На границе с Сумщиной стоит танковая дивизия РФ, возможна активизация обстрелов, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты могут активизировать обстрелы Сумской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов наших войск на угрожающие направления противник удерживает близ украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из указанного района по территории Сумской области", - говорится в сообщении.

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