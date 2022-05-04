Оккупанты пытаются взять под контроль "Азовсталь", но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты возобновили наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет", - говорится в сообщении.

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