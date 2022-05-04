Главная цель ракетного удара России по Закарпатью – дестабилизировать ситуацию, - глава Закарпатской ОВА
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в эфире Всеукраинского информационного телемарафона сказал, что оккупанты хотят дестабилизировать ситуацию в гуманитарном регионе Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Виктор Микита сообщил, что работа железной дороги в горной местности после ракетного удара оккупантов стабилизирована, поезда двигаются в обычном режиме.
"На сегодняшний день ситуация под контролем. Работа "Укрзализныци" в горной местности стабилизирована, поезда идут в привычном режиме", - сказал Микита.
Он подчеркнул, что главной целью ракетного удара оккупантов было дестабилизировать ситуацию в гуманитарном регионе Украины, в котором сейчас проживают около 400 тыс. граждан.
"У нас нет военных подразделений на территории области и основная цель и, фактически, функция Закарпатья, это гуманитарная территория, которая оказывает помощь большому количеству наших граждан, которые бегут от войны и здесь они получают убежище... Проживает большое количество, около 400 тыс. граждан... Враг является циничным... наносит ракетный удар для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в области и показать то, что никто не защищен", - сказал Никита.
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Всі ракетні удари вчора і сьогодні по залізничній інфраструктурі мають лише одну мету:
Запобігти підсиленню ЗСУ до 9го травня і тим самим не дати змогу наступу до цієї дати.
Далі ракет не стане.