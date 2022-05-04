Более 90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ, - СNN
По меньшей мере, 81 из 90 гаубиц, которые власти США решили передать на вооружение Украине, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона сказал в комментарии журналистам CNN.
"Я могу вам сказать, что более 90% из тех 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, уже в руках украинцев".
Около 90 тысяч из 144 тысяч боеприпасов к ним уже передали в ВСУ.
Он заверил журналистов, что Пентагон не отслеживает перемещение каждой отдельной единицы оружия, передаваемого в Украину. Поэтому они не могут точно сказать, где сейчас находятся эти гаубицы и боеприпасы к ним.
Американский чиновник добавил, что недавние ракетные удары россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины не нанесли ущерба существующим составам западного вооружения.
Речь идет о британских полевых гаубицах М777, совместимых с большинством артиллерийского вооружения в армиях стран-членов НАТО.
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А раньше только арта бабахала.
Она снова бухая и её опять понесло.
https://news.obozrevatel.com/russia/tost-zaharovoj-za-mir-zasiyal-novyimi-kraskami.htm Тост захеровой за мир засиял новыми красками
https://twitter.com/i/status/1521892505675079683
Така сама муйня й тут... Це ж не відро, це -- зовсім інша техніка, врази складніша, тому якою треба час, щоб навчитися користуватися. Але наших хлопців хвалять: вчаться швидко, набої не фицькають. То буде все гаразд, але потрібний певний час... То віримо в ЗСУ, молимося за них, відправляємо гроші, хто може... Хто не може -- робить, що може, а путін пішов *****...
попытка должна быть иначе Зеле пздц. хотя бы химарсами подсобили пацпнам.300км. вполне от Запорожья долетит.
Вряд ли сюда эскалибуры отправили.
Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати в рішення радикальні пропозиції."Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки", - зазначив він. Джерело:
С какого окопа пишешь?
Отвечу за тебя, с диванного окопа, иначе такую фигню бы не писал
Піди і спробуй пройти ці 100 км навіть з сотнею гаубиць. Нагадаю, що це в степу. Тобто, як на долоні.