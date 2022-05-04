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Главный раввин России: Было бы неплохо, если бы Лавров извинился перед евреями

путін,лазар

Главный раввин России Берл Лазар осудил высказывания главы МИД РФ Лаврова, назвавшего евреев "величайшими антисемитами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jewish Telegraphic Association.

"Я не считаю себя уполномоченным давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.

Я думаю, после такого инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу", - пояснил он.

Издание отмечает, что у Лазара тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавического хасидизма.

Читайте также: Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

антисемитизм (230) евреи (312) Лавров Сергей (2324) россия (96074)


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Топ комментарии
+23
Ми не могли пробити ізраїльський мур роками.
А лаврун справився з одного вислову
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04.05.2022 18:48
+22
Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·
5 год
Захарова: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Фашистская конюшня зашла с козырей.
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04.05.2022 18:57
+19
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04.05.2022 18:51
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Ми не могли пробити ізраїльський мур роками.
А лаврун справився з одного вислову
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04.05.2022 18:48 Ответить
Слов из песни не выкинешь.
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04.05.2022 18:49 Ответить
Мдя...(
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04.05.2022 18:50 Ответить
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04.05.2022 18:50 Ответить
А в Ізраелі сказали, що таке не можна пробачати. До речі, цей головний рабин росії також неабиякий путініст.
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04.05.2022 18:51 Ответить
Естественно путинист! Он просит выбачитысь не перед украинцами!
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04.05.2022 18:58 Ответить
Дуже невдала спроба пільпулу.
Тренуйтеся, Женя
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31.12.2022 00:05 Ответить
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04.05.2022 18:51 Ответить
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04.05.2022 19:01 Ответить
зараз головному рабіну яйце на затилок натягнуть...
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04.05.2022 18:52 Ответить
Берл Лазар наче випрошує ще комплиментів від Лаврова..
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04.05.2022 18:54 Ответить
on nepravilno prosit - NA KOLENAH vstatj nado
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04.05.2022 18:54 Ответить
На хрін вам його вибачення?Дайте Україні потужну зброю і кентавр пожалкує про те що сказав.
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04.05.2022 18:54 Ответить
Ой, дурак...Сейчас из него врача будут делать. Дело(в самом прямом смысле слова) привычное...
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04.05.2022 18:55 Ответить
Заметьте - не перед украинцами, которых они убивают! Перед монопольно-обиженной нацией.
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04.05.2022 18:56 Ответить
а я казав, що пошумлять вони і акуратно з'їдуть, лавруха знав, що казав, бо як про нього не кажи, але він інформований мудак.

Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку - ось і все, а то крики, гвалт. Голокост, Гітлер, все згадали, а виявилось, що все дуже просто можна вирішити, і Гітлер і Голокост не заважає.
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04.05.2022 18:57 Ответить
це все, що потрібно знати про пустинних стаєрів.
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04.05.2022 19:01 Ответить
Ну якийсь кацапський рабин не представляє всіх євреїв.
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04.05.2022 19:42 Ответить
И-и-и-и-и-и?
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04.05.2022 18:57 Ответить
Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·
5 год
Захарова: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Фашистская конюшня зашла с козырей.
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04.05.2022 18:57 Ответить


STMEGI

Берл Лазар пожелал Путину жить до 120 лет - STMEGI
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04.05.2022 18:58 Ответить
😁 Ребе Берл хоче пом'якшити удар по кацап-ізраїльських взаємини, перегорнувши сторінку, яка не подобається? 😊 Е нііі! Це фінальна сторінка! Це як сцена розстрілу Овода у однойменному творі Еттель Ліліан Войніч. Без неї - ніяк. Або, щоб було зрозуміліше кацапам - як сцена загибелі Чапаєва у однойменному фільмі братів Васильєвих. Як би не хотілося викинутий сцени, чи сторінки - зробити це не можливо. І саме ці сторінки підводять межу під всіма попередніми подіями. 😊
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04.05.2022 18:59 Ответить
З урахуванням того, хто такі семіти, стає очевидним, що антисемітизм - державна політика Ізраїлю.
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04.05.2022 19:00 Ответить
тонко
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04.05.2022 21:35 Ответить
Жалюгідне видовище...
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04.05.2022 19:00 Ответить
Спочатку хай євреї вибачатися перед українцями! Про рашистів я мовчу, від них вибачення вже не приймаються!
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04.05.2022 19:01 Ответить
а є за що, ой є....
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04.05.2022 19:03 Ответить
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04.05.2022 19:03 Ответить
А Борис Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г.,

заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический

еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
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04.05.2022 19:03 Ответить
Сейчас и раввина в нацисты запишут.
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04.05.2022 19:04 Ответить
Зараз понурий мерин вибачиться у властивій йому хамській манері, коли навіть не зрозуміти - чи то він вибачається, чи то знов образити намагається. І після такого вибачення для "галочки" равін заспокоїться і знову зіллється з рашкиною владою в єдиному путінізмі.
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04.05.2022 19:05 Ответить
Цей Берл Лазар в 2010 році казав путіну, що український народ приймав участь у геноциді євреїв. Було відео. Облив брудом всіх українців але помилкою це не визнав і не вибачився.
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04.05.2022 19:06 Ответить
Боже упаси, не нужно никаких извинений!.. Шо сказал, то есть.
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04.05.2022 19:06 Ответить
це та істота шо колись сиділа ківала макітрою коли путін на зустрічі з ними казав шо "Геббельс бил умний мужик"?! ... "було б не погано" якби цій потворі не відрізали колись зайвого!
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04.05.2022 19:07 Ответить
Коняка швидше зжере свої копита, ніж вибачиться.
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04.05.2022 19:11 Ответить
Теперь главный раввин рашки - это Соловьёв.
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04.05.2022 19:18 Ответить
Короче, я придумал отличный выход для лаврова в сложившийся ситуации.
-Он должен прилюдно доказать, что он сам еврей, и после этого заявить: "Ну что схавали товарищи, евреи? Кто теперь наврал? Знаю о чём заявил!))"
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04.05.2022 19:21 Ответить
Розіграли якийсь спектакль.
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04.05.2022 19:25 Ответить
Та я вас умоляю, рэбэ, от сами подумайте оно вам таки надо? Да и де вы таки видели шоб насравшая лошадь головой кидалась в отот свой навоз?
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04.05.2022 19:26 Ответить
заблеяла ********** проститутка!
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04.05.2022 19:39 Ответить
Почему во всех странах Европы и СНГ в главных раввинах представители классического иудаизма, и только в России и Украине - представители самой ортодоксальной секты Хабад? Совпадение?
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04.05.2022 19:45 Ответить
Представитель российских иудеев также отметил, что во время смены власти на Украине произошло несколько громких антисемитских происшествий. "За последние 15 лет в России не происходило ничего подобного, а в Украине, особенно в некоторых ее регионах, антисемитизм имеет давние традиции", - заключил раввин Берл Лазар.
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04.05.2022 19:48 Ответить
Назначение сына главного раввина России Йехезкеля Лазара главным раввином Симферополя укладывается в логику «русского мира» и равносильно аннексии Крыма. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.
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04.05.2022 19:56 Ответить
перетопчеться це пар**хатий і всі вони перетопчуться -теж мені лошадь образила
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04.05.2022 20:02 Ответить
коняка насрала іне прибрала
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04.05.2022 20:20 Ответить
"Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку " Вы ее и так перевернете. С лаптями вы сильно не возникаете. Сглотнете и забудете. Чай не впервой. Это вам не Украину пинать.
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04.05.2022 20:22 Ответить
Сказал еврей еврею.
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04.05.2022 20:54 Ответить
как он нежно его пожурил....
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04.05.2022 23:36 Ответить
Ахахаха, Расея будзе выбачацца? Вы дзе гэта такое бачылі?
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05.05.2022 14:58 Ответить
 
 