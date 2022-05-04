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Новости Война
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Прокурор окружной прокуратуры в Луганской области уведомлен о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

прокурор

Прокурор одной из окружных прокуратур Луганщины подозревается в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый намеренно вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он оказывал им помощь в создании и организации работы "прокуратуры Беловодского района ЛНР". В дальнейшем подозреваемый занял должность прокурора в этом незаконно созданном органе.

Так, прокурор уведомлен о подозрении гв осударственной измене и коллаборационистской деятельности (ч.2 ст. 111, ч.7 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине суд отпустил под залог в 1,5 млн грн подозреваемого в госизмене главу Середино-Будской громады Гена

прокуратура (5030) государственная измена (1567) Офис Генпрокурора (2491) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+8
Єрмака ще перевірте. також і Буданова заодно, і решту зекоманди.
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04.05.2022 18:24
+5
в найгіршому випадку догану випишуть.. без занесення в особову справу
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04.05.2022 18:26
+4
Чергова мерзенна гнида...
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04.05.2022 18:25
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Єрмака ще перевірте. також і Буданова заодно, і решту зекоманди.
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04.05.2022 18:24 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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04.05.2022 18:25 Ответить
хто його призначив прокурором до цього?
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04.05.2022 18:25 Ответить
в найгіршому випадку догану випишуть.. без занесення в особову справу
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04.05.2022 18:26 Ответить
Це точно - одразу озвучуйте суму продажу України, чого тягнути?
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04.05.2022 18:49 Ответить
Няш-мяш теж з Лоханщини. Совпадєніє?
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04.05.2022 18:35 Ответить
На палю гниду!
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04.05.2022 18:35 Ответить
І ЩО? ЧОМУ ДОСІ НЕ ОГОЛОШЕНО ЗРАДНИКІВ ПОЗА ЗАКОНОМ І НЕМАЄ ЗАКЛИКУ ВІД ВЛАДИ ЗНИЩУВАТИ ЇХ ХОЧА Б НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ? ДЛЯ ЧОГО ЇХ БЕРЕЖУТЬ? ЧИ ЦЕ МАЙБУТНІ ВИБОРЦІ ?
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04.05.2022 18:54 Ответить
Берите залог в 1.5 миллиона гривен.
В Середина-Буда Сумская область, уже осудила предателя руководителя района на 50 тыс. долларов, под залог.
Судьи, вата януковича, везде.
Даже вовремя войны, судьи чихали на всё.
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04.05.2022 19:44 Ответить
Нехай не переймається за 50 штук так званий суд виправдає любого ворога, зрадника чи корупціонера, це ж українське ЗАТ по інтересам.
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04.05.2022 19:50 Ответить
 
 