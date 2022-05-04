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Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам, - Садовый

львів

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Всю информацию передали в военную администрацию. Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", - подчеркнул он.

Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам.

"На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова", – пояснил мэр.

Также смотрите: Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, 190 из них уже работают - Гетманцев

Автор: 

Львов (4597) предприятие (230) россия (96074) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+23
какого фига это не было национализировано еще в 14году
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04.05.2022 18:42
+22
Все це має бути відібрано у кацапських свиней та передано українській громаді...
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04.05.2022 18:34
+19
і шо? в нас цілий презедент роялті отримує від трансляції сватів і всякої іншої хрєні на росії.
а як кричав, як кричав. ліпецкає фабріка, барига, пєрєстать стрєлять, абирвалг
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04.05.2022 18:40
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Бінго!
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04.05.2022 18:33 Ответить
Ще належать????
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04.05.2022 18:47 Ответить
Коли дійсно почнеться конфіскація всього кацапського?.. обл та газ енерго...
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04.05.2022 20:06 Ответить
Все це має бути відібрано у кацапських свиней та передано українській громаді...
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04.05.2022 18:34 Ответить
какого фига это не было национализировано еще в 14году
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04.05.2022 18:42 Ответить
Чудові ідеї ! Немає чого московитам у Львові шастать!
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04.05.2022 18:35 Ответить
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04.05.2022 18:53 Ответить
Є ідеї що з цим робить?
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04.05.2022 18:37 Ответить
так. знайдемо.
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04.05.2022 18:48 Ответить
той Львів і так виглядає, як Відень.туристів до війни було купа..
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04.05.2022 18:38 Ответить
Це говорить холуй Фрідмана.
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04.05.2022 18:40 Ответить
і шо? в нас цілий презедент роялті отримує від трансляції сватів і всякої іншої хрєні на росії.
а як кричав, як кричав. ліпецкає фабріка, барига, пєрєстать стрєлять, абирвалг
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04.05.2022 18:40 Ответить
Ну так може вже потрібно і владу застосувати,та й позабирати все? Все ж таки війна як не як...
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04.05.2022 18:41 Ответить
кацап у Львові?Де???!!!)))
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04.05.2022 18:43 Ответить
Ну та це ж "нормально".У самому центрі Бандерштату бізнес належить ворогам України. У Лондоні,Нью Йорку, Монреалі,Сіднеї мабуть так само?
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04.05.2022 18:44 Ответить
Націоналізація-- за прикладом пасажирськіх літаків у росії за прикладом
путіна.
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04.05.2022 18:44 Ответить
**** так довго? Кацапів в сраку разом з МПЦ, попередньо позбавивши майна і здоров'я.
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04.05.2022 18:48 Ответить
НУ ........ И
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04.05.2022 18:50 Ответить
Зато кричат Европа вводи санкции, а у самих под боком русня живится. А сколько таких предприятий по всей Украине
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04.05.2022 18:50 Ответить
Садовий , **** ! Ти канєшна красавєць . А до вчорашнього обстрілу ел.-підстанцій - не можна було цього зробити ? Що ми ще взнаєм ?
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04.05.2022 18:55 Ответить
осередок патриотизму! тепер зрозуміло , за що наші хлопці гинуть!
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04.05.2022 18:59 Ответить
А то він раніше не знав
Отакий патріот у свій карман.
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04.05.2022 19:00 Ответить
И?
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04.05.2022 19:05 Ответить
А часом не Садовий розвів цей розсадник орків на У Львові ?

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04.05.2022 19:06 Ответить
Тут би добавити, хто ж був той головний протекціоніст цих угод з кацапами. І хто там багатолітній фанат та захисник кацапського банку у Львові, який в черговий раз стає ярим патріотом?
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04.05.2022 19:07 Ответить
Пане Садовий , або ви негайно наведете лад на цих підприємствах ,
або підете до буцегарні за зраду !
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04.05.2022 19:09 Ответить
Пане Садовий! Скільки разів ви конкретно зверталися до уряду про націоналізацію ЛАЗу, а не потуряли Чуркіну, який свідомо розвалював підприємство?
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04.05.2022 19:23 Ответить
В начале XXI века основу промышленного комплекса составляют 240 предприятий разных форм собственностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2#cite_note-naz-75 [75]
Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. Источник:
А всего 30%
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04.05.2022 19:51 Ответить
Також багато невеликих підприємств у Львові прямо чи опосередковано належать російським власникам 🤬 навіть у самому центрі по периметру площі Ринок є магазини, що належать московитам 😡 Представникам народу у владі варто терміново навести лад 😠
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04.05.2022 19:38 Ответить
А до того, ты, Садовый об этом не знал, да? А тут, под соусом патриотизма, можно устроить очередной распил. Мудак ты, Андрей Иванович, и львовяне об этом знают.
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04.05.2022 19:39 Ответить
Пока не бомбили Садовый молчал. Потому что бабло капало от рашистов...
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04.05.2022 19:48 Ответить
Це.... ну тіпа мер 17 рік при кріслі. І розказує тепер хто і що належить кацапам. Блюзнір фрідмановский
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04.05.2022 20:11 Ответить
Треба РЕКВІЗУВАТИ(без жодної можливості якогось відшкодування) УСЕ МАЙНО на території України - яке належить юр. чи фіз. особам оркостану(а також безпосередньо афільованих із ними осіб) і спрямувати усі ті кошти(від реалізації їх активів) на компенсації постраждалим від рашистської агресії українцям. Це тільки перший крок.
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04.05.2022 20:27 Ответить
Ха ха наследники СА Бандеры..
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04.05.2022 20:57 Ответить
 
 