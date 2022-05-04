Главный раввин России: Было бы неплохо, если бы Лавров извинился перед евреями

Главный раввин России Берл Лазар осудил высказывания главы МИД РФ Лаврова, назвавшего евреев "величайшими антисемитами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jewish Telegraphic Association.

"Я не считаю себя уполномоченным давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.

Я думаю, после такого инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу", - пояснил он.

Издание отмечает, что у Лазара тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавического хасидизма.

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