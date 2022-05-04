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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ, - СNN

м777

По меньшей мере, 81 из 90 гаубиц, которые власти США решили передать на вооружение Украине, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона сказал в комментарии журналистам CNN.

"Я могу вам сказать, что более 90% из тех 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, уже в руках украинцев".

Около 90 тысяч из 144 тысяч боеприпасов к ним уже передали в ВСУ.

Он заверил журналистов, что Пентагон не отслеживает перемещение каждой отдельной единицы оружия, передаваемого в Украину. Поэтому они не могут точно сказать, где сейчас находятся эти гаубицы и боеприпасы к ним.

Американский чиновник добавил, что недавние ракетные удары россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины не нанесли ущерба существующим составам западного вооружения.

Речь идет о британских полевых гаубицах М777, совместимых с большинством артиллерийского вооружения в армиях стран-членов НАТО.

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США (27073) артиллерия (644)


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Топ комментарии
+13
та да. Если б Залужный читал комменты на Цензоре, так давно бы уже деблокировали, и новых советников в звании полковников у него пару тысяч появилось бы. Это ж целый корпус кадровых консультантов.
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04.05.2022 20:06
+8
Думаю если бы зенелох решал бы что то в военном деле, то давно была бы жопа
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04.05.2022 20:29
+6
Гарна новина...
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04.05.2022 19:54
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Гарна новина...
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04.05.2022 19:54 Ответить
Скорее всего они работают на Харьковском направлением.
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04.05.2022 19:54 Ответить
Ну в принципе сейчас наши стали наваливать, судя по звукам, разными " гуманитарками".
А раньше только арта бабахала.
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04.05.2022 20:10 Ответить
а що на це скаже захерова ? і путінский пудель лавруша??
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04.05.2022 19:54 Ответить
А шо на это может сказать захерова?
Она снова бухая и её опять понесло.
https://news.obozrevatel.com/russia/tost-zaharovoj-za-mir-zasiyal-novyimi-kraskami.htm Тост захеровой за мир засиял новыми красками
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04.05.2022 20:08 Ответить
Да вообще насрать что они там скажут, пусть пакуют чемоданы.
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04.05.2022 20:27 Ответить
Щось не видно
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04.05.2022 19:54 Ответить
з Бєлгорода дивишся? підповзай ближче, нє сци.
https://twitter.com/i/status/1521892505675079683
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04.05.2022 20:01 Ответить
На видео 2А65 Мста-Б.
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04.05.2022 20:06 Ответить
На палях сраженій нє відна!
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04.05.2022 20:54 Ответить
Если 90% этих гаубиц и снарядов к ним уже в Украине то почему бы их не собрать в один кулак и не попробовать деблокировать Мариуполь .Не верю ,что 81 гаубица и 91 тысяча снарядов к ним,cтреляющие на 40 км ,что дальше чем это делают гаубицы противника не в состоянии пробить оборону орков и деблокировать Мариуполь
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04.05.2022 19:59 Ответить
а ти шариш....
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04.05.2022 20:05 Ответить
А почему бы и нет если это сарказм с твоей стороны .Зеля ведь постоянно говорил нам ,что для деблокады Мариуполя не хватает тяжёлого вооружения . Ну вот оно пришло ,а значит и время пробовать деблокировать город или зе скажет , что этого всё ещё недостаточно
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04.05.2022 20:10 Ответить
Зеля в этой войне не решает ничего за войну решает Залужный
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04.05.2022 20:17 Ответить
Ти це так думаєш, чи знаєш?
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04.05.2022 20:21 Ответить
Думаю если бы зенелох решал бы что то в военном деле, то давно была бы жопа
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04.05.2022 20:29 Ответить
правильно. Слушай александрочива, он плохого не посоветует, у него вон сколько советников из ОПы.
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04.05.2022 20:22 Ответить
От уявіть собі ситуацію: вчора я продавав, наприклад, дротові телефони, а завтра мені запропонували ту саму роботу продавця. Зарплатня вдвічі вища, але завтра я продаватиму ті самі телефони, але вже мобільні. Скільки мобільних телефонів я продам завтра, і скільки за тиждень, вже знаючи, що це таке?
Така сама муйня й тут... Це ж не відро, це -- зовсім інша техніка, врази складніша, тому якою треба час, щоб навчитися користуватися. Але наших хлопців хвалять: вчаться швидко, набої не фицькають. То буде все гаразд, але потрібний певний час... То віримо в ЗСУ, молимося за них, відправляємо гроші, хто може... Хто не може -- робить, що може, а путін пішов *****...
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04.05.2022 20:56 Ответить
что бы понять, что изменилось - достаточно посмотреть офииальные сводки ГШ по уничтоженным артсистемам и РСЗО за сутки в течение последней декады апреля, а потом посмотреть на эти же цифры по позавчерашнему и вчерашнему дню. Сразу поймёте, что из "посылок" уже что-то доехало, и ситуация с артой начала меняться.
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04.05.2022 21:48 Ответить
Ну, Урсе, дяка Вам, це у Вас є хист до аналітики. Я ж розповідаю, як бачу я, на мій хлопський розум. Але щасливий, що не помилися. Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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04.05.2022 22:26 Ответить
Зелоху Марик еще боком вылезет.в ЗСУ вниимательно наблюдают и делают выводы,что в случае котла эти черти их бросят,как бросили Азов и Журавля. демотивация страшная.
попытка должна быть иначе Зеле пздц. хотя бы химарсами подсобили пацпнам.300км. вполне от Запорожья долетит.
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04.05.2022 22:34 Ответить
24 км.
Вряд ли сюда эскалибуры отправили.
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04.05.2022 20:05 Ответить
24 км это советские и российские сау и мста ,которыми и мы пользуемся .155 натовские гаубицы бьют на 30+км
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04.05.2022 20:12 Ответить
так в Воронеже успокаивают? так они вам неправду рассказывают - эскалибуры из Канады вылетели 25 апреля, и уже три дня как на территории Украины. Через меся готовьтесь принимать первых выписанных из госпиталей безногих. Вот они вам расскажут про "вряд ли".
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04.05.2022 20:27 Ответить
та да. Если б Залужный читал комменты на Цензоре, так давно бы уже деблокировали, и новых советников в звании полковников у него пару тысяч появилось бы. Это ж целый корпус кадровых консультантов.
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04.05.2022 20:06 Ответить
Фактично пряме звинувачення Боневтіка і пояснення чому не деблокували Маріуполь.

Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати в рішення радикальні пропозиції."Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки", - зазначив він. Джерело:
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04.05.2022 21:01 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека
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04.05.2022 20:07 Ответить
На 9 победы будут салюты по кацапам
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04.05.2022 20:02 Ответить
С таким количеством зарубежной арты и боеприпасов к ним можно до 9 и Мариуполь деблокировать если конечно не врут нам
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04.05.2022 20:05 Ответить
Нельзя
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04.05.2022 20:17 Ответить
не трясите диван - Вы мешаете артиллеристу наводиться.
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04.05.2022 21:39 Ответить
Да ну ,а военные эксепрты говорят ,что если сконцентрировать на отдельно взятом направлении(в нашем случае на мариупольском ) всё то ,что нам сейчас уже подвезли с конкретно поставленной целью то её можно выполнить. Об этом Жданов если что говорит
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04.05.2022 21:56 Ответить
Это да, можно. А тот умный жданов не говорит, во сколько раз больше будет перемолочено артой своего мирняка, чем оккупантов в совершенно уничтоженной инфраструктуре?
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04.05.2022 22:53 Ответить
Ага, а 10 уже под Москвой стоять будем?
С какого окопа пишешь?
Отвечу за тебя, с диванного окопа, иначе такую фигню бы не писал
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04.05.2022 20:18 Ответить
До Маріка 100 км окупованим степом. А там з усіх сторін вороги з авіацією, танками, гаубицями і т.д. Ще й окопалися в декілька ліній оборони.

Піди і спробуй пройти ці 100 км навіть з сотнею гаубиць. Нагадаю, що це в степу. Тобто, як на долоні.
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04.05.2022 21:31 Ответить
Что то в последнее время враг эту авиацию боится применять .За сегодня в сводках ни одного самолёта или вертолёта сбитого .Или ты думаешь что на прорыв одни танки и пехота идти будет .Во втором эшелоне зрк должны следовать германские ,которое обещали поставить и британские стормеры плюс наши осы
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04.05.2022 22:03 Ответить
ты много бреда пишешь - не позорься - лучше помалкивай
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04.05.2022 23:26 Ответить
вопрос,а кацапы не по тому же степу шли?и нихуа им никто не мешал
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04.05.2022 22:26 Ответить
Белгород имеет приоритет. Как город первого салюта=)
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04.05.2022 20:17 Ответить
Дякуємо!
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04.05.2022 20:06 Ответить
До речі, острів Зміїний як раз менше 40 кілометрів від берега.
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04.05.2022 20:06 Ответить
В пиzzду лавропедаля,забухалову--недобитым оркам на забаву...
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04.05.2022 20:06 Ответить
Ну добра новина, та хочеться добрин новин з фронту. Моє місто третій місяць в окупації, де це все?... де були Джавеліни і усе таке? Зараз Зе... знову скаже: "ми нічого не можемо бо маловато бедеть.... "
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04.05.2022 20:19 Ответить
зе не виноват - это вы виноваты что во время войны выбрали клоуна а не президента
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04.05.2022 23:27 Ответить
 
 