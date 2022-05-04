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Новости Война
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Оккупанты пытаются взять под контроль "Азовсталь", но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ

азовсталь

Российские оккупанты возобновили наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 4 мая

Генштаб ВС (6439) Мариуполь (5724) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+33
*** кацапам в рот а ни Мариуполь ,ВСЮ падлоту ватную ********** !!!
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04.05.2022 18:55
+29
ВІдносно кацапського запашку...

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04.05.2022 19:23
+22
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04.05.2022 19:06
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*** кацапам в рот а ни Мариуполь ,ВСЮ падлоту ватную ********** !!!
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04.05.2022 18:55 Ответить
Де праця піонів, байрактарів та свічблейдів рощбиваючих зовнішнє кільце оточення?? Де роботаріперів з дальністю 800 км??!
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04.05.2022 20:04 Ответить
З кожним днем вони просуваються, хай і на кілька сантиметрів.
Кожний день помирає 1-2 наших бійця..
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04.05.2022 18:59 Ответить
К победобесию хотят результат❗А получат юх на всю харю🖕.
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04.05.2022 19:00 Ответить
Там Британія заявила , що хоче передати квадрокоптери (тіпа грузові) що можуть до 68 кг переносити на відстань до 70км., а де вони раніше були, можна було і ліки і ********** приносити і харчі, шт.5-10.
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04.05.2022 19:00 Ответить
От Угледара, от улицы Магистральной, до улицы Набережной возле Азовстали примерно 79 км. И это при том, что если бы там было так легко летать, то там бы летали вертушки и всё туда таскали бы
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04.05.2022 19:44 Ответить
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04.05.2022 19:01 Ответить
Випадково не СІРКИ!???
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04.05.2022 19:02 Ответить
Ссарь мардовский апосраный (poo tin) - запах гавна.
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04.05.2022 20:21 Ответить
zapah smerti ?D
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04.05.2022 19:03 Ответить
ВІдносно кацапського запашку...

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04.05.2022 19:23 Ответить
Перший космонавт полетів у космос з брудною дупою.
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04.05.2022 21:20 Ответить
Всрався?
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04.05.2022 19:34 Ответить
nu poka shto nezametil shtoby genshtab vranjo podoval na publiku....
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04.05.2022 19:04 Ответить
так до 9 травня хотять ....бо планують побєдобєсія парад в Маріуполі проводити
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04.05.2022 19:02 Ответить
пора люсинде "за мушество" давать...
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04.05.2022 19:02 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1521857540266541057 1 ч

«Я считаю, что был ошибкой вывод советских войск из Афганистана.
Я бы послал туда своего сына» Соловьев, 2017 год

«Отступать некуда, позади Москва» Медведев, 2022

Подскажите, а на каком направлении наступают Даня Соловьев и Илюша Медведев? На Северодонецк или Гуляйполе?
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04.05.2022 19:04 Ответить
Це випадково не Галушкін говорив, який до цього закликав всіх жиьелів Київщини здати зброю ?!
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04.05.2022 19:05 Ответить
Так надо хоть чем то помогать Азовцам !!!!
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04.05.2022 19:05 Ответить
Зе-шобла їх уже списала, щоб вони не розповіли про здачу Мелітополя, Бердянська і Маріка.
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04.05.2022 19:07 Ответить
Героям слава!
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04.05.2022 19:06 Ответить
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04.05.2022 19:06 Ответить
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04.05.2022 19:23 Ответить
🤣
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04.05.2022 19:57 Ответить
чувак еще в 2004-м году знал чем все закончится, причем в точности.....
https://twitter.com/i/status/1521469595504291841
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04.05.2022 19:07 Ответить
Круто реально
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04.05.2022 19:14 Ответить
Та ж схема, яку намагаються втілити і в Україні.
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04.05.2022 19:29 Ответить
Смерть русні!!
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04.05.2022 19:19 Ответить
Азовцам необходимо помочь прямо сейчас, хотя я, и никто не знает как. Может нужно обстреливать, определённый коридор (долбить всем чем можно определённую дорожку, как при копании новой ветки в метро), пустить затем колонну на встречу, дать приказ азовцам выходить чётко по этому обстрелянному коридору навстречу. А там уж, как Бог даст. Других вариантов нет(кроме как сдаваться в плен).
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04.05.2022 19:31 Ответить
Що ти несеш,троляка лахтинська?
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04.05.2022 19:43 Ответить
В полоні їх убють.
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04.05.2022 20:07 Ответить
Не знаю как Бог даст, но вот кацапы могут дать и дадут. И артой дадут, которую туда нагнали немеряно, и фронтовой авиацией, для которой у нее есть аэродром подскока с коротким плечем. Результат к сожалению для наших военных будет предсказуем и печален. Уже и так и эдак разговоры вели и сколько раз объясняли все кто мог и не мог, что на данный момент военного решения данной ситуации нет. Коридор 130 км в глубину создать и удерживать в практически голой степи нет возможности.
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04.05.2022 20:17 Ответить
нереально. Кольцо блокады слишком толстое, более 100 км. Орки костьми лягут но устроят масштабное мочилово и ************** всего и вся. Уж в открытой степи они сподобятся нанести максимум ущерба наступающим ЗСУ. Лишь бы хоть как то отыграться, что то получить. А то совсем уж неприлично для них получается. Им то пох на свои потери, а вот Украине нет. Наверно не надо давать им такого повода.
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04.05.2022 20:20 Ответить
Та взагалі про допомогу мова не йде.. Невже це норм ситуація?
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04.05.2022 19:44 Ответить
Кому ще треба помолитися, щоб були почуті мої молитви за наших Героїв ?!!!
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04.05.2022 20:14 Ответить
Сподіваюсь що все саме так.
Тримайтеся, хлопці.
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04.05.2022 20:22 Ответить
Точка -у 120км по скоплению техники !
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04.05.2022 21:41 Ответить
Якби не було ніякого виходу. то Азовці не просили б допомоги. вони готові в любий момент йти на прорив. але потрібна допомога ЗСУ. Так що все це брехня. що не можна врятувати наших героїв - немає політичної волі. ВСЕ.
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04.05.2022 21:55 Ответить
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:08 Ответить
Якби свого часу мудаки із Банкової створили пару дивізій Азов то би зараз не маскалі брали під контроль Азовсталь а Війська Азов брали би під контроль москву. Але ж то треба десь своїх кумів і партнерів і тд і тп попристроювати і головне попіаритись.
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04.05.2022 23:59 Ответить
"Меня мучают смутные сомнения": може є вмеж таки політичний договорняк, нам статус кандидата, їм Лугансько-Донецька волость.
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29.06.2022 13:50 Ответить
 
 