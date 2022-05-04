На границе с Сумщиной стоит танковая дивизия РФ, возможна активизация обстрелов, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты могут активизировать обстрелы Сумской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов наших войск на угрожающие направления противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из указанного района по территории Сумской области", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются нарастить темпы наступления и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, - Генштаб
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+24 Kindrat74
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Провокаційний тупий заголовок у цієї статті, в тексті -
"підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії".
кий саме не уточнюється, може полк, може батальйон...
Але в будь-якому випадку, підрозділ це не вся дивізія.
скільки шматочків касабів влазає в один танк?
ЗСУ роблять по-одиноких удари по території Рашки, а потім вислуховують багато годинні верещання з ОП?!
Не Азов єдиний, хто мужньо знищує рашистів понад два місяці в повному оточенні
І якби така можливість була - їх би звідти визволили.