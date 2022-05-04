Оккупанты депортировали в РФ около 1 млн граждан Украины, из которых 182 тысяч - дети, - Денисова
Оккупанты депортировали в Российскую Федерацию уже около 1 млн украинцев, из которых 182 тысячи – дети.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью швейцарскому изданию Blick, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящее время в Россию депортировано около одного миллиона украинцев. Из них 182 тысячи – дети. Они распределяются по всей России, особенно - в бедные регионы, чтобы помочь развитию экономики", - заявила Денисова.
По словам омбудсмена, в фильтрационных лагерях на территории РФ украинцев опрашивают, в частности, о том, как они относятся к "российской миссии" в Украине. "Если им не нравится ответ, то они проверяют документы – если они вообще есть – и ищут в мобильном телефоне. Таких людей вывозят в отдаленные регионы, другие могут остаться вблизи Украины", – сообщил Денисова.
При этом Путин использует увезенных в Россию украинцев в пропагандистских целях, утверждая, что эти люди якобы вынуждены были бежать из Украины, и он их должен был защитить.
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Денисова также сообщила, что часть украинцев сейчас возвращается в свои дома, в первую очередь - из-за отсутствия заработка, еды и поддержки – таких людей уже около 1,1 млн, преимущественно из Киевской области.
В то же время уполномоченная ВР по правам человека раскритиковала работу базирующегося в Женеве Международного комитета Красного Креста, ранее открывшего свой офис в Ростовской области на юге РФ. Денисова отметила, что главной задачей МККК должна быть регистрация беженцев и поддержка их возвращения в Украину. Кроме того, многие беженцы также жалуются, что Красный Крест "дает им только лаваш и спагетти быстрого приготовления".
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Це тактика 19-20 століть при переможному наступі.
Але, сьогодні 21 століття і Рашка не перемагає, а програє.
Максимум через пів року більшість депортованих повернуться на Батьківщину.
Але, це все одно - ЗЛОЧИН, ГЕНОЦИД!
І Рашка, все її населення за це відповість і будуть розраховуватися десятиліттями!