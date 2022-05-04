Война РФ против Украины – это предупреждение для всех нас, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Мы решились поверить, что подобные картины – подобные реалии – принадлежат прошлому Европы. Мы ошибались. История вернулась на наш континент жесточайшим путем. Масштабы разрушений и долгосрочные геополитические последствия все еще не выявлены", - отметила она.

"В широком смысле это предупреждение для всех нас. Случившееся однажды может повториться… Успех наших многосторонних отношений, мультилатерализм зависят от решимости правительств обеспечить то, чтобы основные права их граждан были переплетены с каждым аспектом жизни на нашем континенте. Слова и обещания на министерских сессиях имеют значение, но они не самоцель. Важно то, что обещания выполняются, результаты достигаются и стандарты соблюдаются: для выполнения этого есть политическая воля", - добавила Пейчинович-Бурич.

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