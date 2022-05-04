Главный раввин России: Было бы неплохо, если бы Лавров извинился перед евреями
Главный раввин России Берл Лазар осудил высказывания главы МИД РФ Лаврова, назвавшего евреев "величайшими антисемитами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jewish Telegraphic Association.
"Я не считаю себя уполномоченным давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.
Я думаю, после такого инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу", - пояснил он.
Издание отмечает, что у Лазара тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавического хасидизма.
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А лаврун справився з одного вислову
Тренуйтеся, Женя
Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку - ось і все, а то крики, гвалт. Голокост, Гітлер, все згадали, а виявилось, що все дуже просто можна вирішити, і Гітлер і Голокост не заважає.
@sasha_sotnik
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5 год
Захарова: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Фашистская конюшня зашла с козырей.
STMEGI
Берл Лазар пожелал Путину жить до 120 лет - STMEGI
заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический
еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
-Он должен прилюдно доказать, что он сам еврей, и после этого заявить: "Ну что схавали товарищи, евреи? Кто теперь наврал? Знаю о чём заявил!))"