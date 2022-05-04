Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам, - Садовый

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Всю информацию передали в военную администрацию. Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", - подчеркнул он.

Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам.

"На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова", – пояснил мэр.

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