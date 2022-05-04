Оккупанты пытаются взять под контроль "Азовсталь", но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты возобновили наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет", - говорится в сообщении.
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+33 Мистер Икс #492862
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Кожний день помирає 1-2 наших бійця..
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1521857540266541057 1 ч
«Я считаю, что был ошибкой вывод советских войск из Афганистана.
Я бы послал туда своего сына» Соловьев, 2017 год
«Отступать некуда, позади Москва» Медведев, 2022
Подскажите, а на каком направлении наступают Даня Соловьев и Илюша Медведев? На Северодонецк или Гуляйполе?
https://twitter.com/i/status/1521469595504291841
Тримайтеся, хлопці.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/