Суркис после скандала с задержанием на границе с часами использует дипломатический паспорт, запрещающий осмотр путешественника, - журналист
Нардеп и один из президентов ФК "Динамо" Григорий Суркис после задержания на границе с 13 часами теперь использует исключительно дипломатический паспорт.
Об этом сообщает журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Григорий Суркис решил не повторять ошибки и теперь посещает Украину, используя исключительно дипломатический паспорт. Паспорт, запрещающий осмотр путешественника.
01.05 Суркис заехал из Польши через пункт Краковец. Сегодня утром, 04.05, снова покинул страну.
Оба раза был использован дипломатический документ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Григория Суркиса, выехавшего из Украины в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец. Он вывозил из Украины 13 часов.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
Друге питання - чому це чучело ще на волі..
я не знаю, як ми 400 років протрималися, пережили голодомори, війни такі страшенні, зради такі облудні і тут іще на кожному кроці сволота, на кожному кроці підступ, ницість, підлість, уже просто сил ніяких нема(((
і ще й Азов там убивають уже, поки проклята зекоманда піариться....
https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=46 ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичний паспорт України
https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=71 6. Дипломатичні паспорти України видаються народним депутатам України в період здійснення ними своїх повноважень. Такі паспорти постійно зберігаються в Міністерстві закордонних справ України і видаються народним депутатам України на строк їх виїзду у службове відрядження за кордон.
И там и близко такого нет. Это оформили через МИД зебилята. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
Зрозуміло хто видавав!
хер дочекаєшся якогось суду,
а за бабло то дві години і рішення готово, навіть в час ночі буде рішення, то не проблема для продажного судді
треба анулювати .