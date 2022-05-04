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Суркис после скандала с задержанием на границе с часами использует дипломатический паспорт, запрещающий осмотр путешественника, - журналист

Нардеп и один из президентов ФК "Динамо" Григорий Суркис после задержания на границе с 13 часами теперь использует исключительно дипломатический паспорт.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Григорий Суркис решил не повторять ошибки и теперь посещает Украину, используя исключительно дипломатический паспорт. Паспорт, запрещающий осмотр путешественника.

01.05 Суркис заехал из Польши через пункт Краковец. Сегодня утром, 04.05, снова покинул страну.

Оба раза был использован дипломатический документ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Григория Суркиса, выехавшего из Украины в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец. Он вывозил из Украины 13 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу на лечение и не нарушал закон

Суркис после скандала с задержанием на границе с часами использует дипломатический паспорт, запрещающий осмотр путешественника, - журналист 01

паспорт (1181) Суркис (338)


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Топ комментарии
+54
А звідки у цієї казліни дипломатичний паспорт???
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04.05.2022 20:13
+43
Почему эта мразь ещё на свободе ******
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04.05.2022 20:13
+35
Звідки дипломатичний паспорт?
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04.05.2022 20:13
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Почему эта мразь ещё на свободе ******
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04.05.2022 20:13 Ответить
Бо нема судового вирку.
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04.05.2022 20:29 Ответить
Бо нема судовой системи. Судi нема.
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04.05.2022 20:42 Ответить
А звідки у цієї казліни дипломатичний паспорт???
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04.05.2022 20:13 Ответить
Обрати внимание на дату получения. Ноябрь 2019. Зебил тайм.
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04.05.2022 20:28 Ответить
Зверни увагу, цього виродка випустив закордон кулеба, а не собаков.
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04.05.2022 20:46 Ответить
Насчёт выродка согласен, но причём тут Кулеба?
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04.05.2022 21:24 Ответить
МИД дает паспорта во главе с Кулебой.
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04.05.2022 22:05 Ответить
ну він кагбе нардеп і хоче чи не хоче Кулеба, а пачпорт мав видати, тому ти всралось
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05.05.2022 07:30 Ответить
Нардепу никто сейчас ничего не даёт. По действующему закону. Это МИД даёт отдельным распоряжением дал.
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05.05.2022 10:15 Ответить
Обратите внимание, досрочные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года. Суркис, как избранный народный депутат, получил диппаспорт после выборов. Как я понимаю, у всех "действующих" нардепов имеются диппаспорта.
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04.05.2022 21:05 Ответить
Делеко не все. В свое время Иванющенко оформляли фиктивно замминистра чтобы он получил. Хотя депутатом он был.
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04.05.2022 22:06 Ответить
Вот действующий документ. Никаким депутатам он не полагается. Это все решение МИДа Кулебы
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
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04.05.2022 23:16 Ответить
Баканов,который на кукане Зе и его кошелька Бе
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04.05.2022 22:12 Ответить
Придурки при владі, баканов ****** вата.
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04.05.2022 20:13 Ответить
Свої годинники вивіз, і як справжній друг, запропонував вивести годинники баканова...
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04.05.2022 20:16 Ответить
Звідки дипломатичний паспорт?
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04.05.2022 20:13 Ответить
ze-******* і жоппоблок - це одна банда. (дата видачі паспорта - листопад 2019-го), тому рашистський говноблок ніхто не забороняє, а депутатів ніхто не виганяє з ради
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04.05.2022 20:40 Ответить
своим все врагам - закон. потому и война.
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04.05.2022 21:23 Ответить
де ж наша хренодіктова? бдітельна прокураторша іудеї??
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04.05.2022 20:14 Ответить
Ей некогда такой "мелочевкой" заниматься. Она против москальских вояк уголовные дела рисует с утра до вечера. И не опасно, и полная занятость.
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04.05.2022 20:25 Ответить
бабло Бені вивозить,заодно й своє.
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04.05.2022 20:14 Ответить
Почати треба з того, ЯК він (дипломатичний паспорт) у цього зрадника опинився.
Друге питання - чому це чучело ще на волі..
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04.05.2022 20:14 Ответить
А де можна замовити дипломатичний паспорт? Друг цікавиться
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04.05.2022 20:14 Ответить
В МЗС. У Кулеби. Особисто. Бо Дещиця такий, що може й наваляти...
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04.05.2022 20:42 Ответить
Наказали щуку утопили в речке плять.
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04.05.2022 20:14 Ответить
Так він депутат,і ВР проводе засідання
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04.05.2022 20:15 Ответить
мда з такими фактами, перемога нам тільки сниться... колаборантів за 1.5 млн грн випускають, суркіс їздить туди сюди і хоч би хни.... цирк просто цирк...
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04.05.2022 20:18 Ответить
корупція в Україні є 👎👎👎
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04.05.2022 20:19 Ответить
Немає вже з 2020 року
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04.05.2022 20:32 Ответить
цікаво в якій країні він дипломат і яку він там дипломатію проводить?
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04.05.2022 20:20 Ответить
суркис - мошенник, вор и бандит.
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04.05.2022 20:21 Ответить
Воно однієї крові з зе)) А почнуть ,щось питати,уточнювати,то зразу ''пришиють антисемітизм''' відповідна стаття ККУ вже Є!)))) Так що гої насолоджуйтесь мовчки))
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04.05.2022 20:22 Ответить
Боже, скiльки в Украiнi роботи для СБУ, прокуратур, судiв, навiть контррозвiдки, але все ПРОДАЖНЕ в прямому сенсi. Коли це все закiнчиться?
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04.05.2022 20:22 Ответить
когда появятся граждане, которые сами будут выносить приговор и приводить его в исполнение.
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04.05.2022 20:26 Ответить
Та тут просто все - якщо ти належиш до "обраної" нації, то для тебе немає перешкод. Це лохи нехай сидять невиїзні, а такі будуть кататися по всьому світі.
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04.05.2022 20:22 Ответить
Эти предатели и ворюги суркисы ещё долго будут в Украине воду мутить!!Может пора им дать чемоданы и указать на московский вокзал!!Ублюдки!!!
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04.05.2022 20:23 Ответить
поки зе-******* у владі, рашисткий жопоблок буде і далі безкарно грабувати країну. Бо у дєрьмака і льовочкіна - бізнес
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04.05.2022 20:44 Ответить
А аннулировать паспорт не судьба, слабо?
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04.05.2022 20:23 Ответить
Гриша...вернись в Динамо и тебя наградят медалью...
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04.05.2022 20:23 Ответить
боже, бідна Україна((. на фб хоч не заходь, такі новини, що жах((. скрізь запроданці, зрадники, крадії, сволочі. плюс боти.
я не знаю, як ми 400 років протрималися, пережили голодомори, війни такі страшенні, зради такі облудні і тут іще на кожному кроці сволота, на кожному кроці підступ, ницість, підлість, уже просто сил ніяких нема(((
і ще й Азов там убивають уже, поки проклята зекоманда піариться....
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04.05.2022 20:24 Ответить
а что погранец не может просто порвать этот паспорт?
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04.05.2022 20:25 Ответить
Всі питання до Кулеби і МЗС

