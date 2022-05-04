Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 4 мая
Идут семидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.
В целях достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.
На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. Российские оккупанты в Валуйском районе Белгородской области осуществили развертывание вспомогательного пункта управления 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
В рамках усиления группировки войск на указанном направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.
На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.
Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
В течение дня, на Лиманском направлении, противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.
На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.
В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.
Продолжаются блокировки и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет.
На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.
В целях усиления группировки войск противник осуществляет переброс техники и личного состава железнодорожным транспортом.
На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений редиоэлектронной борьбы. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.
С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброса резервов наших войск на угрожающие направления, противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота россии продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", - говорится в сообщении.
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