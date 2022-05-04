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Новости Война
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Оккупанты депортировали в РФ около 1 млн граждан Украины, из которых 182 тысяч - дети, - Денисова

денісова

Оккупанты депортировали в Российскую Федерацию уже около 1 млн украинцев, из которых 182 тысячи – дети.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью швейцарскому изданию Blick, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время в Россию депортировано около одного миллиона украинцев. Из них 182 тысячи – дети. Они распределяются по всей России, особенно - в бедные регионы, чтобы помочь развитию экономики", - заявила Денисова.

По словам омбудсмена, в фильтрационных лагерях на территории РФ украинцев опрашивают, в частности, о том, как они относятся к "российской миссии" в Украине. "Если им не нравится ответ, то они проверяют документы – если они вообще есть – и ищут в мобильном телефоне. Таких людей вывозят в отдаленные регионы, другие могут остаться вблизи Украины", – сообщил Денисова.

При этом Путин использует увезенных в Россию украинцев в пропагандистских целях, утверждая, что эти люди якобы вынуждены были бежать из Украины, и он их должен был защитить.

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Денисова также сообщила, что часть украинцев сейчас возвращается в свои дома, в первую очередь - из-за отсутствия заработка, еды и поддержки – таких людей уже около 1,1 млн, преимущественно из Киевской области.

В то же время уполномоченная ВР по правам человека раскритиковала работу базирующегося в Женеве Международного комитета Красного Креста, ранее открывшего свой офис в Ростовской области на юге РФ. Денисова отметила, что главной задачей МККК должна быть регистрация беженцев и поддержка их возвращения в Украину. Кроме того, многие беженцы также жалуются, что Красный Крест "дает им только лаваш и спагетти быстрого приготовления".

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Денисова Людмила (996) депортация (687) россия (96074)


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Топ комментарии
+8
Геноцид... геноцид в 21 веке в центре Европы под взглядом миллиардов людей в прямом эфире
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04.05.2022 20:43
+7
Никаких снятий санкций, а наоборот - их усиление, пока все не будут возвращены в Украину!
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04.05.2022 20:37
+7
по суті це 1 млн втрат на пустому місці, наврядчи вони випустять когось назад, а це трудові ресурси, діти з яких зроблять яничарів... ось якось так, а ви й далі виконуйте женевські конвенції беріть рашистів в полон, видавайте підозри колаборантам замість пустити кулю їм в лоб і забути що такий громадянин був... так і *пережемо*
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04.05.2022 20:42
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Никаких снятий санкций, а наоборот - их усиление, пока все не будут возвращены в Украину!
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04.05.2022 20:37 Ответить
Денисова, а что еще может сделать красный крест? А может ты, Денисова, начнешь сотрудничать с Красным Крестом? Или у вас в зеленой команде "Пачиму мы не в НАТО (е).
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04.05.2022 20:39 Ответить
по суті це 1 млн втрат на пустому місці, наврядчи вони випустять когось назад, а це трудові ресурси, діти з яких зроблять яничарів... ось якось так, а ви й далі виконуйте женевські конвенції беріть рашистів в полон, видавайте підозри колаборантам замість пустити кулю їм в лоб і забути що такий громадянин був... так і *пережемо*
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04.05.2022 20:42 Ответить
Красній крест давно на подкормке у **********. Они с самого начала собирались сделать лагеря для приема беженцев в ростовской области. Продажніе *************, ни для кого не секрет.
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04.05.2022 20:42 Ответить
Геноцид... геноцид в 21 веке в центре Европы под взглядом миллиардов людей в прямом эфире
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04.05.2022 20:43 Ответить
У баб на фото рожі якісь москальські
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04.05.2022 20:44 Ответить
Вот так ихние предки - монголы делали
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04.05.2022 20:54 Ответить
Безглузда витрата зусиль та ресурсів.
Це тактика 19-20 століть при переможному наступі.
Але, сьогодні 21 століття і Рашка не перемагає, а програє.
Максимум через пів року більшість депортованих повернуться на Батьківщину.
Але, це все одно - ЗЛОЧИН, ГЕНОЦИД!
І Рашка, все її населення за це відповість і будуть розраховуватися десятиліттями!
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04.05.2022 21:21 Ответить
***** убю кастратик
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04.05.2022 21:21 Ответить
свинособача москальська азійська орда не міняється століттями... це антилюдське біосміття зайве на планеті Земля...
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04.05.2022 21:36 Ответить
90 відсотків "самоход" був, статист Люда, закрийте пельку і не відкривайте її взагалі!
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05.05.2022 10:51 Ответить
 
 