https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=46 ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичний паспорт України

https://ips.ligazakon.net/document/view/u153_98?ed=1998_02_26&an=71 6. Дипломатичні паспорти України видаються народним депутатам України в період здійснення ними своїх повноважень. Такі паспорти постійно зберігаються в Міністерстві закордонних справ України і видаються народним депутатам України на строк їх виїзду у службове відрядження за кордон.
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04.05.2022 20:28 Ответить
Это старый документ, он недействителен. Новый вот https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text

И там и близко такого нет. Это оформили через МИД зебилята. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text
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04.05.2022 23:13 Ответить
Дата видачі - кінець 19 року
Зрозуміло хто видавав!
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04.05.2022 20:29 Ответить
І скільки таких паспортів держава Україна пораздавала ?
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04.05.2022 20:29 Ответить
Так немає чого клоунських довпойопів обирати, щоб не ганьбили Україну
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04.05.2022 20:41 Ответить
А звідки у нього дипломатичний паспорт ? На якій державній службі перебуває пан Суркіс ? Дипломатичний паспорт має термін дії і має використовуватись тільки , коли державний службовець прямує у службове відрядження , і тільки тоді він може користуватись пільгами , що надає дипломатичний паспорт. Це згідно нашого українського законодавства . А прикордонна і митна служба законів не знає?
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04.05.2022 20:29 Ответить
Всі питання до керівництва ВР,якетам відрядження
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04.05.2022 20:40 Ответить
Никаких нардепов в текущем законе НЕТ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-16#Text

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04.05.2022 23:15 Ответить
Цікаво коли цей жид встиг стати дипломатом? І скільки це тепер коштує?
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04.05.2022 20:35 Ответить
Ніколи в тому бардаку порядку не буде.Поки ту всю пи.доту не перевішають,так вони і будуть розграбовувати і знущатись, а потім ще закликати здійснити ядерний удар по пограбованих лохах.
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04.05.2022 20:37 Ответить
акуєть діпломат. звідки він у нього та чому цей паспорт не анулюють?
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04.05.2022 20:38 Ответить
Суркіс маючи в друзях таких покидька як Баканов, не кажучи вже про Зеленського, все має.
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04.05.2022 20:39 Ответить
З якої партії
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04.05.2022 20:44 Ответить
це шо треба щоб люди зі зброєю самі зайнялися правосуддям?

хер дочекаєшся якогось суду,
а за бабло то дві години і рішення готово, навіть в час ночі буде рішення, то не проблема для продажного судді
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04.05.2022 20:49 Ответить
Суркіс- цеж Медвідчук, а ця партія заборонена, тому пашпорт
треба анулювати .
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04.05.2022 20:50 Ответить
ще років 40 назад бандити і злодії старались виробити дипломатичний паспорт - вози що хочеш , нічого не змінилось і за так званих ,демократів
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04.05.2022 20:50 Ответить
а шо це за діпламат? Звідки в нього такий пачпорт???
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04.05.2022 21:15 Ответить
Чому у Суркіса досі не забрано дипломатичний паспорт? Він що у офіційному відрядження від ВР?
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04.05.2022 21:34 Ответить
И авторы, насчет отсуствия досмотра, так это вы неправы. Этот паспорт не дает права на отсуствия досмотра. Торчкам с диппспортами Раиссы, которые не являются дипломатами в прошлом году это четко пояснили.
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04.05.2022 23:18 Ответить
Я бы переестил Цуркиса к Мэдвэдчуку. Пусть живут разом!
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05.05.2022 03:17 Ответить
 
 