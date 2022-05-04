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На Восточном направлении отбиты 2 атаки российских оккупантов, уничтожены 36 рашистов, 2 БМП, 2 БТР, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала информацию об отражении атак российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", 4 мая, российские фашистские войска осуществили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили: личного состава – 36; БМП – 2; БТР – 2; АО – 3" .

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атака (398) ВСУ (6675)


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Молодці наші воїни , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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04.05.2022 21:10 Ответить
взял с каментов эльмурида (В Екб на здании Архитектурной академии вывесили полотнище с Z. Студенты собрали подписи за то, чтоб полотнище снять. Это попало в СМИ. Вл.Соловьёв расчехвостил белоленточную екатеринбургскую либерастню, которая устраивает шабаши в зиккурате Ельцин-центра. Соловьёву ответили бард Новиков, губернатор Куйвашев, биатлонист Шипулин, профессор Ющук и некоторые другие уральцы. Скандал-с.)

Правда- нет не знаю, а вникать времени нет. Но Новиков.. Не поверю, если правда. Хотя русофоб он отменный, еще с 80-х

А мы воруем в час по чайной ложке
В безмерно нищей средней полосе
И на трамваях ездим на подножке,
И крутимся, как белка в колесе.

Вокруг народ безденежный до свинства.
Калекам здесь почти не подают.
Зато национальные меньшинства
На улицах тюльпаны продают.

Воткнешь налево - голые карманы.
Воткнешь направо - тощий портмонет.
Менты уже обшарили всех пьяных,
А у не пьяных денег просто нет.

Куда ни глянешь - всюду «голый вася»
Идет домой измучен и разбит,
И если утром трешка завелася -
Под вечер, смотришь, шар его залит.
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04.05.2022 21:11 Ответить
Схоже, у Біблії є рядок про нашу армію: "Хай не вичерпається рука того, хто дає".
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04.05.2022 21:19 Ответить
 
 