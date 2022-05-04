Прокурор окружной прокуратуры в Луганской области уведомлен о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

Прокурор одной из окружных прокуратур Луганщины подозревается в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый намеренно вступил в преступный сговор с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он оказывал им помощь в создании и организации работы "прокуратуры Беловодского района ЛНР". В дальнейшем подозреваемый занял должность прокурора в этом незаконно созданном органе.

Так, прокурор уведомлен о подозрении гв осударственной измене и коллаборационистской деятельности (ч.2 ст. 111, ч.7 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине суд отпустил под залог в 1,5 млн грн подозреваемого в госизмене главу Середино-Будской громады Гена