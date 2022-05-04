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Новости Война
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Война РФ против Украины – это предупреждение для всех нас, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

пейчинович,бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Мы решились поверить, что подобные картины – подобные реалии – принадлежат прошлому Европы. Мы ошибались. История вернулась на наш континент жесточайшим путем. Масштабы разрушений и долгосрочные геополитические последствия все еще не выявлены", - отметила она.

"В широком смысле это предупреждение для всех нас. Случившееся однажды может повториться… Успех наших многосторонних отношений, мультилатерализм зависят от решимости правительств обеспечить то, чтобы основные права их граждан были переплетены с каждым аспектом жизни на нашем континенте. Слова и обещания на министерских сессиях имеют значение, но они не самоцель. Важно то, что обещания выполняются, результаты достигаются и стандарты соблюдаются: для выполнения этого есть политическая воля", - добавила Пейчинович-Бурич.

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Совет Европы (703) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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нарешті до них починає доходити, що всі ваші договори, норми, права, в тому числі міжнародні, це всього слова. і без зброї НАТО вони нічого не варті.
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04.05.2022 19:22 Ответить
2008. Президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії прибули до Тбілісі, де взяли участь у масовому мітингу в центрі грузинської столиці. І все. Такою була на той час Європа.
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04.05.2022 19:31 Ответить
Не лише попередження. Це конкретний заклик негайно починати ганяти прокремлівських курв по Європі, починаючи з Угорщини і Австрії.
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04.05.2022 19:28 Ответить
Коли виявите?З обдалрно поспілкувались?...
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04.05.2022 19:28 Ответить
Перекладу з бюрократичної на людську мову.
Ми думали ,якщо барижим разом то війна неможлива. Москалі в черговий раз показали ,що для них бізнес це лише засіб для завоювання панування у Європі
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04.05.2022 19:30 Ответить
Як до жирафи...
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04.05.2022 19:58 Ответить
попередження було в 2014 році
зараз ви ***** побачили що з вами буде
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04.05.2022 19:59 Ответить
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04.05.2022 20:51 Ответить
 
 