазепа (87) опрос (2851) Петлюра Симон (49)


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Топ комментарии
+41
Батько на Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будем воювати!
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04.05.2022 18:21
+40
Все становится на свои места.
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04.05.2022 18:22
+24
Спасибо кремлядьскому *****, за то что дерусифицировал и десовконизировал основную массу наших ватанов!
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04.05.2022 18:23
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Правила форума Совет форумчан
Батько на Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будем воювати!
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04.05.2022 18:21 Ответить
Все становится на свои места.
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04.05.2022 18:22 Ответить
Шкода, що Степан Андрійович та й Тарас Григорович цього не бачать....
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04.05.2022 18:51 Ответить
на жаль все не так однозначно. учіть історію, вона не завжди приємна
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04.05.2022 20:37 Ответить
Сегодня у нас немало и новых Героев, сражавшихся и продолжающих это делать и сейчас в Большой войне, имена и фамилии которых пока не известны, так как пиариться и не слазить с экранов и мониторов им некогда
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04.05.2022 18:23 Ответить
Скажи? Бандера з Петлюрою ну точно піаряться нонстоп
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04.05.2022 19:35 Ответить
багато ви не знаєте про одного в про другого
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04.05.2022 20:38 Ответить
Всі герої які боролись та борються за волю України-мають бути в пошані у української незламної нації...
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04.05.2022 18:23 Ответить
Спасибо кремлядьскому *****, за то что дерусифицировал и десовконизировал основную массу наших ватанов!
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04.05.2022 18:23 Ответить
...і допоміг їм повністю перейти на українську мову в побутовому спілкуванні.
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04.05.2022 18:31 Ответить
Юра не зрозумів іронії. )
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04.05.2022 18:59 Ответить
Українці вони такі українці. Переважна більшість негативно ставиться до московського патріархату, а в церквах мп нема де протовкнутися.
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04.05.2022 18:24 Ответить
Так у них приміщення не мільйони вміщають. Ті упороті, які гаяли свій час бігаючи до московських церков раніше - роблять це і зараз.
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04.05.2022 19:36 Ответить
Таки денацифікували...
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04.05.2022 18:24 Ответить
Найвищий відсоток позитивного ставлення до Івана Мазепи зумовлена його зображенням на десятигривневій куп'юрі? 😊 Пропоную зображення соціаліста Грушевського на сотці змінити на портрет Шухевича. І актуальніше, і як на мее Шухевич більше сала за шкуру кацапам залив, ніж Грушевський. Варто згадати, що вони зробили навіть з мертвим тілом Шухевича. А Грушевського не лише пробачили, але й впустили у сирисири і дали спокійно померти від старості.
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04.05.2022 18:25 Ответить
допомогли, а не дали. вчи історію, бо нею станеш
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04.05.2022 20:40 Ответить
Оце треба було людям самим опинитись у війні з парашкою, щоб нарешті зрозуміти Бандеру.
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04.05.2022 18:27 Ответить
Хмельницький і Грушевський - постаті складні . З одного боку зробили багато для України . А з другого - і помилок багато накоїли. Але ж не помиляється лише той , хто нічого не робить . Все рівно вони навічно вписані в пантеон української історії .
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04.05.2022 18:28 Ответить
Колишній мер Херсона, якого захопили рашисти, про Шухевича.
https://twitter.com/KonarkUA/status/1521488411126898688
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04.05.2022 18:28 Ответить
"Москворотий українець" - такий самий оксиморон, як "козломекаючий соловей".
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04.05.2022 18:29 Ответить
Я ТАК ДУМАЮ-НА ЧАСІ ВЕРНУТИ В ПАСПОРТ ГРАФУ-НАЦІОНАЛЬНІСТЬ!
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04.05.2022 18:34 Ответить
Опять таки, старик добился обратного эффекта).
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04.05.2022 18:35 Ответить
То покращзення показників суто з-за фізичного вимирання попереднього покоління. Ну ще трпошки вата типу порозумнішала. Але на останнє дам не більше 2%. Більше неможливо. Бо там мозку немає.
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04.05.2022 18:35 Ответить
Я з Харкова, і дуже дорого моєму місту коштує оце прозріння, я дуже радий що люди все ж таки прокинулися, і зрозуміли. хто справжній ворог, і що цей справжній ворог був ЗАВЖДИ, а значить і всі герої які боролися за Україну - стали і їх героями. як наприклад я для мого напів-ватного баті.
Я і сам був напів-ватою до 2014 (*внє політікі* молодий був). мені достатньо було прокинутися у лютому 2014ого, і прочитати що кацапи захоплюють Крим, і все я можно сказати *народився в другий раз*. йому ж потрібно було тільки прокинутись 24ого лютого 2022ого, під вибухи і початок повномасштабної війни, щоб перестати бути *внє політікі*..

Так нам би всім хотілося б, щоб все одразу по *щелчку пальця* стали патріотами, славили Степана Андрійовича, Романа Йосиповича, Симона Васильовича... Але так в житті й буває, коли Маєм - не поважаєм, а коли втрачаєм, чи знаходимся на краю прірви, з можливістю втратити - Нашу Державу, наш Народ, наше ВСЕ, тоді мізки навіть оцих *внє політіков* прочищаються природними тваринними інстинктами, Страхом втратити *код нації*!
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04.05.2022 18:38 Ответить
1. В тебе в ніку Бандера.
2. Поляки нам допомагають не по доброті душевній, а тому що як ми впадемо, то вони наступні.
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04.05.2022 18:43 Ответить
Чогось не пригадую, щоб поляки запекло протестували проти пам'ятників Лєніну-Бланку, Джержинському та іже с німи на території України.
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04.05.2022 19:25 Ответить
Польський ксьондз співав калину в храмі разом з прихожанами.
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04.05.2022 18:45 Ответить
Завдяки кацапам, відчувши "гуський мір" власною шкірою, захід ти схід ще стануть самими бандерівськими областями України.
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04.05.2022 18:43 Ответить
Уявляєте десь в Криму..співають пісню"Батько наш Бандера"
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04.05.2022 18:49 Ответить
всегда говорил, что если электорат ******* по голове - это имеет гораздо больший эффект, чем чтение ему книг про Мазепу и Бандеру по телевизору перед сном.
Но иллюзиям предаваться не стоит. Из моих наблюдений: те, кто рассказывал, что "Бандеру на хлеб не намажешь", сейчас просто заткнули свои хлебальники и сидят молча.
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04.05.2022 18:49 Ответить
просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"

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04.05.2022 19:54 Ответить
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04.05.2022 19:07 Ответить
Слава С.А Бандере
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04.05.2022 19:12 Ответить
Богдан Хмельницький привів Україну в ярмо російського царя... Почитайте Тараса Шевченка "Розрита могила".... яке може бути позитивне ставлення до гетьмана - зрадника, особливо під час війни з Росією...
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04.05.2022 19:33 Ответить
Так, «Кому вниз» про це співали: https://www.youtube.com/watch?v=68Cyxw35UiE
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04.05.2022 22:44 Ответить
Хорошая многоходовочка путлера.
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04.05.2022 20:49 Ответить
Для мене Бандера не герой, та його "коллеги" також. Не треба писати брехню.
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05.05.2022 15:24 Ответить
 
 