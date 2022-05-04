Российские оккупанты пытаются нарастить темпы наступления и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, - Генштаб

По состоянию на 70 сутки вторжения, 4 мая, российские войска пытаются нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Большая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов".

В течение дня, на Лиманском направлении, противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе".

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