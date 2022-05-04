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Главная цель ракетного удара России по Закарпатью – дестабилизировать ситуацию, - глава Закарпатской ОВА

закарпаття

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в эфире Всеукраинского информационного телемарафона сказал, что оккупанты хотят дестабилизировать ситуацию в гуманитарном регионе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Виктор Микита сообщил, что работа железной дороги в горной местности после ракетного удара оккупантов стабилизирована, поезда двигаются в обычном режиме.

"На сегодняшний день ситуация под контролем. Работа "Укрзализныци" в горной местности стабилизирована, поезда идут в привычном режиме", - сказал Микита.

Он подчеркнул, что главной целью ракетного удара оккупантов было дестабилизировать ситуацию в гуманитарном регионе Украины, в котором сейчас проживают около 400 тыс. граждан.

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"У нас нет военных подразделений на территории области и основная цель и, фактически, функция Закарпатья, это гуманитарная территория, которая оказывает помощь большому количеству наших граждан, которые бегут от войны и здесь они получают убежище... Проживает большое количество, около 400 тыс. граждан... Враг является циничным... наносит ракетный удар для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в области и показать то, что никто не защищен", - сказал Никита.

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железная дорога (1413) Микита Виктор (12) Закарпатская область (2606)


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Це була валентинка для Орбана.
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04.05.2022 21:21 Ответить
Це помста ромам за танки.
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04.05.2022 21:40 Ответить
Як просто інколи в шоці, які барани при владію Що там "дестабілізувати" однією ракетою???
Всі ракетні удари вчора і сьогодні по залізничній інфраструктурі мають лише одну мету:
Запобігти підсиленню ЗСУ до 9го травня і тим самим не дати змогу наступу до цієї дати.
Далі ракет не стане.
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04.05.2022 22:42 Ответить
Котлету звідтам накопайте і зразу загрози зменшаться.
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04.05.2022 23:54 Ответить
 
 