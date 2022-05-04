На Восточном направлении отбиты 2 атаки российских оккупантов, уничтожены 36 рашистов, 2 БМП, 2 БТР, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала информацию об отражении атак российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", 4 мая, российские фашистские войска осуществили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили: личного состава – 36; БМП – 2; БТР – 2; АО – 3" .
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Правда- нет не знаю, а вникать времени нет. Но Новиков.. Не поверю, если правда. Хотя русофоб он отменный, еще с 80-х
А мы воруем в час по чайной ложке
В безмерно нищей средней полосе
И на трамваях ездим на подножке,
И крутимся, как белка в колесе.
Вокруг народ безденежный до свинства.
Калекам здесь почти не подают.
Зато национальные меньшинства
На улицах тюльпаны продают.
Воткнешь налево - голые карманы.
Воткнешь направо - тощий портмонет.
Менты уже обшарили всех пьяных,
А у не пьяных денег просто нет.
Куда ни глянешь - всюду «голый вася»
Идет домой измучен и разбит,
И если утром трешка завелася -
Под вечер, смотришь, шар его залит.