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Новости Война
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На границе с Сумщиной стоит танковая дивизия РФ, возможна активизация обстрелов, - Генштаб ВСУ

рф

Российские оккупанты могут активизировать обстрелы Сумской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов наших войск на угрожающие направления противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из указанного района по территории Сумской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются нарастить темпы наступления и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, - Генштаб

Генштаб ВС (6439) Сумская область (3277)


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Топ комментарии
+24
Так чому не активізувати обстріл танкової дивізії?.. Чи арту для краси Захід дає?.. Дивно якось (
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04.05.2022 20:08
+20
Надо всё там розкуячить чтобы только обгорелые железяки остались.
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04.05.2022 20:06
+11
Білорусь---висунула війська..Сумщина-танкова дивізія..Придністров'я активізація військ..
9 травня..взять Киев за три дня
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04.05.2022 20:08
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Надо всё там розкуячить чтобы только обгорелые железяки остались.
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04.05.2022 20:06 Ответить
Білорусь---висунула війська..Сумщина-танкова дивізія..Придністров'я активізація військ..
9 травня..взять Киев за три дня
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04.05.2022 20:08 Ответить
а і Маріуполь підготовлюють до парадобєсія..Азов знищити ..плани рашистів
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04.05.2022 20:11 Ответить
сомневаюсь что такими количествами можно что-то взять, максимум защеку
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04.05.2022 20:14 Ответить


Провокаційний тупий заголовок у цієї статті, в тексті -
"підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії".
кий саме не уточнюється, може полк, може батальйон...
Але в будь-якому випадку, підрозділ це не вся дивізія.
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04.05.2022 22:59 Ответить
Так чому не активізувати обстріл танкової дивізії?.. Чи арту для краси Захід дає?.. Дивно якось (
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04.05.2022 20:08 Ответить
Нема арти
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04.05.2022 20:09 Ответить
Мозгов у тебя нет
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04.05.2022 20:11 Ответить
А на скільки далеко від кордону ці танки стоять? "Бойові леза" мають впоратися...
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04.05.2022 23:06 Ответить
Якраз, зараз, верховний головнокомандувач, розробляє план військової операції на цьому напрямку(ну так арестович каже)!
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04.05.2022 20:22 Ответить

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04.05.2022 20:50 Ответить
По крайней мере в 70-80 годах прошлого столетия стратегия в том и заключалась - " взять озеро щучье" или "высотку безымянную", только вместо картошки, в штабах, были планшеты с гипсовым напылением. С тех пор мало что изменилось.
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04.05.2022 20:56 Ответить
скільки там джавелінів? а скільки після джавелінів буде мангалів??
скільки шматочків касабів влазає в один танк?
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04.05.2022 20:11 Ответить
А накрити їх там ніяк?
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04.05.2022 20:18 Ответить
Як я розумію:
ЗСУ роблять по-одиноких удари по території Рашки, а потім вислуховують багато годинні верещання з ОП?!
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04.05.2022 20:19 Ответить
У нас Генштаб ,або шмари по визову можливо дегенерати ,Азов шкода ,і танки отримали та гармати ,а судя зелене шмаркля та заслужений звільняти Азов з Маріка не збирались
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04.05.2022 20:21 Ответить
Набирали добровольців, ты ходив?
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04.05.2022 21:18 Ответить
А ти ходив? Чи ти тільки за гонораром до дЄрмаків ходиш ?
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04.05.2022 23:36 Ответить
Там не тільки Азов. Там орська піхота, прикордонники, національна гвардія і національна поліція.
Не Азов єдиний, хто мужньо знищує рашистів понад два місяці в повному оточенні
І якби така можливість була - їх би звідти визволили.
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04.05.2022 21:20 Ответить
я скажу точно , як щоб в боневтіка був би мозок то такого оточення взагалі не сталося ...
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04.05.2022 22:36 Ответить
дело не мозгу - беда в оманских договорняках - то есть в предательстве
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04.05.2022 23:33 Ответить
Треба на кордоні поставити банер - вас вітають джавеліни
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04.05.2022 20:21 Ответить
Так розташована вся дивізія чи деякі підрозділи? Іноді здається, що статті на цензорі редагують заробітчани з Середньої Азії.
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04.05.2022 20:24 Ответить
Танкову дивізію не ставлять біля кордону для обстрілів..........................
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04.05.2022 20:25 Ответить
Так отож
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04.05.2022 21:20 Ответить
Ставлять, якщо знають , що команди на знищення не буде. Дивна у нас війна. Нас ******** , а ми тільки негідниками обзиваємо.
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04.05.2022 23:47 Ответить
***,а почитать абдристовича и других,так рашковани уже должни разбежаться из-за низког боевого духа,а они прут по всем направлениям
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04.05.2022 20:31 Ответить
Арестовича с Фейгиным надо принимать на ночь, вместо валерьянки. Один из них Загадочный, другой - Задумчивый.
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04.05.2022 20:59 Ответить
оба провокаторы и консервы
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04.05.2022 23:34 Ответить
Глянув на то Козино,по нашій стороні кордону поля зелені,по їхній руді і сірі.
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04.05.2022 20:35 Ответить
Були вже ці орки в Україні, отримали - "По сообщению пресс-службы Вооруженных сил Украины 10 марта 2022 года в ходе боевых действий в Броварском районе Киевской области полк и дивизия понесла большие потери солдат и техники, а также был убит командир полка полковник А. Захаровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/239-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-5 [5] ." https://ru.wikipedia.org/wiki/239-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Певно, недобитків пригнали за добавкою. Там те Козіно зовсім поруч з кордоном. Думайте самі - що треба робити.
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04.05.2022 20:38 Ответить
Заголовок бульварний. Яка, в сраці, дивізія, якщо в тексті написано "підрозділи зі складу дивізії"? Це може бути і в 10, і в 100 разів менше техніки. Тобто, "новина" ні про що, зате з панікерським заголовком.
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04.05.2022 20:39 Ответить
Те ж саме хотів написати. Танкова дивізія - це капець як дофіга танків.
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04.05.2022 21:22 Ответить
НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ СТОЇТЬ СВИНЯЧА НЕЧИСТЬ!!!Я БИ ТАК СКАЗАВ.А ДАЛЬШЕ ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!! ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!!
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04.05.2022 20:42 Ответить
то ж дали добро на знищення військових і на території мордора
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04.05.2022 20:54 Ответить
А протитанкові міни уже встановлено. Це вони стоять щоб сумська тероборона із джевелінами в Харківську область не перейшла.
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04.05.2022 23:54 Ответить
 
 